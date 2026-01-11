Prediksi harga Optimism 2026–2032: Akankah token OP mendapatkan momentum?

Poin-poin penting:

Pada akhir tahun 2026, OP diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sekitar $0,25 dan $1,01.

Prediksi harga Optimism untuk 2029 menunjukkan token dapat mencapai nilai maksimum $2,40.

Pada tahun 2032, token OP akan berkisar antara $2,10 dan $4,60, dengan nilai rata-rata $3,05.

Komitmen Optimism (OP) terhadap inovasi disorot melalui dukungannya terhadap solusi Layer-3. Solusi ini memungkinkan pengembangan aplikasi terdesentralisasi (dApps) di atas rantai Layer-2, berkontribusi pada Optimism Superchain yang ekspansif.

Inisiatif platform, termasuk memperkenalkan token gas kustom dan mode Plasma yang bertujuan mengurangi biaya onboarding dan operasional, membuatnya lebih mudah diakses oleh pengguna dan pengembang baru. Saat pasar memantau pergerakan harga dan lintasan pertumbuhan token dengan cermat, bisakah Optimism mencapai $10 dalam waktu dekat?

Mari kita bahas prediksi harga OP untuk 2026 – 2032.

Ringkasan

Cryptocurrency Optimism Token OP Harga $0,3202 Kapitalisasi Pasar $620,36 juta Volume Trading $49,11 juta Pasokan yang Beredar 1,944 miliar OP Tertinggi Sepanjang Masa $4,85 (6 Maret 2024) Terendah Sepanjang Masa $0,2519 (26 Desember 2025) Tertinggi 24 jam $0,3264 Terendah 24 jam $0,3117

Prediksi harga Optimism: Analisis teknikal

Metrik Nilai Volatilitas (Variasi 30 hari) 7,22% (Tinggi) SMA 50 Hari $0,3031 RSI 14 Hari 54,33 (Netral) Sentimen Bearish Indeks Fear & Greed 25 (Ketakutan Ekstrem) Hari Hijau 12/30 (40%) SMA 200 Hari $0,5422

Analisis harga Optimism

Ringkasan Singkat:

OP sedang konsolidasi di atas support harian utama, bukan topping.

Bias bullish tetap ada selama harga bertahan di atas $0,30.

Penembusan di atas $0,325–$0,33 membuka $0,34–$0,35 selanjutnya.

Grafik harga 1 hari Optimism

Pada grafik 1H untuk 11 Januari, OP diperdagangkan sekitar $0,32 setelah pergerakan impulsif tajam dari wilayah $0,26–$0,27, mengonfirmasi perubahan tren jangka pendek. Harga bertahan di atas basis 20 hari Bollinger Bands, dekat $0,295, yang sekarang bertindak sebagai support dinamis pertama. Sementara itu, band atas, sekitar $0,345, menentukan batas atas langsung.

Grafik harga 1 hari OPUSDT oleh TradingView

Candle berbadan kecil baru-baru ini menandakan pencernaan daripada penolakan, dan selama penutupan harian tetap di atas $0,30, struktur tetap bullish. Ekspansi harian kembali menuju $0,34–$0,35 akan menunjukkan kelanjutan momentum, sementara kehilangan $0,295 akan mengekspos pullback lebih dalam menuju $0,27 tanpa sepenuhnya merusak tren.

Grafik harga 4 jam Optimism

Pada timeframe 4 jam, harga terkompresi tepat di atas rata-rata Alligator, berkumpul antara $0,317 dan $0,319, menunjukkan keseimbangan daripada kelemahan. CMF bertahan sekitar 0,19 mengonfirmasi arus masuk modal yang berkelanjutan, dan garis Accumulation/Distribution terus miring ke atas, menunjukkan penurunan sedang diserap.

Grafik harga 4 jam OPUSDT oleh TradingView

Volume telah mendingin, yang sesuai dengan fase konsolidasi setelah ekspansi, bukan distribusi. Penutupan 4 jam yang bersih di atas $0,325 kemungkinan akan memicu dorongan menuju $0,34, sementara penerimaan di bawah $0,315 akan berisiko reset rentang menuju $0,30.

Indikator teknikal Optimism: Level dan aksi

Simple moving average (SMA) harian

Periode Nilai Aksi SMA 3 $0,3211 JUAL SMA 5 $0,3175 BELI SMA 10 $0,3029 BELI SMA 21 $0,2852 BELI SMA 50 $0,3031 BELI SMA 100 $0,3910 JUAL SMA 200 $0,5422 JUAL

Exponential moving average (EMA) harian

Periode Nilai Aksi EMA 3 $0,3207 JUAL EMA 5 $0,3159 BELI EMA 10 $0,3048 BELI EMA 21 $0,2972 BELI EMA 50 $0,3212 JUAL EMA 100 $0,3944 JUAL EMA 200 $0,5368 JUAL

Apa yang diharapkan dari Optimism?

OP sedang dalam jeda dalam struktur bullish yang muncul, mendukung kelanjutan selama $0,30–$0,295 bertahan. Ekspansi ke atas memerlukan masuknya kembali volume, tetapi risiko penurunan tetap terkendali kecuali support struktur pecah secara tegas.

Apakah Optimism investasi kripto yang baik?

Optimism (OP) bisa menjadi investasi yang baik jika Anda percaya pada skalabilitas Ethereum dan pertumbuhan solusi Layer 2. Namun, seperti semua kripto, ini berisiko, dan nilainya tergantung pada adopsi dan tren pasar. Investasikan hanya apa yang Anda mampu untuk kehilangan!

Apakah OP akan pulih?

Pemulihan dimungkinkan, tetapi kami khawatir sentimen bearish secara keseluruhan membuat rebound jangka pendek tidak mungkin terjadi. Namun, saat pasar berkonsolidasi, kami mengharapkan volatilitas berkurang, yang dapat menyebabkan penembusan ke arah mana pun, tergantung pada dinamika pasar.

Apakah OP akan mencapai $50?

Mencapai $50 untuk Optimism (OP) akan menjadi target yang ambisius, memerlukan peningkatan signifikan dalam harganya. Level ini kemungkinan hanya dapat dicapai dalam lingkungan pasar yang sangat menguntungkan, dengan kemajuan substansial dalam adopsi Ethereum, penggunaan luas solusi Layer 2, dan pertumbuhan pasar secara keseluruhan yang kuat.

Apakah OP akan mencapai $100?

Mencapai $100 untuk Optimism (OP) akan sangat ambisius dan memerlukan pertumbuhan dan adopsi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Apakah Optimism memiliki masa depan jangka panjang yang baik?

Ya, Optimism menunjukkan potensi kuat untuk pertumbuhan dan minat yang berkelanjutan, menunjukkan prospek jangka panjang yang positif.

Berita/opini terbaru tentang Optimism

Dengan mekanisme buyback ini, OP bertransisi dari token tata kelola murni menjadi token yang sangat selaras dengan pertumbuhan Superchain.

Prediksi harga Optimism Januari 2026

Prediksi harga Optimism untuk Januari 2026 menunjukkan potensi terendah $0,260, rata-rata $0,301, dan tertinggi $0,352.

Prediksi harga Optimism Potensi Terendah Potensi Rata-rata Potensi Tertinggi Prediksi harga Optimism Januari 2026 $0,260 $0,301 $0,352

Prediksi harga Optimism 2026

Harga Optimism diprediksi mencapai nilai maksimum $0,76 pada tahun 2026. Trader dapat mengantisipasi harga minimum $0,311 dan harga trading rata-rata $0,63.

Prediksi harga Optimism Potensi Terendah Potensi Rata-rata Potensi Tertinggi Prediksi harga Optimism 2026 $0,25 $0,53 $1,01

Prediksi harga Optimism 2027–2032

Tahun Harga Minimum Harga Rata-rata Harga Maksimum 2027 $0,55 $0,82 $1,50 2028 $0,75 $1,10 $1,95 2029 $1,00 $1,45 $2,40 2030 $1,30 $1,90 $3,00 2031 $1,65 $2,40 $3,70 2032 $2,10 $3,05 $4,60

Prediksi harga Optimism 2027

Pada tahun 2027, prediksi harga Optimism menunjukkan harga maksimum $1,50, harga trading rata-rata $0,82, dan harga minimum $0,55.

Prediksi harga Optimism 2028

Menurut perkiraan harga Optimism untuk 2028, OP dapat mencapai harga puncak $1,95. Harga rata-rata diproyeksikan sekitar $1,10, dengan minimum diperkirakan $0,75.

Prediksi harga Optimism 2029

Prediksi harga Optimism untuk 2029 menunjukkan nilai puncak $2,40. Harga trading minimum diperkirakan $1,00, sementara nilai pasar rata-rata diproyeksikan sekitar $1,45.

Prediksi harga Optimism 2030

Perkiraan Optimism untuk 2030 menunjukkan harga minimum $1,30, harga maksimum $3,00, dan harga rata-rata $1,90.

Prediksi harga Optimism 2031

Menurut prediksi harga Optimism untuk 2031, OP berpotensi mencapai harga maksimum $3,70, harga minimum $1,65, dan nilai rata-rata sekitar $2,40.

Prediksi harga Optimism 2032

Pada tahun 2032, harga minimum Optimism diperkirakan sekitar $2,10. Nilai OP dapat mencapai maksimum $4,60 dengan nilai trading rata-rata $3,05.

Prediksi harga pasar Optimism: Perkiraan harga OP analis

Firma 2026 2027 CoinCodex $0,8695 $0,7073 DigitalCoinPrice $0,65 $0,93

Prediksi harga Optimism (OP) Cryptopolitan

Prediksi harga Optimism 2026 – 2032

Prediksi harga keseluruhan Cryptopolitan untuk Optimism (OP) menunjukkan pandangan konservatif untuk cryptocurrency dalam jangka pendek. Untuk 2026, harga perkiraan maksimum berada antara $1 dan $2. Selama beberapa tahun ke depan, Optimism diproyeksikan mengalami apresiasi substansial, dengan harga yang diantisipasi naik dari minimum $12,65 hingga maksimum $17,98 pada tahun 2032.

Sentimen harga historis Optimism

OP diluncurkan dengan nilai awal $4,57 pada 31 Mei tetapi turun tajam pada Juni karena de-pegging stablecoin UST dan keruntuhan LUNA, menutup Juni di $0,5434. Ia terus menurun menjadi $0,4147 pada pertengahan Juli. Pada Agustus, OP sempat melonjak di atas $1,90, tetapi pada pertengahan Oktober, ia turun menjadi $0,70 setelah keruntuhan FTX.

Pada Q1 2023, OP melonjak melewati $3,00 selama bull run kripto tetapi kehilangan 66% tak lama setelahnya. Pemulihan melihat ia menutup tahun di $3,90.

OP mengalami tahun 2024 yang penuh peristiwa, mencapai tertinggi sepanjang masa $4,85 pada Maret sebelum turun di bawah $2,30 pada pertengahan April. Setelah pemulihan singkat ke lebih dari $2,90 pada Mei, ia memasuki fase bearish, diperdagangkan di $1,82–$1,96 pada Juli dan $1,54–$1,62 pada Oktober. November membawa secercah harapan dengan puncak di $2,60. OP menutup Desember dalam rentang $1,611–$2,773.

Pada Januari 2025, OP mencapai puncak $2,18 tetapi kehilangan momentum, turun hingga $0,84 pada Februari. OP mencapai puncak $0,9346 pada Maret, $0,8523 pada Mei, $0,7478 pada Juni, dan pada Juli, $0,86.

Pada Agustus, OP diperdagangkan antara $0,6178 dan $0,880, dan pada September, ia mempertahankan harga rata-rata $0,74.

Pada November, OP diperdagangkan antara $0,2888 – $0,4516, dan pada Desember, koin diperdagangkan antara $0,3117 – $0,3264.

Pada awal Januari 2026, koin diperdagangkan antara $0,2643 dan $0,3400.

Riwayat harga Optimism oleh Coingecko