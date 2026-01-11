Prediksi harga Optimism 2026–2032: Akankah token OP mendapatkan momentum?

Poin-poin penting:
Komitmen Optimism (OP) terhadap inovasi disorot melalui dukungannya terhadap solusi Layer-3. Solusi ini memungkinkan pengembangan aplikasi terdesentralisasi (dApps) di atas rantai Layer-2, berkontribusi pada Optimism Superchain yang ekspansif.
Inisiatif platform, termasuk memperkenalkan token gas kustom dan mode Plasma yang bertujuan mengurangi biaya onboarding dan operasional, membuatnya lebih mudah diakses oleh pengguna dan pengembang baru. Saat pasar memantau pergerakan harga dan lintasan pertumbuhan token dengan cermat, bisakah Optimism mencapai $10 dalam waktu dekat?
Mari kita bahas prediksi harga OP untuk 2026 – 2032.
|Cryptocurrency
|Optimism
|Token
|OP
|Harga
|$0,3202
|Kapitalisasi Pasar
|$620,36 juta
|Volume Trading
|$49,11 juta
|Pasokan yang Beredar
|1,944 miliar OP
|Tertinggi Sepanjang Masa
|$4,85 (6 Maret 2024)
|Terendah Sepanjang Masa
|$0,2519 (26 Desember 2025)
|Tertinggi 24 jam
|$0,3264
|Terendah 24 jam
|$0,3117
|Metrik
|Nilai
|Volatilitas (Variasi 30 hari)
|7,22% (Tinggi)
|SMA 50 Hari
|$0,3031
|RSI 14 Hari
|54,33 (Netral)
|Sentimen
|Bearish
|Indeks Fear & Greed
|25 (Ketakutan Ekstrem)
|Hari Hijau
|12/30 (40%)
|SMA 200 Hari
|$0,5422
Ringkasan Singkat:
Pada grafik 1H untuk 11 Januari, OP diperdagangkan sekitar $0,32 setelah pergerakan impulsif tajam dari wilayah $0,26–$0,27, mengonfirmasi perubahan tren jangka pendek. Harga bertahan di atas basis 20 hari Bollinger Bands, dekat $0,295, yang sekarang bertindak sebagai support dinamis pertama. Sementara itu, band atas, sekitar $0,345, menentukan batas atas langsung.Grafik harga 1 hari OPUSDT oleh TradingView
Candle berbadan kecil baru-baru ini menandakan pencernaan daripada penolakan, dan selama penutupan harian tetap di atas $0,30, struktur tetap bullish. Ekspansi harian kembali menuju $0,34–$0,35 akan menunjukkan kelanjutan momentum, sementara kehilangan $0,295 akan mengekspos pullback lebih dalam menuju $0,27 tanpa sepenuhnya merusak tren.
Pada timeframe 4 jam, harga terkompresi tepat di atas rata-rata Alligator, berkumpul antara $0,317 dan $0,319, menunjukkan keseimbangan daripada kelemahan. CMF bertahan sekitar 0,19 mengonfirmasi arus masuk modal yang berkelanjutan, dan garis Accumulation/Distribution terus miring ke atas, menunjukkan penurunan sedang diserap.Grafik harga 4 jam OPUSDT oleh TradingView
Volume telah mendingin, yang sesuai dengan fase konsolidasi setelah ekspansi, bukan distribusi. Penutupan 4 jam yang bersih di atas $0,325 kemungkinan akan memicu dorongan menuju $0,34, sementara penerimaan di bawah $0,315 akan berisiko reset rentang menuju $0,30.
|Periode
|Nilai
|Aksi
|SMA 3
|$0,3211
|JUAL
|SMA 5
|$0,3175
|BELI
|SMA 10
|$0,3029
|BELI
|SMA 21
|$0,2852
|BELI
|SMA 50
|$0,3031
|BELI
|SMA 100
|$0,3910
|JUAL
|SMA 200
|$0,5422
|JUAL
|Periode
|Nilai
|Aksi
|EMA 3
|$0,3207
|JUAL
|EMA 5
|$0,3159
|BELI
|EMA 10
|$0,3048
|BELI
|EMA 21
|$0,2972
|BELI
|EMA 50
|$0,3212
|JUAL
|EMA 100
|$0,3944
|JUAL
|EMA 200
|$0,5368
|JUAL
OP sedang dalam jeda dalam struktur bullish yang muncul, mendukung kelanjutan selama $0,30–$0,295 bertahan. Ekspansi ke atas memerlukan masuknya kembali volume, tetapi risiko penurunan tetap terkendali kecuali support struktur pecah secara tegas.
Optimism (OP) bisa menjadi investasi yang baik jika Anda percaya pada skalabilitas Ethereum dan pertumbuhan solusi Layer 2. Namun, seperti semua kripto, ini berisiko, dan nilainya tergantung pada adopsi dan tren pasar. Investasikan hanya apa yang Anda mampu untuk kehilangan!
Pemulihan dimungkinkan, tetapi kami khawatir sentimen bearish secara keseluruhan membuat rebound jangka pendek tidak mungkin terjadi. Namun, saat pasar berkonsolidasi, kami mengharapkan volatilitas berkurang, yang dapat menyebabkan penembusan ke arah mana pun, tergantung pada dinamika pasar.
Mencapai $50 untuk Optimism (OP) akan menjadi target yang ambisius, memerlukan peningkatan signifikan dalam harganya. Level ini kemungkinan hanya dapat dicapai dalam lingkungan pasar yang sangat menguntungkan, dengan kemajuan substansial dalam adopsi Ethereum, penggunaan luas solusi Layer 2, dan pertumbuhan pasar secara keseluruhan yang kuat.
Mencapai $100 untuk Optimism (OP) akan sangat ambisius dan memerlukan pertumbuhan dan adopsi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Ya, Optimism menunjukkan potensi kuat untuk pertumbuhan dan minat yang berkelanjutan, menunjukkan prospek jangka panjang yang positif.
Prediksi harga Optimism untuk Januari 2026 menunjukkan potensi terendah $0,260, rata-rata $0,301, dan tertinggi $0,352.
|Prediksi harga Optimism
|Potensi Terendah
|Potensi Rata-rata
|Potensi Tertinggi
|Prediksi harga Optimism Januari 2026
|$0,260
|$0,301
|$0,352
Harga Optimism diprediksi mencapai nilai maksimum $0,76 pada tahun 2026. Trader dapat mengantisipasi harga minimum $0,311 dan harga trading rata-rata $0,63.
|Prediksi harga Optimism
|Potensi Terendah
|Potensi Rata-rata
|Potensi Tertinggi
|Prediksi harga Optimism 2026
|$0,25
|$0,53
|$1,01
|Tahun
|Harga Minimum
|Harga Rata-rata
|Harga Maksimum
|2027
|$0,55
|$0,82
|$1,50
|2028
|$0,75
|$1,10
|$1,95
|2029
|$1,00
|$1,45
|$2,40
|2030
|$1,30
|$1,90
|$3,00
|2031
|$1,65
|$2,40
|$3,70
|2032
|$2,10
|$3,05
|$4,60
Pada tahun 2027, prediksi harga Optimism menunjukkan harga maksimum $1,50, harga trading rata-rata $0,82, dan harga minimum $0,55.
Menurut perkiraan harga Optimism untuk 2028, OP dapat mencapai harga puncak $1,95. Harga rata-rata diproyeksikan sekitar $1,10, dengan minimum diperkirakan $0,75.
Prediksi harga Optimism untuk 2029 menunjukkan nilai puncak $2,40. Harga trading minimum diperkirakan $1,00, sementara nilai pasar rata-rata diproyeksikan sekitar $1,45.
Perkiraan Optimism untuk 2030 menunjukkan harga minimum $1,30, harga maksimum $3,00, dan harga rata-rata $1,90.
Menurut prediksi harga Optimism untuk 2031, OP berpotensi mencapai harga maksimum $3,70, harga minimum $1,65, dan nilai rata-rata sekitar $2,40.
Pada tahun 2032, harga minimum Optimism diperkirakan sekitar $2,10. Nilai OP dapat mencapai maksimum $4,60 dengan nilai trading rata-rata $3,05.Prediksi harga Optimism 2026 – 2032
|Firma
|2026
|2027
|CoinCodex
|$0,8695
|$0,7073
|DigitalCoinPrice
|$0,65
|$0,93
Prediksi harga keseluruhan Cryptopolitan untuk Optimism (OP) menunjukkan pandangan konservatif untuk cryptocurrency dalam jangka pendek. Untuk 2026, harga perkiraan maksimum berada antara $1 dan $2. Selama beberapa tahun ke depan, Optimism diproyeksikan mengalami apresiasi substansial, dengan harga yang diantisipasi naik dari minimum $12,65 hingga maksimum $17,98 pada tahun 2032.