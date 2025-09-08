Eric Trump Mengklarifikasi Hubungan di Asia Selain Metaplanet, Saham MTPLF Merosot

Eric Trump, putra Presiden AS Donald Trump, pada hari Senin mengklarifikasi kesetiaannya hanya pada Metaplanet di wilayah Asia. Langkah ini merupakan respons terhadap rumor yang beredar tentang keterlibatannya di perusahaan lain di Asia selama kunjungannya ke wilayah tersebut.

Eric Trump Mengklarifikasi Komitmen Hanya pada Metaplanet

Eric Trump menggunakan platform X pada 8 September untuk mengklarifikasi bahwa dia hanya terlibat dengan Metaplanet, alias Asia's Strategy. Dia mengatakan perusahaan perbendaharaan Bitcoin "Metaplanet adalah satu-satunya perusahaan yang saya selaraskan di wilayah ini."

Fotonya bersama presiden ABC (sebelumnya GFA) beredar di komunitas investasi Jepang. Spekulasi tentang hubungan Eric dengan ABC memicu kenaikan harga saham perusahaan tersebut. Diyakini bahwa investor asing melihat foto ini dan membeli ABC, percaya bahwa sahamnya pasti akan melonjak.

Eric Trump dengan Presiden ABC. Sumber: X

Pada hari Senin, saham GFA anjlok lebih dari 17,79% menjadi 462 JPY setelah Eric menyangkal keterlibatannya dengan perusahaan tersebut. Harga terendah dan tertinggi dalam 24 jam adalah 462 JPY dan 630 JPY. Dia mengatakan:

"Saya tidak tahu siapa ini, dan saya TIDAK memiliki keterlibatan apa pun dalam perusahaan ini. Ini adalah foto dari sebuah konferensi ketika saya berada di Asia. Jika seseorang menyatakan bahwa saya terlibat dalam perusahaan ini, biar saya perjelas – saya tidak terlibat."

Eric Trump sebelumnya ditunjuk sebagai penasihat strategis Metaplanet, pemegang korporasi Bitcoin terbesar di Jepang. Dia juga menghadiri rapat pemegang saham Metaplanet minggu lalu.

Hari ini, Metaplanet meningkatkan total kepemilikan Bitcoin-nya menjadi 20.136 BTC. Perusahaan tersebut membeli 136 BTC seharga $15,2 juta dengan harga rata-rata $111.783 per BTC.

Saham Metaplanet dan MTPLF Merosot

Pada saat penulisan, saham Metaplanet ditutup lebih dari 2,96% lebih rendah pada 688 JPY. Saham terus menurun di tengah posisi short yang berat oleh institusi. Menurut Yahoo Finance, saham telah turun 31% dalam sebulan, mengurangi return year-to-date (YTD) menjadi hampir 97%.

Saham Metaplanet dalam Kerangka Waktu Harian. Sumber: TradingView

Sementara itu, saham MTPLF juga mengalami tekanan jual karena ditutup 1,62% lebih rendah pada $4,855 minggu lalu. Turun 30% dalam sebulan dan naik 108% YTD.

Ketidakpastian seputar kinerja harga Bitcoin di tengah faktor makro dan pergeseran institusional ke altcoin telah menurunkan harga. Harga BTC diperdagangkan pada $110.979, 3,4% lebih tinggi dalam seminggu.

