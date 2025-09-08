BursaDEX+
Eric Trump Mengklarifikasi Hubungan di Asia Selain Metaplanet, Saham MTPLF Merosot

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 13:26
Eric Trump, putra Presiden AS Donald Trump, pada hari Senin mengklarifikasi kesetiaannya hanya pada Metaplanet di wilayah Asia. Langkah ini merupakan respons terhadap rumor yang beredar tentang keterlibatannya di perusahaan lain di Asia selama kunjungannya ke wilayah tersebut.

Eric Trump Mengklarifikasi Komitmen Hanya pada Metaplanet

Eric Trump menggunakan platform X pada 8 September untuk mengklarifikasi bahwa dia hanya terlibat dengan Metaplanet, alias Asia's Strategy. Dia mengatakan perusahaan perbendaharaan Bitcoin "Metaplanet adalah satu-satunya perusahaan yang saya selaraskan di wilayah ini."

Fotonya bersama presiden ABC (sebelumnya GFA) beredar di komunitas investasi Jepang. Spekulasi tentang hubungan Eric dengan ABC memicu kenaikan harga saham perusahaan tersebut. Diyakini bahwa investor asing melihat foto ini dan membeli ABC, percaya bahwa sahamnya pasti akan melonjak.

Eric Trump dengan Presiden ABC. Sumber: X

Pada hari Senin, saham GFA anjlok lebih dari 17,79% menjadi 462 JPY setelah Eric menyangkal keterlibatannya dengan perusahaan tersebut. Harga terendah dan tertinggi dalam 24 jam adalah 462 JPY dan 630 JPY. Dia mengatakan:

"Saya tidak tahu siapa ini, dan saya TIDAK memiliki keterlibatan apa pun dalam perusahaan ini. Ini adalah foto dari sebuah konferensi ketika saya berada di Asia. Jika seseorang menyatakan bahwa saya terlibat dalam perusahaan ini, biar saya perjelas – saya tidak terlibat."

Eric Trump sebelumnya ditunjuk sebagai penasihat strategis Metaplanet, pemegang korporasi Bitcoin terbesar di Jepang. Dia juga menghadiri rapat pemegang saham Metaplanet minggu lalu.

Hari ini, Metaplanet meningkatkan total kepemilikan Bitcoin-nya menjadi 20.136 BTC. Perusahaan tersebut membeli 136 BTC seharga $15,2 juta dengan harga rata-rata $111.783 per BTC.

Saham Metaplanet dan MTPLF Merosot

Pada saat penulisan, saham Metaplanet ditutup lebih dari 2,96% lebih rendah pada 688 JPY. Saham terus menurun di tengah posisi short yang berat oleh institusi. Menurut Yahoo Finance, saham telah turun 31% dalam sebulan, mengurangi return year-to-date (YTD) menjadi hampir 97%.

Saham Metaplanet dalam Kerangka Waktu Harian. Sumber: TradingView

Sementara itu, saham MTPLF juga mengalami tekanan jual karena ditutup 1,62% lebih rendah pada $4,855 minggu lalu. Turun 30% dalam sebulan dan naik 108% YTD.

Ketidakpastian seputar kinerja harga Bitcoin di tengah faktor makro dan pergeseran institusional ke altcoin telah menurunkan harga. Harga BTC diperdagangkan pada $110.979, 3,4% lebih tinggi dalam seminggu.

Varinder Singh

Varinder adalah pemimpin berpengalaman di media fintech dan kripto dengan pengalaman lebih dari 12 tahun, termasuk lebih dari 6 tahun didedikasikan untuk pengembangan blockchain, kripto, dan Web3. Dia dikenal karena meliput berita berkualitas dan berdampak tinggi untuk penerbit seperti CoinGape, The Coin Republic, dan The Crypto Times, sambil menyempurnakan dan melatih banyak jurnalis selama masa jabatannya. Sebagai pemegang gelar Master of Technology, pemikir analitis, dan penggemar teknologi, dia telah berbagi pengetahuannya tentang teknologi disruptif dalam lebih dari 5000 artikel berita dan makalah.

Mengapa mempercayai CoinGape: CoinGape telah meliput industri cryptocurrency sejak 2017, bertujuan untuk memberikan wawasan informatif kepada pembaca kami. Jurnalis dan analis kami membawa pengalaman bertahun-tahun dalam analisis pasar dan teknologi blockchain untuk memastikan akurasi faktual dan pelaporan yang seimbang. Dengan mengikuti Kebijakan Editorial kami, penulis kami memverifikasi setiap sumber, memeriksa fakta setiap cerita, mengandalkan sumber terpercaya, dan mengutip kutipan dan media dengan benar. Kami juga mengikuti Metodologi Tinjauan yang ketat saat mengevaluasi pertukaran dan alat. Dari proyek blockchain yang baru muncul dan peluncuran koin hingga acara industri dan perkembangan teknis, kami mencakup semua aspek ruang aset digital dengan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap informasi yang tepat waktu dan relevan.

Disclaimer investasi: Konten mencerminkan pandangan pribadi penulis dan kondisi pasar saat ini. Harap lakukan penelitian Anda sendiri sebelum berinvestasi dalam cryptocurrency, karena baik penulis maupun publikasi tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial apa pun.

Pengungkapan Iklan: Situs ini mungkin menampilkan konten yang disponsori dan tautan afiliasi. Semua iklan diberi label dengan jelas, dan mitra iklan tidak memiliki pengaruh atas konten editorial kami.

