Analisis: Trader membeli opsi put Bitcoin dan Ethereum dalam jumlah besar, menunjukkan pasar sedang melakukan lindung nilai terhadap potensi risiko penurunan

PANews melaporkan pada 14 Oktober bahwa, setelah gelombang margin call Jumat lalu, investor di pasar opsi sedang mempersiapkan diri untuk volatilitas dan penurunan lebih lanjut pada Bitcoin dan Ethereum, secara aktif memposisikan diri untuk perlindungan terhadap potensi kejatuhan lainnya. Kepala Riset Derive.xyz Sean Dawson menyatakan bahwa volatilitas melonjak di seluruh pasar Jumat lalu, dan sentimen pasar mengenai volatilitas jangka pendek menunjukkan kekhawatiran yang meningkat tentang risiko penurunan. Data menunjukkan bahwa trader secara masif membeli "put options" Bitcoin dan Ethereum, menunjukkan bahwa pasar sedang melakukan hedging terhadap potensi risiko penurunan. Di pasar Bitcoin, terjadi pembelian signifikan put options dengan harga strike $115.000 dan $95.000, yang akan berakhir pada 31 Oktober. Terjadi pergeseran dari pembelian ke penjualan call options dengan harga strike $125.000, yang berakhir pada 17 Oktober, menunjukkan pandangan jangka pendek yang pesimis. Co-founder Derive.xyz Nick Foster menyatakan bahwa trader sedang fokus pada opsi dengan harga strike $4.000 (berakhir pada 31 Oktober) dan $3.600 (berakhir pada 17 Oktober). Dia juga mencatat lonjakan pembelian put options dengan harga strike $2.600 dan berakhir pada 26 Desember, menunjukkan bahwa sentimen bearish akan berlanjut hingga akhir tahun. Nic Puckrin, co-founder Coin Bureau, mengatakan: "Kabar baiknya adalah kejatuhan ini telah membersihkan leverage berlebihan dan sementara mereset risiko pasar, tetapi Bitcoin sekarang menghadapi pertempuran berat lainnya: harus menembus level resistensi kunci sebelum dapat mencapai all-time high baru yang berarti tahun ini."