Apakah Altcoin Rekt Selamanya? Hanya 29% dari Proyek Teratas yang Mengalahkan Performa BTC Tahun Ini

Sejak akhir 2024, para ahli pasar telah memprediksi datangnya musim altcoin besar-besaran. 2025 hampir berakhir, tetapi prediksi mereka belum menjadi kenyataan. Bahkan, tampaknya tidak akan ada altseason sama sekali karena sebagian besar altcoin berkinerja buruk dalam siklus bull ini.

Menurut tweet dari investor dan trader kripto Daan, hanya 29% dari 50 altcoin teratas yang berkinerja lebih baik dari BTC tahun ini. Para trader masih berharap, tetapi karena siklus bull berada pada tahap akhir (menurut pola siklus empat tahun), peluang terjadinya altseason telah menurun drastis.

Apakah Altcoin Akan Hancur?

Pada siklus sebelumnya, altcoin berkinerja lebih baik ketika dominasi BTC goyah, karena likuiditas berotasi dari aset tersebut ke proyek lain. Ini mengarah pada teori bahwa dominasi Bitcoin perlu melemah dan aset tersebut berada dalam konsolidasi sebelum altcoin dapat bergerak. Namun, yang terjadi dalam siklus ini sebagian besar adalah sebaliknya.

Dengan pengecualian beberapa token, sektor altcoin sebagian besar mengikuti dinamika bitcoin – naik dan turun bersama dengan cryptocurrency raja. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan berkinerja lebih buruk dari BTC selama koreksi, jatuh dua kali lebih keras dari aset tersebut.

Investor sekarang melihat BTC sebagai tolok ukur perdagangan, merotasi modal mereka ke altcoin hanya selama beberapa minggu sebelum kembali ke koin utama. Selama enam bulan terakhir, persentase dari 50 altcoin teratas yang mengungguli BTC telah dibatasi pada 39%. Altcoin sekarang mengalami reli pendek yang tidak melebihi dua hingga tiga bulan. Baru-baru ini, lonjakan harga ini hanya bertahan selama dua hingga tiga minggu saja.

Bull Run yang Berbeda

Berbeda dengan data siklus ini, altcoin mengalami reli besar-besaran selama bull run terakhir. Daan mencatat bahwa era COVID pada 2020-2021 adalah terakhir kali sektor altcoin mengungguli BTC untuk periode yang berkelanjutan. Sekarang, para analis telah menandai sebagian besar altcoin sebagai "bounce-to-sell." Token yang telah melihat reli berkelanjutan sebagian besar adalah proyek dengan struktur yang baik dan dukungan komunitas.

Menariknya, beberapa analis memprediksi pola ini di awal tahun ini. Salah satunya adalah Ki Young Ju, pendiri perusahaan riset pasar, CryptoQuant. Ju mengungkapkan selama reli pasar pada Desember bahwa altseason untuk siklus ini tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Dia menegaskan bahwa sebagian besar altcoin tidak lagi akan didorong oleh BTC, tetapi perlu membangun ekosistem independen untuk berkembang.

