ARTECHOUSE NYC Menjadi Tuan Rumah Amrit Pal Singh untuk Pengalaman Seni Imersif



Lawrence Jengar



Amrit Pal Singh berkolaborasi dengan ARTECHOUSE NYC untuk pengalaman seni imersif 18K, didukung oleh Render Network, terbuka hingga 14 Desember.

Amrit Pal Singh dijadwalkan bergabung dengan ARTECHOUSE NYC pada 5 November, di mana ia akan membahas pendekatan inovatifnya dalam mengubah seni digital menjadi pengalaman imersif. Kolaborasi ini akan memperlihatkan Singh menghidupkan 'Toy Worlds' miliknya dalam ruang imersif 18K, sebuah proyek yang didukung oleh Render Network. Pameran berjudul 'SUBMERGE: Beyond the Render,' akan tersedia untuk umum hingga 14 Desember, menawarkan perpaduan unik antara teknologi dan seni, menurut Render Network.

Mengeksplorasi Masa Depan AI dan Kreativitas

RenderCon 2025 baru-baru ini menyoroti pertemuan antara AI dan kreativitas, menampilkan tokoh-tokoh terkenal seperti Jules Urbach, Emad Mostaque, dan Richard Kerris. Mereka membahas konvergensi kreasi, komputasi, dan kontrol di era AI terdesentralisasi. Mostaque memperkenalkan Sovereign AI Governance Engine (SAGE), menekankan kebutuhan akan AI yang selaras dengan kemajuan manusia, sementara Urbach menjelaskan secara rinci tentang integrasi rendering neural dan GPU terdesentralisasi untuk menciptakan lingkungan imersif real-time.

Ekspansi Render Network

Render Network Foundation sedang meningkatkan kemampuannya dengan RNP-021, sebuah proposal untuk meningkatkan infrastrukturnya guna mendukung beban kerja AI dan pembelajaran mesin tingkat perusahaan. Ekspansi ini menandai langkah signifikan dalam evolusinya dari ekosistem rendering terdesentralisasi menjadi lapisan komputasi komprehensif untuk aplikasi AI. Inisiatif ini dibahas dalam sesi terbaru oleh Tristan Relly, Kepala Operasi Yayasan, bersama dengan Divesh Naidoo, pendiri Simulon, yang memperkenalkan platform kreasi 3D generasi berikutnya.

Dampak AI pada Seni dan Masyarakat

Dalam spektrum yang lebih luas, NVIDIA telah mengumumkan produksi chip Blackwell baru di A.S., menekankan kebutuhan akan infrastruktur AI yang dapat diskalakan sebagai bagian dari revolusi industri berikutnya. Sementara itu, seni digital Beeple telah mencapai ketinggian baru dengan pameran tunggal di Los Angeles County Museum of Art (LACMA), menandai momen penting bagi seni digital dan alat-alat kreatif yang terlibat.

Seiring dunia seni dan teknologi terus bersinggungan, acara seperti kolaborasi Singh dengan ARTECHOUSE NYC menunjukkan potensi untuk pengalaman imersif yang mendorong batas bentuk seni tradisional. Perkembangan dan kemitraan berkelanjutan Render Network semakin menyoroti kekuatan transformatif teknologi dalam industri kreatif.

Sumber gambar: Shutterstock