Aster (ASTER) vs. Token Perdagangan Generasi Berikutnya: Kripto Mana yang Mendominasi Q4 2025?

Oleh: Coindoo
2025/10/20 22:10
Aster
ASTER$1.1051+6.00%
TokenFi
TOKEN$0.007378+4.04%

Aster (ASTER) telah mengejutkan para trader dengan kenaikan 1210%, sementara BlockchainFX ($BFX) menarik perhatian dengan super app keuangan all-in-one-nya. Kedua koin ini ada dalam daftar pantauan semua orang, tetapi cerita mereka sangat berbeda.

Pasar kripto global pada Oktober 2025 ditandai dengan rotasi cepat. Likuiditas mengalir deras ke proyek multi-utilitas yang melampaui spekulasi token. BlockchainFX ($BFX), khususnya, menonjol dengan menggabungkan utilitas dunia nyata dengan potensi pendapatan pasif. Seperti yang dibahas dalam artikel ini, Aster (ASTER) bersinar karena pergerakan harga dan kinerjanya, sementara BlockchainFX ($BFX) menarik perhatian karena mendefinisikan ulang perdagangan dan imbal hasil jangka panjang. Bersama-sama, mereka menjadi topik utama pembicaraan seputar cryptocurrency terbaik untuk investasi di Oktober 2025.

Prediksi Harga Aster (ASTER) dan Prospek Q4 2025

Aster (ASTER) telah menjadi sorotan pasar kripto 2025. Harga saat ini sebesar $1,28 menunjukkan kenaikan dramatis dari posisi terendah awal tahun. Setelah mencatat pertumbuhan lebih dari 1210%, kini tetap stabil sebagai salah satu pencetak keuntungan terbesar musim ini. Komunitas memandang kinerja terbaru Aster sebagai bukti bahwa ekosistem kontrak pintar masih memiliki ruang untuk pergerakan eksplosif, terutama ketika dipasangkan dengan pengembangan aktif dan pembaruan jaringan yang akan datang.

Grafik pasar menunjukkan Aster membentuk konsolidasi ketat di sekitar zona $1,20, mengisyaratkan bahwa para trader sedang mempersiapkan pergerakan lain. Jika Aster menembus level resistensi $1,60, proyeksi menunjukkan kenaikan menuju $2,00 atau bahkan $2,40 selama akhir 2025. Namun, penurunan ke arah $0,95 tetap mungkin terjadi jika sentimen pasar yang lebih luas berubah menjadi risk-off. Volatilitasnya membuat para spekulator tetap waspada, membuatnya menjadi menarik sekaligus berisiko — kombinasi yang diam-diam disukai setiap degen.

Roadmap, Utilitas Token, dan Pertumbuhan Jangka Panjang ASTER

Di balik cerita harga Aster terdapat substansi nyata. Proyek ini berfokus pada teknologi layer-1 dengan privasi yang ditingkatkan dengan fitur seperti hidden orders dan mekanisme anti-front-running. Ini memposisikan Aster sebagai lebih dari sekadar token perdagangan — ini membangun infrastruktur yang dirancang untuk menahan manipulasi pasar dan bot front-runner. Pembaruan masa depannya bertujuan untuk meningkatkan kecepatan transaksi dan memperluas interoperabilitasnya di seluruh jaringan DeFi utama.

Prospek jangka panjang terkait erat dengan aktivitas jaringan dan adopsi. Jika upgrade yang direncanakan Aster Chain diluncurkan tepat waktu pada Q4 2025, analis memperkirakan pergerakan berkelanjutan menuju level $2. Jika adopsi meningkat lebih jauh ke 2026, proyeksi harga meluas melampaui $3. Meskipun pullback jangka pendek mungkin terjadi, fondasi Aster membuatnya tetap relevan di antara cryptocurrency terbaik untuk investasi di Oktober 2025.

BlockchainFX ($BFX): Super App yang Mengubah Segalanya

BlockchainFX ($BFX) adalah super app perdagangan kripto yang aktif dan menghasilkan pendapatan yang memadukan kripto, saham, forex, dan komoditas dalam satu platform yang mulus. Ini dibangun untuk utilitas, bukan spekulasi. Dengan lebih dari 10.000 pengguna harian, audit CertiK, dan verifikasi KYC, proyek ini telah membangun legitimasi sejak awal.

Pemegang token BFX menikmati manfaat nyata. Hingga 70% dari semua biaya perdagangan didistribusikan kembali sebagai reward USDT setiap hari. Peserta aktif saat ini menghasilkan antara 4% hingga 7% setiap hari, dengan imbal hasil tahunan mencapai 90%. Reward tersebut bukan sekadar angka — mereka mengubah kepemilikan menjadi aktivitas penghasil pendapatan. Pemegang BFX juga mendapatkan akses ke kartu Visa (Gold, Green, dan Metal) untuk pengeluaran kripto langsung di seluruh dunia. Perpaduan pendapatan DeFi, kegunaan global, dan kenyamanan aplikasi memberikan BlockchainFX ($BFX) keunggulan yang tak tertandingi di antara cryptocurrency terbaik untuk investasi di Oktober 2025.

Angka Presale BlockchainFX ($BFX) dan Penjelasan Skenario ROI

Presale BlockchainFX dimulai hanya pada $0,01 dan telah naik menjadi $0,028 pada Oktober 2025. Kenaikan harga terjadi setiap Senin, memicu urgensi bagi peserta untuk mengamankan posisi sebelum kenaikan berikutnya. Lebih dari $9,6 juta telah terkumpul sejauh ini dari lebih dari 14.800 pembeli, membuktikan daya tarik komunitas yang kuat.

Jika seseorang mengalokasikan $5.000 pada harga saat ini yaitu $0,028, mereka akan menerima sekitar 178.571 token. Ketika mencapai harga peluncuran yang dikonfirmasi sebesar $0,05, tumpukan yang sama menjadi $8.928, menunjukkan keuntungan 78,6%. Jika target jangka panjang mencapai $1, nilainya bisa naik menjadi $178.571 — ROI yang mencengangkan sebesar 3.471%. Itulah perbedaan antara scrolling dan stacking.

Peserta yang menggunakan kode bonus BLOCK30 langsung mendapatkan 30% token tambahan, meningkatkan pengembalian lebih banyak lagi. Selain itu, BlockchainFX menawarkan bonus referral 10% dan kompetisi leaderboard di mana 20 peserta teratas mendapatkan hadiah kejutan eksklusif. Ini adalah perpaduan ekonomi cerdas dan strategi komunitas viral — kombinasi sempurna untuk cryptocurrency terbaik untuk investasi di Oktober 2025.

Reward Tambahan dan Hadiah BlockchainFX $500.000

Tim BlockchainFX sedang menjalankan hadiah token BFX senilai $500.000 untuk merayakan fase presale-nya. Beberapa pemenang akan berbagi kumpulan hadiah, dengan tempat pertama mendapatkan $250.000 dalam token BFX. Hadiah lainnya berkisar dari $1.000 hingga $100.000, memberikan setiap peserta kesempatan yang adil. Kontes ini membangun kegembiraan dan mendorong keterlibatan, mengubah presale menjadi acara global daripada sekadar tahap penggalangan dana.

Peserta juga dapat bergabung dengan Founder's Club, di mana tingkatan reward membawa lebih banyak manfaat. Tingkat Gold ($1.000) memberikan 10% token bonus dan reward NFT. Tingkat Green ($2.500) mencakup bonus 20% dan kredit perdagangan $500, sementara tingkat Metal ($5.000) memberikan bonus token 30% dengan akses staking premium. Reward terstruktur ini membuat presale BlockchainFX lebih dari sekadar entri — ini adalah gerbang ke beberapa lapisan penghasilan.

Mengapa BlockchainFX ($BFX) Memiliki Potensi Jangka Panjang

Roadmap BlockchainFX memproyeksikan ekspansi besar pada 2030. Pendapatan diperkirakan tumbuh dari $30 juta pada 2025 menjadi $1,8 miliar, dengan pengguna diharapkan meningkat dari 220.000 menjadi 25 juta. Platform ini juga berencana untuk meningkatkan volume perdagangan harian dari $5 juta menjadi $500 juta, dengan $630 juta reward pengguna didistribusikan pada 2030. Itu bukan hanya tujuan — ini adalah trajektori bisnis yang jelas berdasarkan adopsi platform.

Potensi pertumbuhan ini, dikombinasikan dengan listing di multi-exchange, memposisikan BlockchainFX ($BFX) sebagai kandidat untuk terobosan besar berikutnya. Bagi mereka yang mengeksplorasi cryptocurrency terbaik untuk investasi di Oktober 2025, proyek ini mewakili keseimbangan keandalan, imbal hasil, dan skalabilitas jangka panjang. Struktur token memberi penghargaan pada aktivitas, mengubah anggota komunitas menjadi penghasil berulang daripada trader jangka pendek.

ASTER vs BlockchainFX ($BFX): Kripto Mana yang Mendominasi Q4 2025?

Baik Aster (ASTER) dan BlockchainFX ($BFX) mewakili dua sisi dari spektrum peluang yang sama. Aster menangkap kegembiraan volatilitas harga, dengan lonjakan 1210% yang menarik perhatian jangka pendek. BlockchainFX, di sisi lain, berfokus pada pendapatan berkelanjutan, pertumbuhan jangka panjang, dan ekspansi ekosistem keuangan.

Aster mungkin terus naik jika pembaruannya diluncurkan dengan lancar, tetapi BlockchainFX membangun fondasi yang bisa bertahan melampaui siklus. Aster memberi penghargaan kepada mereka yang memperdagangkan ayunan, sementara BFX memberi penghargaan kepada mereka yang melakukan staking, menghasilkan, dan memegang. Dalam perlombaan Q4 2025, keduanya bersinar, tetapi BlockchainFX memiliki fundamental yang selaras dengan kata kunci cryptocurrency terbaik untuk investasi di Oktober 2025 dalam arti yang paling praktis.

Kesimpulan: Apakah BlockchainFX ($BFX) adalah Cryptocurrency Terbaik untuk Investasi di Oktober 2025?

Pasar di Q4 2025 penuh dengan aset digital berkinerja tinggi, namun BlockchainFX ($BFX) terus menarik perhatian konsisten untuk utilitas dan model pertumbuhannya. Presale BlockchainFX, sekarang di $0,028, menawarkan peluang realistis untuk ROI eksponensial sebelum peluncuran. Dengan audit terverifikasi, bonus referral, dan kode BLOCK30 yang memberikan 30% token tambahan, early adopter mendapatkan nilai dan keuntungan.

Sementara Aster (ASTER) terus mencerminkan volatilitas pasar, BlockchainFX ($BFX) mengubah partisipasi menjadi peluang jangka panjang. Ini menggabungkan perdagangan, staking, dan imbal hasil — semua dalam satu ekosistem. Bagi mereka yang mencari cryptocurrency terbaik untuk investasi di Oktober 2025, presale BFX menonjol sebagai langkah yang dapat memisahkan mereka yang stacking dari mereka yang scrolling. Pasar terbuka, kenaikan harga berikutnya sudah dekat, dan pilihannya jelas: bergabunglah dengan presale BlockchainFX sebelum tahap berikutnya mengunci harga yang lebih tinggi.

Temukan Informasi Lebih Lanjut Di Sini

Website: https://blockchainfx.com/ 

X: https://x.com/BlockchainFXcom

Telegram Chat: https://t.me/blockchainfx_chat

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

