Penjualan awal LivLive mencapai $2M, menggabungkan AR dan blockchain untuk memberi penghargaan pada tindakan dunia nyata. Gunakan kode SPOOKY40 untuk 40% token tambahan sebelum kenaikan harga Tahap 2.Penjualan awal LivLive mencapai $2M, menggabungkan AR dan blockchain untuk memberi penghargaan pada tindakan dunia nyata. Gunakan kode SPOOKY40 untuk 40% token tambahan sebelum kenaikan harga Tahap 2.

Presale Kripto Terbaik untuk Dibeli pada 2025? LivLive ($LIVE) Melampaui TRON dan Cardano sebagai Altcoin Paling Banyak Dibicarakan Kuartal Ini

Oleh: Blockchainreporter
2025/10/25 17:47
SecondLive
LIVE$0.001735-30.87%
Arweave
AR$5.56-20.48%
RealLink
REAL$0.06664+0.10%
Jump Tom
JUMP$0.000000002963+81.89%
bull main

Presale kripto terbaik untuk dibeli pada tahun 2025 dengan cepat menjadi salah satu cerita yang paling banyak dibicarakan tahun ini. Saat pasar memanas dan altcoin bersaing untuk mendapatkan perhatian, satu proyek menonjol dari kerumunan—LivLive ($LIVE). Tidak seperti token tradisional yang mengandalkan spekulasi, LivLive menghubungkan blockchain dengan tindakan dunia nyata seperti berjalan, berbelanja, dan mengulas bisnis. Visinya untuk memberi penghargaan pada kehidupan sehari-hari menjadikannya salah satu kripto baru yang paling menjanjikan di Q4 2025.

livlive

LivLive ($LIVE) sudah menciptakan momentum yang kuat. Dengan lebih dari $2 juta yang terkumpul di Tahap 1 pada harga $0,02 dan lebih dari 130 pemegang, daya tarik awal proyek ini menunjukkan kepercayaan besar pada visinya. Dibangun untuk menggabungkan blockchain, AR, dan teknologi wearable, ini memberikan penghargaan untuk pergerakan dan partisipasi daripada kepemilikan pasif. Sementara itu, berita harga TRON (TRX) berfokus pada pertumbuhan pendidikan, dan berita harga Cardano (ADA) menyoroti likuidasi whale yang mengguncang pasar. Di antara ketiganya, LivLive bersinar sebagai presale kripto terbaik untuk dibeli pada tahun 2025.

LivLive ($LIVE): Token Penghargaan Dunia Nyata yang Mengubah Tindakan Sehari-hari Menjadi Penghasilan

LivLive ($LIVE) lebih dari sekadar token—ini adalah mesin gaya hidup digital yang mengubah tindakan sehari-hari menjadi nilai. Dari memindai kode QR hingga menghadiri acara, setiap gerakan di dunia nyata menghasilkan token $LIVE. Platform ini memadukan blockchain dengan augmented reality untuk menciptakan penghargaan bukti-tindakan, memberikan pengguna cara baru untuk memonetisasi kehidupan itu sendiri. Pendekatan ini membangun keterlibatan sambil memberikan alasan bagi komunitas untuk tetap aktif baik secara fisik maupun digital.

Presale kripto terbaik untuk dibeli pada tahun 2025 ini menggunakan tokenomics yang adil yang dirancang untuk memberdayakan peserta. Enam puluh lima persen dari total pasokan dicadangkan untuk komunitas—25% untuk presale dan 40% untuk penambangan—sementara hanya 5% yang diberikan kepada tim. Pembeli juga mendapatkan akses ke Hadiah Treasure Vault senilai $2,5 juta dan bonus penambangan 50% yang dijamin. Dengan utilitas, keadilan, dan koneksi dunia nyata, LivLive ($LIVE) memposisikan dirinya sebagai kelas baru kripto berbasis gaya hidup.

LivLive 463746

Pertumbuhan Presale LivLive ($LIVE): Potensi ROI 22x dan Penawaran Bonus Token 40% Terbesar

Presale LivLive terus tumbuh dengan cepat, membuktikan mengapa disebut sebagai presale kripto terbaik untuk dibeli pada tahun 2025. Tahap 1 terjual habis pada harga $0,02, mengumpulkan lebih dari $2 juta. Tahap 2 akan terdaftar pada $0,04, dengan harga peluncuran ditetapkan pada $0,25—menawarkan potensi pengembalian 22x bagi pembeli awal. Pembelian $5.000 di Tahap 1 bisa mencapai lebih dari $57.000 saat peluncuran, berdasarkan proyeksi pertumbuhan dan apresiasi nilai token.

Investor LivLive bisa mendapatkan bonus token 40% menggunakan kode promo SPOOKY40, bonus presale terbesar LivLive hingga saat ini. Penggunaan kode ini terbatas, dan diperkirakan akan segera berakhir. Fitur-fitur utama seperti keuntungan akses awal, masuk ke Treasure Vault senilai $2,5 juta, kekuatan penambangan yang dijamin, dan alokasi komunitas 65% menjadikan presale LivLive salah satu peluang kripto tahap awal yang paling transparan dan menguntungkan kuartal ini.

Berita Harga TRON (TRX): Ekspansi Ivy League Memperkuat Gerakan Pendidikan Blockchain

Sementara LivLive ($LIVE) tumbuh melalui penghargaan gaya hidup, TRON (TRX) memperluas pengaruh akademisnya. TRON DAO telah bermitra dengan universitas Ivy League seperti Harvard dan Columbia, memperluas program TRON Academy-nya ke UC Berkeley, Cornell, dan University of Texas (Austin). Inisiatif ini mempromosikan inovasi blockchain melalui hackathon, mentorship, dan kolaborasi penelitian yang bertujuan untuk membentuk generasi berikutnya dari profesional blockchain.

Menurut Sam Gillman dari TRON DAO, "Pendidikan adalah salah satu alat paling kuat untuk mendorong adopsi blockchain dunia nyata." Kemitraan ini diharapkan akan memperkuat ekosistem TRON dan dapat membantu membangun stabilitas harga TRON (TRX) jangka panjang. Dengan memelihara pengembang dan peneliti masa depan, TRON memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam pendidikan blockchain institusional menjelang tahun 2026.

livlive

Berita Harga Cardano (ADA): Penjualan 350 Juta ADA oleh Whale Memicu Reaksi Pasar $20 Miliar

Berita harga Cardano (ADA) telah menegang Oktober ini, karena whale dilaporkan membuang lebih dari 350 juta token ADA. Likuidasi besar-besaran ini memicu guncangan pasar sebesar $20 miliar, mengirim harga ADA menurun. Analis menunjuk pada aktivitas jaringan yang memudar dan jumlah alamat harian yang menurun, menandakan melemahnya kepercayaan on-chain. Meskipun ada inovasi, grafik teknis Cardano menunjukkan divergensi MACD yang bearish dan volume transaksi yang berkurang.

Namun, Cardano (ADA) terus maju secara teknologi. Upgrade Hydra 1.0 baru-baru ini meningkatkan jaringan untuk menangani 1 juta transaksi per detik (TPS), namun kemajuan ini belum diterjemahkan ke dalam pemulihan harga. Anggota komunitas sekarang mengawasi dengan cermat tanda-tanda akumulasi whale atau kemitraan institusional baru yang dapat membalikkan tren penurunan baru-baru ini.

Apakah LivLive ($LIVE) adalah Presale Kripto Terbaik untuk Dibeli pada 2025 untuk Utilitas Dunia Nyata dan ROI?

Dengan perpaduan inovasi AR, integrasi wearable, dan penghargaan berbasis gaya hidup, LivLive ($LIVE) menonjol sebagai presale kripto terbaik untuk dibeli pada tahun 2025. Tidak seperti token spekulatif, LivLive mengubah aktivitas manusia menjadi penghasilan, memberi penghargaan kepada mereka yang terlibat dengan platformnya. Peserta awal dapat mengakses keuntungan seumur hidup, entri Treasure Vault, dan potensi ROI yang kuat yang didukung oleh ekonomi yang digerakkan komunitas yang berkembang.

Mereka yang bergabung dengan presale LivLive sekarang dapat menggunakan kode SPOOKY40 untuk membuka 40% token tambahan, hadiah referral, dan bonus penambangan yang dijamin. Penawaran terbatas waktu ini menambah urgensi karena pasokan bergerak cepat menuju Tahap 2. LivLive ($LIVE) membuktikan bahwa kripto tidak harus abstrak—dapat memberi penghargaan pada tindakan, keaslian, dan keterlibatan dunia nyata sambil menawarkan potensi pertumbuhan yang tak tertandingi pada tahun 2025.

Temukan Informasi Lebih Lanjut Di Sini

Website: www.livlive.com

X: https://x.com/livliveapp 

Telegram Chat:https://t.me/livliveapp

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRP Ledger memperkenalkan kontrak pintar native, mengubah kemungkinan pengembangan blockchain. Pengembang mendapatkan akses ke AlphaNet XRPL untuk pengujian aplikasi terdesentralisasi. Jaringan mencapai tonggak waktu aktif 99,999%, memperkuat keandalan XRP Ledger yang tak tertandingi. Komunitas XRP menyaksikan perubahan besar minggu ini setelah Denis Angell, seorang insinyur perangkat lunak di XRPL Labs dan Xahau, mengungkapkan bahwa fitur Smart Contracts XRP Ledger kini tersedia untuk pengembang untuk diuji di AlphaNet. Ini menandai pertama kalinya ledger memperkenalkan kemampuan kontrak pintar Layer-1 native, menggabungkan kontrak gaya Ethereum dengan fitur native unik XRPL dan sistem transaksi. Pengembang kini dapat mengeksplorasi pembuatan aplikasi terdesentralisasi langsung di XRP Ledger, memperluas melampaui operasi token tradisional. Menurut Angell, tonggak ini dirancang untuk memberikan pengembang akses langsung ke fitur inti XRPL tanpa bergantung pada persetujuan UNL, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam eksekusi. Baca Juga: Tingkat Pembakaran XRP Melonjak Lebih dari 60% saat Aktivitas Jaringan Meningkat dan Harga Pulih Fase Baru untuk Pengembangan XRP Ledger Kerangka kontrak pintar baru menawarkan dukungan multi-bahasa dan memperkenalkan ABI on-chain, memungkinkan definisi antarmuka yang dapat dibaca manusia untuk disimpan langsung di ledger. Peningkatan ini membuka pintu untuk berbagai kasus penggunaan termasuk jembatan lintas rantai, protokol DeFi canggih seperti derivatif dan perpetuals, serta utilitas token dengan hadiah staking untuk token yang diterbitkan. Selain itu, pengembang dapat membangun model tata kelola dengan mekanisme voting on-chain, sistem permainan terdesentralisasi, dan logika pasar yang mendukung aturan perdagangan NFT yang dapat disesuaikan. Ekstensi kontrak pintar pertama, yang dikenal sebagai "Smart Escrows," akan memungkinkan pengembang untuk membuat kondisi pelepasan yang disesuaikan untuk escrow dan diharapkan akan hadir pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan XRP Ledger dan Kinerja Jaringan Selain memperluas fungsionalitas XRPL, jaringan terus menunjukkan kinerja luar biasa. Baru-baru ini melampaui 100 juta ledger, mencapai rekor waktu aktif 99,999% sejak peluncurannya. Keandalan ini memperkuat posisi XRP Ledger sebagai salah satu jaringan blockchain paling konsisten secara global. Selain itu, data onchain dari platform analitik Santiment menunjukkan bahwa lebih dari 21.000 dompet XRP baru dibuat hanya dalam 48 jam pada awal bulan ini, menandai pertumbuhan tertinggi dalam delapan bulan. Stabilitas jaringan yang konsisten dan inovasi yang berfokus pada pengembang menunjukkan bahwa XRP Ledger sedang mempersiapkan era baru fungsionalitas terdesentralisasi dan skalabilitas. Baca Juga: Penutupan A.S. Berlanjut Lebih dari Sebulan, Menimbulkan Kekhawatiran Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian Crypto Postingan XRPL Labs Mengungkap Kontrak Pintar Native di AlphaNet XRP Ledger pertama kali muncul di 36Crypto.
Smart Blockchain
SMART$0.003343+0.26%
XRP
XRP$2.2739-0.82%
Griffin AI
GAIN$0.004963-5.78%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 18:06
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
XRP
XRP$2.2739-0.82%
FINANCE
FINANCE$0.000294-14.46%
DeFi
DEFI$0.000789+1.67%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

Sebaliknya, ICP telah mengalami penurunan tajam setelah reli terbaru.
Zcash
ZEC$610.72+11.54%
Monero
XMR$448.13+23.21%
Bitcoin
BTC$102,127.15+0.06%
Bagikan
CryptoPotato2025/11/09 18:40

