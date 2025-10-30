Presale Kripto Terbaik 2025 Terungkap: Perjalanan BlockDAG Senilai $433Juta+ Bersama MemeCore, MYX Finance, & APTOS

Pasar kripto pada tahun 2025 telah jelas memisahkan proyek yang didorong oleh hype dari yang didukung oleh pertumbuhan nyata dan inovasi. Dengan tak terhitung jumlah koin yang bersaing untuk mendapatkan perhatian, hanya beberapa yang telah mendapatkan kepercayaan investor melalui teknologi yang solid, transparansi, dan kemajuan yang terukur. Inilah presale kripto terbaik bagi mereka yang mencari lebih dari sekadar spekulasi.

BlockDAG, MemeCore, MYX Finance, dan Aptos masing-masing membawa sesuatu yang unik. BlockDAG (BDAG) telah mengumpulkan lebih dari $433 juta dan memposisikan dirinya sebagai jaringan Layer-1 teratas berikutnya. MemeCore berkembang dengan keterlibatan komunitas, sementara MYX Finance memicu minat spekulatif dengan volatilitasnya.

Aptos menarik dukungan institusional dengan $1,2 miliar dalam aset dunia nyata yang ditokenisasi yang terkunci on-chain, menjadikan keempat proyek ini sebagai yang patut diperhatikan pada tahun 2025.

1. BlockDAG (BDAG): Kinerja Kelas Institusional & Presale $433M+

BlockDAG telah muncul sebagai salah satu proyek paling menarik tahun ini, melampaui $433 juta dalam presale-nya dengan lebih dari 312.000 pemegang. Arsitektur hibridanya, menggabungkan keamanan Proof-of-Work dan kerangka kerja Directed Acyclic Graph (DAG), menawarkan yang terbaik dari dua dunia: keamanan tingkat Bitcoin dan kemampuan untuk memproses hingga 15.000 transaksi per detik. Ini menjadikan BlockDAG platform yang sangat skalabel dan andal untuk aplikasi terdesentralisasi (dApps) dan pembayaran.

Awakening Testnet proyek ini sudah aktif dan sepenuhnya mendukung kompatibilitas EVM, menarik lebih dari 4.500 pengembang untuk membangun di jaringan. Ekosistem penambangan BlockDAG, yang didukung oleh rig X-Series (X10, X30, X100), telah melihat lebih dari 20.000 unit terjual, menunjukkan keterlibatan dan dukungan komunitas yang kuat.

Dengan audit ganda dari CertiK dan Halborn, ditambah kemitraan strategis dengan Tim BWT Alpine F1®, BlockDAG menonjol sebagai salah satu presale kripto terbaik bagi investor yang mencari transparansi, kinerja, dan eksposur global.

2. MemeCore: Melampaui Kegilaan Meme

MemeCore (M) telah mendefinisikan ulang konsep koin lelucon dengan memadukan kesenangan yang didorong komunitas dengan utilitas nyata. Diperdagangkan pada $2,29, baru-baru ini meluncurkan "MemeMax Grant" token 300 juta M untuk mendorong pertumbuhan ekosistem. Inisiatif ini mengalokasikan 80% hadiah kepada komunitas, mendorong partisipasi pengguna dan memperkuat adopsi DEX platform.

Dengan kapitalisasi pasar sekitar $3,88 miliar dan kenaikan mingguan 10%, momentum MemeCore sangat mengesankan. Sekarang terdaftar di berbagai bursa dan telah bermitra dengan Alchemy Pay untuk memungkinkan pembelian fiat. Analis memiliki pandangan jangka pendek yang beragam, tetapi akses likuiditas MemeCore, insentif pengembang, dan dukungan sosial menjadikannya salah satu presale kripto terbaik untuk pertumbuhan jangka panjang dan ekspansi ekosistem.

3. MYX Finance: Permainan Berisiko Tinggi, Berhadiah Tinggi

MYX Finance telah mendapatkan posisinya sebagai favorit trader karena pergerakan harga yang dramatis dan potensi pertumbuhan yang kuat. Saat ini dihargai $2,92, memiliki kapitalisasi pasar $600 juta dan baru-baru ini mengalami lonjakan harga 14%. Reli agresif ini menyoroti kehadiran aktif token di pasar derivatif, dengan meningkatnya open interest dan volume perdagangan.

Meskipun volatilitasnya, MYX Finance tetap menjadi peluang berisiko tinggi, berhadiah tinggi bagi trader. Analis mencatat bahwa rentang dukungan $3,00 hingga $3,20 akan sangat penting untuk stabilitas harga di masa depan. Bagi mereka yang nyaman dengan fluktuasi cepat, MYX menawarkan salah satu presale kripto terbaik untuk investor spekulatif yang mencari potensi pengembalian besar.

4. Aptos: Menarik Dukungan Institusional

Aptos (APT) terus menarik perhatian signifikan dari investor besar, terutama setelah menerima dorongan $500 juta dari Dana Likuiditas Digital BlackRock. Diperdagangkan mendekati $3,30, proyek ini telah mengalami rebound 8% dan sekarang menjadi salah satu dari 3 blockchain teratas untuk aset dunia nyata yang ditokenisasi, dengan sekitar $1,2 miliar terkunci on-chain.

Kemitraannya dengan Jump Crypto untuk mengembangkan lapisan penyimpanan terdesentralisasi, "Shelby," adalah bukti infrastrukturnya yang berkembang. Analis memandang Aptos sebagai undervalued, dengan fundamental yang kuat dan arus masuk institusional yang berkelanjutan. Sebagai proyek Layer-1 dengan dukungan solid, Aptos muncul sebagai salah satu presale kripto terbaik bagi mereka yang ingin berinvestasi dalam blockchain dengan kasus penggunaan jangka panjang.

Melangkah Maju

Masing-masing dari keempat token ini menangkap kekuatan berbeda di pasar saat ini. BlockDAG memimpin dengan transparansi dan kekuatan teknis, telah mengumpulkan lebih dari $433 juta dan menjual lebih dari 27,2 miliar koin BDAG. MemeCore membawa energi dan insentif pembangun, MYX Finance memicu perdagangan spekulatif, dan Aptos menarik modal jangka panjang dengan $1,2 miliar aset dunia nyata yang terkunci on-chain.

Gelombang pertumbuhan kripto berikutnya akan datang dari proyek dengan daya tarik nyata dan fundamental yang jelas. BlockDAG terutama menonjol di antara presale kripto terbaik, menawarkan potensi kenaikan yang tak tertandingi dan kesiapan adopsi saat Genesis Day mendekat.

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

