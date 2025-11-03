BursaDEX+
Kripto Terbaik untuk Diinvestasikan pada 2026, Token Baru Ini Bisa Jadi ETH Berikutnya

Oleh: CoinPedia
2025/11/03 23:32
Ethereum mengubah cara orang memandang keuangan digital. Para pendukung awal percaya pada penggunaannya sebelum hype dimulai, dan mereka menyaksikan nilainya melonjak. Sekarang, gelombang baru dalam keuangan terdesentralisasi sedang terbentuk. Mutuum Finance (MUTM) memasuki arena tersebut dengan misi untuk membentuk kembali cara kerja peminjaman, pinjaman, dan stablecoin secara bersama. Proyek kripto DeFi generasi berikutnya ini mendapatkan perhatian karena membangun nilai nyata, bukan janji kosong.

Siklus DeFi kembali berkembang. Mutuum Finance (MUTM) menggabungkan utilitas, peminjaman, dan stabilitas menjadi satu sistem yang jelas. Fokusnya adalah memberikan pengguna alat keuangan nyata yang akan tumbuh lebih kuat seiring waktu. Dengan menciptakan platform yang menghargai aktivitas dan mendukung peminjaman berbasis aset, Mutuum Finance (MUTM) sedang mempersiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi cerita pertumbuhan seperti ETH berikutnya menjelang 2026.

Peminjaman Dua Lapis Menciptakan Penggunaan Nyata

Investor telah menunjukkan minat yang kuat pada proyek ini. Total pasokan token adalah 4 miliar, dan presale sekarang berada di Fase 6 dengan harga $0,035 per token. Sekitar 170 juta token tersedia dalam fase ini, dengan hampir 80% sudah terambil. Proyek ini telah mengumpulkan sekitar $18,22 juta dari lebih dari 17.600 pemegang. Fase berikutnya akan meningkatkan harga menjadi $0,040, menandai kenaikan 15%. Pertumbuhan yang stabil ini mencerminkan kepercayaan investor awal yang mirip dengan momentum awal Ethereum sebelum pencatatan pertamanya di bursa utama.

Pada intinya, Mutuum Finance (MUTM) akan berjalan pada kerangka peminjaman ganda. Bagian pertama, Peer-to-Contract, akan menawarkan peminjaman terkumpul tingkat institusional bagi pengguna yang lebih menyukai pengembalian yang lebih aman. Bagian kedua, Peer-to-Peer, akan memungkinkan pinjaman langsung antar pengguna untuk aset berisiko lebih tinggi seperti token meme. Bersama-sama, sistem ini akan memungkinkan platform beroperasi secara fleksibel di pasar yang stabil dan bergejolak. Keseimbangan ini akan membantu menjaga likuiditas tetap mengalir, tidak peduli bagaimana pergerakan grafik kripto.

Peluncuran V1 Protokol dan Stablecoin yang Akan Datang

Mutuum Finance (MUTM) mengumumkan di halaman X resminya bahwa protokol V1 akan debut di Sepolia Testnet pada Q4 2025. Peluncuran awal ini akan memperkenalkan elemen-elemen inti ekosistem, termasuk pool likuiditas, model mtToken, kerangka token utang, dan bot likuidator otomatis untuk kontrol risiko dan stabilitas sistem. Pengguna akan dapat meminjamkan, meminjam, dan memanfaatkan aset seperti ETH atau USDT sebagai jaminan saat diluncurkan.

Fase testnet ini akan memungkinkan komunitas untuk mengeksplorasi dan memahami mekanisme platform sebelum rilis mainnet penuh. Melibatkan pengguna sejak awal dapat memperkuat kepercayaan, meningkatkan adopsi, dan berpotensi meningkatkan nilai token jangka panjang.

Salah satu pendorong pertumbuhan terbesar akan menjadi sistem stablecoin platform. Sistem ini akan dirancang untuk tetap terpatok pada satu dolar dan hanya akan dibuat ketika pengguna meminjam dengan jaminan aset solid seperti ETH. Ketika pinjaman dibayar kembali atau dilikuidasi, stablecoin akan dibakar, menjaga sistem tetap seimbang. Hanya penerbit yang disetujui yang akan diizinkan untuk mencetak koin ini, memastikan total tetap dalam batas yang ditetapkan oleh tata kelola Mutuum. Suku bunga pinjaman akan menyesuaikan secara otomatis untuk mempertahankan patokan, naik atau turun berdasarkan nilai pasar stablecoin. Sistem ini akan menjaga pergerakan modal di dalam platform dan mendukung permintaan peminjaman jangka panjang. Ini akan memberikan kedalaman finansial yang nyata pada ekosistem — kualitas yang pernah membuat Ethereum menjadi token yang wajib dimiliki.

Teknologi Cerdas Membangun Kepercayaan dan Pertumbuhan Jangka Panjang

Mutuum Finance (MUTM) juga akan bergantung pada data harga yang akurat untuk menjaga operasi tetap lancar. Ini akan menggunakan oracle Chainlink dan sistem fallback untuk mengkonfirmasi nilai aset real-time. Feed ini akan menghentikan likuidasi buruk dan memberikan kepercayaan kepada trader untuk membuka posisi yang lebih besar. Keandalan tersebut akan membantu menghasilkan pendapatan protokol yang stabil, yang nantinya akan mendukung hadiah staking MUTM dan pembelian kembali token. Bagi investor, data harga yang dapat diandalkan berarti lebih sedikit kejutan dan rasa keamanan yang lebih kuat — dua elemen kunci untuk pertumbuhan DeFi yang stabil.

Dengan fitur presale yang meningkat seperti papan peringkat 24 jam dan dasbor sudah aktif untuk memfasilitasi investor dan mengapresiasi yang besar. Hadiah harian baru telah diimplementasikan dalam papan peringkat 24 jam. Pengguna yang menduduki peringkat pertama setiap hari akan menerima bonus MUTM senilai $500, asalkan mereka menyelesaikan setidaknya satu transaksi dalam jendela 24 jam tersebut. Papan peringkat diperbarui secara otomatis pada pukul 00:00 UTC setiap hari. 

Seorang peneliti DeFi terkenal yang memprediksi lonjakan awal SOL percaya bahwa harga MUTM bisa mencapai $0,60 setelah pencatatan di bursa besar. Pada tarif Fase 6 saat ini $0,035, itu mencerminkan kenaikan yang diharapkan sebesar 17× setelah token mencapai pasar perdagangan. Seiring antusiasme yang tumbuh, angka presale yang kuat sering membantu membuka pintu ke bursa Tier-1 atau Tier-2 — tonggak sejarah yang Mutuum Finance (MUTM) siap untuk jelajahi.

Keamanan yang Diaudit CertiK

Keamanan adalah kekuatan kunci lainnya. Mutuum Finance (MUTM) telah menyelesaikan audit penuh dengan CertiK, menggunakan tinjauan manual dan analisis statis. Proyek ini mencapai Skor Pemindaian Token 90,00 dan Skor Skynet 79,00 antara 25 Februari dan 20 Mei 2025. Selain itu, program hadiah bug senilai $50.000 USDT sedang aktif, memberi penghargaan kepada pengembang independen yang menemukan masalah: $2.000 untuk kritis, $1.000 untuk mayor, $500 untuk menengah, dan $200 untuk temuan tingkat rendah. Keterbukaan seperti itu menciptakan kepercayaan dan menunjukkan bahwa Mutuum Finance (MUTM) memperlakukan keamanan investor sebagai prioritas utama.

Semua tentang proyek ini mengarah pada pertumbuhan jangka panjang. Keamanan yang diaudit, desain stablecoin, dan model peminjaman ganda yang berfungsi akan membedakannya di pasar kripto DeFi. Saat Fase 6 bergerak mendekati sold out, level harga berikutnya $0,040 hanya selangkah lagi. Momentumnya jelas, dan 2026 bisa menjadi tahun Mutuum Finance (MUTM) meninggalkan jejaknya. Mereka yang mengawasi grafik kripto mungkin segera melihat pola yang familiar — kebangkitan proyek dengan penggunaan nyata, permintaan yang meningkat, dan semangat kisah sukses seperti ETH berikutnya.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Mutuum Finance (MUTM) kunjungi tautan di bawah ini:

Website: https://www.mutuum.com

Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRP Ledger memperkenalkan kontrak pintar native, mengubah kemungkinan pengembangan blockchain. Pengembang mendapatkan akses ke AlphaNet XRPL untuk pengujian aplikasi terdesentralisasi. Jaringan mencapai tonggak waktu aktif 99,999%, memperkuat keandalan XRP Ledger yang tak tertandingi. Komunitas XRP menyaksikan perubahan besar minggu ini setelah Denis Angell, seorang insinyur perangkat lunak di XRPL Labs dan Xahau, mengungkapkan bahwa fitur Smart Contracts XRP Ledger kini tersedia untuk pengembang untuk diuji di AlphaNet. Ini menandai pertama kalinya ledger memperkenalkan kemampuan kontrak pintar Layer-1 native, menggabungkan kontrak gaya Ethereum dengan fitur native unik XRPL dan sistem transaksi. Pengembang kini dapat mengeksplorasi pembuatan aplikasi terdesentralisasi langsung di XRP Ledger, memperluas melampaui operasi token tradisional. Menurut Angell, tonggak ini dirancang untuk memberikan pengembang akses langsung ke fitur inti XRPL tanpa bergantung pada persetujuan UNL, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam eksekusi. Baca Juga: Tingkat Pembakaran XRP Melonjak Lebih dari 60% saat Aktivitas Jaringan Meningkat dan Harga Pulih Fase Baru untuk Pengembangan XRP Ledger Kerangka kontrak pintar baru menawarkan dukungan multi-bahasa dan memperkenalkan ABI on-chain, memungkinkan definisi antarmuka yang dapat dibaca manusia untuk disimpan langsung di ledger. Peningkatan ini membuka pintu untuk berbagai kasus penggunaan termasuk jembatan lintas rantai, protokol DeFi canggih seperti derivatif dan perpetuals, serta utilitas token dengan hadiah staking untuk token yang diterbitkan. Selain itu, pengembang dapat membangun model tata kelola dengan mekanisme voting on-chain, sistem permainan terdesentralisasi, dan logika pasar yang mendukung aturan perdagangan NFT yang dapat disesuaikan. Ekstensi kontrak pintar pertama, yang dikenal sebagai "Smart Escrows," akan memungkinkan pengembang untuk membuat kondisi pelepasan yang disesuaikan untuk escrow dan diharapkan akan hadir pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan XRP Ledger dan Kinerja Jaringan Selain memperluas fungsionalitas XRPL, jaringan terus menunjukkan kinerja luar biasa. Baru-baru ini melampaui 100 juta ledger, mencapai rekor waktu aktif 99,999% sejak peluncurannya. Keandalan ini memperkuat posisi XRP Ledger sebagai salah satu jaringan blockchain paling konsisten secara global. Selain itu, data onchain dari platform analitik Santiment menunjukkan bahwa lebih dari 21.000 dompet XRP baru dibuat hanya dalam 48 jam pada awal bulan ini, menandai pertumbuhan tertinggi dalam delapan bulan. Stabilitas jaringan yang konsisten dan inovasi yang berfokus pada pengembang menunjukkan bahwa XRP Ledger sedang mempersiapkan era baru fungsionalitas terdesentralisasi dan skalabilitas. Baca Juga: Penutupan A.S. Berlanjut Lebih dari Sebulan, Menimbulkan Kekhawatiran Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian Crypto Postingan XRPL Labs Mengungkap Kontrak Pintar Native di AlphaNet XRP Ledger pertama kali muncul di 36Crypto.
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

Sebaliknya, ICP telah mengalami penurunan tajam setelah reli terbaru.
XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Kembangkan alternatif AI Afrika untuk mengatasi tantangan benua, Wakil Rektor Universitas Lagos

