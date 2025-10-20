Banteng Besar Michael Saylor Memberikan Sinyal Bitcoin Lainnya

Pendiri dan Ketua MicroStrategy Michael Saylor sekali lagi membagikan data "Pelacakan Bitcoin" di platform X.

Saylor menyatakan dalam postingannya, "Titik oranye yang paling penting selalu yang berikutnya," menunjukkan bahwa MicroStrategy mungkin akan merilis data akumulasi Bitcoin minggu depan.

Menurut data portofolio perusahaan saat ini, MicroStrategy memegang 640.250 BTC. Aset-aset ini memiliki nilai total $68,98 miliar, dengan nilai rata-rata $74.000. Portofolio perusahaan saat ini menguntungkan sekitar 45,6%, mewakili pendapatan sebesar $21,6 miliar.

Menurut data tersebut, pengembalian BTC MicroStrategy sejak awal 2025 adalah 26,11%. Dalam perbandingan tahun-ke-tahun baru-baru ini, pengembalian strategi perusahaan sebesar 34,29% tertinggal dari kinerja Bitcoin sebesar 56,11%. Ini memberikan Bitcoin keunggulan 21,82 poin dibandingkan MicroStrategy.

Pada saat penulisan, harga Bitcoin berfluktuasi sekitar $107.609 dan telah kehilangan 4% nilainya dalam seminggu terakhir.

*Ini bukan nasihat investasi.

