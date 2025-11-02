BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Musim airdrop telah menjadi liar, dan jika Anda telah menunggu yang tepat untuk benar-benar menghasilkan, Anda [...] Artikel Airdrop Terbesar di Crypto Saat Ini – Klaim Sebelum Berakhir! pertama kali muncul di Coindoo.Musim airdrop telah menjadi liar, dan jika Anda telah menunggu yang tepat untuk benar-benar menghasilkan, Anda [...] Artikel Airdrop Terbesar di Crypto Saat Ini – Klaim Sebelum Berakhir! pertama kali muncul di Coindoo.

Airdrop Kripto Terbesar Saat Ini – Klaim Sebelum Berakhir!

Oleh: Coindoo
2025/11/02 03:35
Nowchain
NOW$0.00207+0.48%
WilderWorld
WILD$0.07703+14.61%

Musim airdrop telah menjadi liar, dan jika Anda telah menunggu yang tepat untuk benar-benar menghasilkan, kesempatan Anda telah tiba. Airdrop IPO Genie yang ditunggu-tunggu kini telah aktif, membagikan hadiah tunai sebesar $30.000 yang akan dibagikan di antara 35 peserta terverifikasi, tepat sebelum presale token $IPO diluncurkan pada 3 November 2025.

Peserta mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam presale yang ditunggu-tunggu di bulan November dan terhubung dengan salah satu peluncuran "AI-bertemu-pasar-privat" yang paling banyak dibicarakan tahun ini.

Di bawah ini, kami akan membahas semua lima airdrop terbesar di dunia kripto saat ini, cara mengklaimnya, dan mengapa IPO Genie adalah yang harus Anda perhatikan sebelum hilang. Sebelum itu, mari kita pahami apa itu airdrop.

Apa Itu Airdrop Kripto?

Airdrop adalah versi akses awal di dunia kripto. Proyek mendistribusikan token atau hadiah gratis kepada orang-orang yang bergabung, berinteraksi, atau menguji platform sebelum diluncurkan. Ini sebagian hadiah, sebagian pemasaran, dan semua tentang mendapatkan pengguna awal.

Tapi inilah masalahnya: tidak semua airdrop diciptakan sama. Beberapa membagikan token yang menghilang ke dalam likuiditas tipis. Yang lain, seperti IPO Genie, terkait dengan ekosistem nyata – dan nilai nyata.

Airdrop Terbesar di Kripto Saat Ini

1. IPO Genie – Airdrop Tunai $30.000 + Presale Diluncurkan 3 Nov

IPO Genie mengubah gagasan tentang seperti apa platform investasi Web3 bisa menjadi. Anggap saja seperti Wall Street, dibangun kembali di blockchain – di mana AI mencari kesepakatan pasar privat yang dulunya terkunci di balik gerbang hedge fund.

Platform ini sudah mengelola lebih dari $500 juta AUM, didukung oleh tim kepemimpinan dari Uber, Airbnb, dan Coinbase – jenis keunggulan yang tidak mengejar hype; tetapi membangun sistem.

Token $IPO akan mendukung akses ke saham startup yang ditokenisasi, usaha pra-IPO, dan produk investasi kelas institusional. Singkatnya: kesepakatan yang dulunya diperuntukkan bagi elit kini didemokratisasi, satu token pada satu waktu.

Dan saat ini, platform ini memberi penghargaan kepada pengguna awalnya.
Airdrop IPO Genie menawarkan $30.000 dalam bentuk tunai untuk 35 peserta terverifikasi. Itu bukan janji masa depan – sudah aktif sekarang.

Cara mengklaim:

  1. Kunjungi halaman Airdrop resmi atau
  2. Kunjungi website jika Anda ingin mendaftar untuk presale.
  3. Daftar dan verifikasi dompet Anda.
  4. Selesaikan beberapa langkah keterlibatan cepat.
  5. Konfirmasi kelayakan sebelum 3 Nov 2025 – saat presale dibuka dan jendela ditutup.

2. PEPENODE — Hadiah Airdrop Mine-to-Earn Telah Aktif

PEPENODE menggabungkan energi meme-coin dengan sistem hadiah bergaya penambangan. Airdrop mine-to-earn proyek ini kini aktif, mendistribusikan token meme dari kumpulan hadiahnya. Peserta memenuhi syarat dengan melakukan staking token presale (USDT, ETH, atau BNB diterima) dan terlibat dalam gameplay penambangan virtual. Semakin dalam Anda menambang, semakin tinggi alokasi Anda.

Usaha: Sedang |  Biaya: Stake token presale

3. Pengu Clash – Dapatkan Hadiah $PENGU melalui Tugas Telegram

Dari kreator Pudgy Penguins, Pengu Clash adalah mini-game Telegram yang mengubah permainan kasual menjadi hadiah token. Pengguna menyelesaikan tugas bot, mengundang teman, dan meningkatkan peti harta untuk mendapatkan token $PENGU. Gratis untuk bergabung, membutuhkan waktu sekitar lima menit, dan didukung oleh pendanaan awal sebesar $20 juta. Peserta awal sudah mengumpulkan drop dari peti harta dalam game.


Usaha: Rendah |  Biaya: Gratis 

4. Euclid Protocol – Airdrop $EUCLID $600K melalui Misi Testnet

Dibangun di Nibiru, Euclid Protocol mengatasi likuiditas lintas rantai secara langsung dengan swap slippage rendah dan perutean cerdas. Airdrop EUCLID senilai $600.000 memberi penghargaan kepada pengguna yang menyelesaikan tindakan testnet – dari swap hingga penyediaan likuiditas hingga mencetak paspor on-chain. Biaya gas minimal (~$1 di Polygon) membuka kelayakan penuh, menjadikan ini salah satu drop yang paling mudah diakses dan berfokus pada teknologi saat ini.
Usaha: Rendah |  Biaya: ≈ $1 gas Polygon 

5. Tea-Fi – 30 Juta Hadiah $TEA Melalui Swap & Staking

Tea-Fi membawa keanggunan ke DeFi. Antarmuka platform yang bersih dan Mesin Yield otomatis membuat compounding harian menjadi mulus untuk pemegang tBTC, tETH, dan tUSDT. Airdrop $TEA 30 juta yang aktif memberi penghargaan kepada early adopter yang menyelesaikan swap token, melakukan staking tAsset, atau mereferensikan teman melalui aplikasi. Ini adalah campuran kesederhanaan dan inovasi yield – jenis yang sangat dibutuhkan DeFi.


Usaha: Sedang |  Biaya: $1–$10 (staking opsional) |  Waktu: 15–30 menit

Cara Mengklaim Airdrop Kripto 

Berikut adalah panduan umumnya:

  1. Kunjungi halaman airdrop terverifikasi proyek.
  2. Hubungkan dompet Anda (dengan aman).
  3. Selesaikan tugas keterlibatan kecil — mengikuti sosial media, retweet, pengujian beta.
  4. Tunggu distribusi.

Mengapa Airdrop Ini Penting

Di ruang yang dibanjiri janji, lineup November semuanya tentang traksi. Dari ledakan 79 juta token Berachain hingga hadiah kreator Story Protocol, proyek-proyek ini memberi penghargaan kepada pengguna dengan token yang membantu mereka berkembang.

Nah, inilah putarannya – IPO Genie tidak memainkan permainan yang sama. Alih-alih menggantungkan token masa depan, platform ini membagikan hadiah tunai nyata dan akses whitelist awal ke presale-nya. Itu adalah campuran langka dari utilitas, kredibilitas, dan kesegeraan.

Ini juga telah diaudit, didukung AI, dan didukung oleh $500M AUM – trifecta yang sulit ditandingi dalam adegan airdrop yang berisik saat ini.

Hitungan mundur dimulai. Presale dimulai 3 November, dan airdrop tunai $30.000 ditutup 

Bergabunglah dengan Airdrop IPO Genie Sekarang

Klaim bagian Anda dari hadiah tunai $30.000 dan amankan akses whitelist awal sebelum presale $IPO diluncurkan pada 3 November 2025.

Daftar di Presale Kripto IPO Genie – sebelum waktu dan akses habis.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

  1. Airdrop mana yang terbaik saat ini?
    IPO Genie – ini adalah satu-satunya yang menggabungkan hadiah tunai nyata dengan akses ke platform AI pasar privat.
  2. Apakah airdrop kripto gratis?
    Ya. Sebagian besar airdrop tidak memerlukan biaya apa pun kecuali beberapa menit keterlibatan, meskipun hanya sedikit yang benar-benar sepadan dengan waktu Anda.
  3. Bagaimana cara kerja airdrop kripto?
    Proyek memberi penghargaan kepada pengguna awal untuk memulai traksi. Selesaikan tindakan yang diperlukan, dan Anda akan menerima token (atau uang tunai, dalam kasus IPO Genie).

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Postingan Airdrop Terbesar di Kripto Saat Ini – Klaim Sebelum Berakhir! pertama kali muncul di Coindoo.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRP Ledger memperkenalkan kontrak pintar native, mengubah kemungkinan pengembangan blockchain. Pengembang mendapatkan akses ke AlphaNet XRPL untuk pengujian aplikasi terdesentralisasi. Jaringan mencapai tonggak waktu aktif 99,999%, memperkuat keandalan XRP Ledger yang tak tertandingi. Komunitas XRP menyaksikan perubahan besar minggu ini setelah Denis Angell, seorang insinyur perangkat lunak di XRPL Labs dan Xahau, mengungkapkan bahwa fitur Smart Contracts XRP Ledger kini tersedia untuk pengembang untuk diuji di AlphaNet. Ini menandai pertama kalinya ledger memperkenalkan kemampuan kontrak pintar Layer-1 native, menggabungkan kontrak gaya Ethereum dengan fitur native unik XRPL dan sistem transaksi. Pengembang kini dapat mengeksplorasi pembuatan aplikasi terdesentralisasi langsung di XRP Ledger, memperluas melampaui operasi token tradisional. Menurut Angell, tonggak ini dirancang untuk memberikan pengembang akses langsung ke fitur inti XRPL tanpa bergantung pada persetujuan UNL, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam eksekusi. Baca Juga: Tingkat Pembakaran XRP Melonjak Lebih dari 60% saat Aktivitas Jaringan Meningkat dan Harga Pulih Fase Baru untuk Pengembangan XRP Ledger Kerangka kontrak pintar baru menawarkan dukungan multi-bahasa dan memperkenalkan ABI on-chain, memungkinkan definisi antarmuka yang dapat dibaca manusia untuk disimpan langsung di ledger. Peningkatan ini membuka pintu untuk berbagai kasus penggunaan termasuk jembatan lintas rantai, protokol DeFi canggih seperti derivatif dan perpetuals, serta utilitas token dengan hadiah staking untuk token yang diterbitkan. Selain itu, pengembang dapat membangun model tata kelola dengan mekanisme voting on-chain, sistem permainan terdesentralisasi, dan logika pasar yang mendukung aturan perdagangan NFT yang dapat disesuaikan. Ekstensi kontrak pintar pertama, yang dikenal sebagai "Smart Escrows," akan memungkinkan pengembang untuk membuat kondisi pelepasan yang disesuaikan untuk escrow dan diharapkan akan hadir pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan XRP Ledger dan Kinerja Jaringan Selain memperluas fungsionalitas XRPL, jaringan terus menunjukkan kinerja luar biasa. Baru-baru ini melampaui 100 juta ledger, mencapai rekor waktu aktif 99,999% sejak peluncurannya. Keandalan ini memperkuat posisi XRP Ledger sebagai salah satu jaringan blockchain paling konsisten secara global. Selain itu, data onchain dari platform analitik Santiment menunjukkan bahwa lebih dari 21.000 dompet XRP baru dibuat hanya dalam 48 jam pada awal bulan ini, menandai pertumbuhan tertinggi dalam delapan bulan. Stabilitas jaringan yang konsisten dan inovasi yang berfokus pada pengembang menunjukkan bahwa XRP Ledger sedang mempersiapkan era baru fungsionalitas terdesentralisasi dan skalabilitas. Baca Juga: Penutupan A.S. Berlanjut Lebih dari Sebulan, Menimbulkan Kekhawatiran Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian Crypto Postingan XRPL Labs Mengungkap Kontrak Pintar Native di AlphaNet XRP Ledger pertama kali muncul di 36Crypto.
Smart Blockchain
SMART$0.003343+0.26%
XRP
XRP$2.2739-0.82%
Griffin AI
GAIN$0.004963-5.78%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 18:06
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
XRP
XRP$2.2739-0.82%
FINANCE
FINANCE$0.000294-14.46%
DeFi
DEFI$0.000789+1.67%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

Sebaliknya, ICP telah mengalami penurunan tajam setelah reli terbaru.
Zcash
ZEC$610.72+11.54%
Monero
XMR$448.13+23.21%
Bitcoin
BTC$102,127.15+0.06%
Bagikan
CryptoPotato2025/11/09 18:40

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Kembangkan alternatif AI Afrika untuk mengatasi tantangan benua, Wakil Rektor Universitas Lagos

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,222.62
$102,222.62$102,222.62

+0.50%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,454.56
$3,454.56$3,454.56

+2.30%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.59
$159.59$159.59

+1.86%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2781
$2.2781$2.2781

+0.96%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$607.50
$607.50$607.50

+18.86%