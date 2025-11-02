Airdrop Kripto Terbesar Saat Ini – Klaim Sebelum Berakhir!

Musim airdrop telah menjadi liar, dan jika Anda telah menunggu yang tepat untuk benar-benar menghasilkan, kesempatan Anda telah tiba. Airdrop IPO Genie yang ditunggu-tunggu kini telah aktif, membagikan hadiah tunai sebesar $30.000 yang akan dibagikan di antara 35 peserta terverifikasi, tepat sebelum presale token $IPO diluncurkan pada 3 November 2025.

Peserta mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam presale yang ditunggu-tunggu di bulan November dan terhubung dengan salah satu peluncuran "AI-bertemu-pasar-privat" yang paling banyak dibicarakan tahun ini.

Di bawah ini, kami akan membahas semua lima airdrop terbesar di dunia kripto saat ini, cara mengklaimnya, dan mengapa IPO Genie adalah yang harus Anda perhatikan sebelum hilang. Sebelum itu, mari kita pahami apa itu airdrop.

Apa Itu Airdrop Kripto?

Airdrop adalah versi akses awal di dunia kripto. Proyek mendistribusikan token atau hadiah gratis kepada orang-orang yang bergabung, berinteraksi, atau menguji platform sebelum diluncurkan. Ini sebagian hadiah, sebagian pemasaran, dan semua tentang mendapatkan pengguna awal.

Tapi inilah masalahnya: tidak semua airdrop diciptakan sama. Beberapa membagikan token yang menghilang ke dalam likuiditas tipis. Yang lain, seperti IPO Genie, terkait dengan ekosistem nyata – dan nilai nyata.

Airdrop Terbesar di Kripto Saat Ini

1. IPO Genie – Airdrop Tunai $30.000 + Presale Diluncurkan 3 Nov

IPO Genie mengubah gagasan tentang seperti apa platform investasi Web3 bisa menjadi. Anggap saja seperti Wall Street, dibangun kembali di blockchain – di mana AI mencari kesepakatan pasar privat yang dulunya terkunci di balik gerbang hedge fund.

Platform ini sudah mengelola lebih dari $500 juta AUM, didukung oleh tim kepemimpinan dari Uber, Airbnb, dan Coinbase – jenis keunggulan yang tidak mengejar hype; tetapi membangun sistem.

Token $IPO akan mendukung akses ke saham startup yang ditokenisasi, usaha pra-IPO, dan produk investasi kelas institusional. Singkatnya: kesepakatan yang dulunya diperuntukkan bagi elit kini didemokratisasi, satu token pada satu waktu.

Dan saat ini, platform ini memberi penghargaan kepada pengguna awalnya.

Airdrop IPO Genie menawarkan $30.000 dalam bentuk tunai untuk 35 peserta terverifikasi. Itu bukan janji masa depan – sudah aktif sekarang.

Cara mengklaim:

Kunjungi halaman Airdrop resmi atau Kunjungi website jika Anda ingin mendaftar untuk presale. Daftar dan verifikasi dompet Anda. Selesaikan beberapa langkah keterlibatan cepat. Konfirmasi kelayakan sebelum 3 Nov 2025 – saat presale dibuka dan jendela ditutup.

2. PEPENODE — Hadiah Airdrop Mine-to-Earn Telah Aktif

PEPENODE menggabungkan energi meme-coin dengan sistem hadiah bergaya penambangan. Airdrop mine-to-earn proyek ini kini aktif, mendistribusikan token meme dari kumpulan hadiahnya. Peserta memenuhi syarat dengan melakukan staking token presale (USDT, ETH, atau BNB diterima) dan terlibat dalam gameplay penambangan virtual. Semakin dalam Anda menambang, semakin tinggi alokasi Anda.

Usaha: Sedang | Biaya: Stake token presale

3. Pengu Clash – Dapatkan Hadiah $PENGU melalui Tugas Telegram

Dari kreator Pudgy Penguins, Pengu Clash adalah mini-game Telegram yang mengubah permainan kasual menjadi hadiah token. Pengguna menyelesaikan tugas bot, mengundang teman, dan meningkatkan peti harta untuk mendapatkan token $PENGU. Gratis untuk bergabung, membutuhkan waktu sekitar lima menit, dan didukung oleh pendanaan awal sebesar $20 juta. Peserta awal sudah mengumpulkan drop dari peti harta dalam game.



Usaha: Rendah | Biaya: Gratis

4. Euclid Protocol – Airdrop $EUCLID $600K melalui Misi Testnet

Dibangun di Nibiru, Euclid Protocol mengatasi likuiditas lintas rantai secara langsung dengan swap slippage rendah dan perutean cerdas. Airdrop EUCLID senilai $600.000 memberi penghargaan kepada pengguna yang menyelesaikan tindakan testnet – dari swap hingga penyediaan likuiditas hingga mencetak paspor on-chain. Biaya gas minimal (~$1 di Polygon) membuka kelayakan penuh, menjadikan ini salah satu drop yang paling mudah diakses dan berfokus pada teknologi saat ini.

Usaha: Rendah | Biaya: ≈ $1 gas Polygon

5. Tea-Fi – 30 Juta Hadiah $TEA Melalui Swap & Staking

Tea-Fi membawa keanggunan ke DeFi. Antarmuka platform yang bersih dan Mesin Yield otomatis membuat compounding harian menjadi mulus untuk pemegang tBTC, tETH, dan tUSDT. Airdrop $TEA 30 juta yang aktif memberi penghargaan kepada early adopter yang menyelesaikan swap token, melakukan staking tAsset, atau mereferensikan teman melalui aplikasi. Ini adalah campuran kesederhanaan dan inovasi yield – jenis yang sangat dibutuhkan DeFi.



Usaha: Sedang | Biaya: $1–$10 (staking opsional) | Waktu: 15–30 menit

Cara Mengklaim Airdrop Kripto

Berikut adalah panduan umumnya:

Kunjungi halaman airdrop terverifikasi proyek. Hubungkan dompet Anda (dengan aman). Selesaikan tugas keterlibatan kecil — mengikuti sosial media, retweet, pengujian beta. Tunggu distribusi.

Mengapa Airdrop Ini Penting

Di ruang yang dibanjiri janji, lineup November semuanya tentang traksi. Dari ledakan 79 juta token Berachain hingga hadiah kreator Story Protocol, proyek-proyek ini memberi penghargaan kepada pengguna dengan token yang membantu mereka berkembang.

Nah, inilah putarannya – IPO Genie tidak memainkan permainan yang sama. Alih-alih menggantungkan token masa depan, platform ini membagikan hadiah tunai nyata dan akses whitelist awal ke presale-nya. Itu adalah campuran langka dari utilitas, kredibilitas, dan kesegeraan.

Ini juga telah diaudit, didukung AI, dan didukung oleh $500M AUM – trifecta yang sulit ditandingi dalam adegan airdrop yang berisik saat ini.

Hitungan mundur dimulai. Presale dimulai 3 November, dan airdrop tunai $30.000 ditutup

Bergabunglah dengan Airdrop IPO Genie Sekarang

Klaim bagian Anda dari hadiah tunai $30.000 dan amankan akses whitelist awal sebelum presale $IPO diluncurkan pada 3 November 2025.

Daftar di Presale Kripto IPO Genie – sebelum waktu dan akses habis.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Airdrop mana yang terbaik saat ini?

IPO Genie – ini adalah satu-satunya yang menggabungkan hadiah tunai nyata dengan akses ke platform AI pasar privat. Apakah airdrop kripto gratis?

Ya. Sebagian besar airdrop tidak memerlukan biaya apa pun kecuali beberapa menit keterlibatan, meskipun hanya sedikit yang benar-benar sepadan dengan waktu Anda. Bagaimana cara kerja airdrop kripto?

Proyek memberi penghargaan kepada pengguna awal untuk memulai traksi. Selesaikan tindakan yang diperlukan, dan Anda akan menerima token (atau uang tunai, dalam kasus IPO Genie).

