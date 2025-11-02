Prediksi Harga Bitcoin (BTC): Model Puncak Siklus Menunjukkan Puncak Siklus $146.000

TLDR

Bitcoin saat ini diperdagangkan sekitar $110.000, turun lebih dari 1% dalam seminggu terakhir meskipun ada pemotongan suku bunga Federal Reserve

Beberapa analis termasuk Bitwise Asset Management dan Standard Chartered memprediksi Bitcoin bisa mencapai $200.000 pada akhir 2025

CEO Alphractal Joao Wedson percaya puncak siklus Bitcoin saat ini bisa berada di antara $143.000 dan $146.000

Model Max Intersect SMA Wedson menunjukkan pasar berada dalam fase distribusi akhir sebelum potensi pasar bearish

Para ahli merekomendasikan strategi dollar-cost averaging untuk pembelian Bitcoin daripada mencoba menentukan target harga tertentu

Bitcoin terus diperdagangkan sekitar $110.000 setelah turun di bawah level psikologis ini di awal minggu. Pergerakan harga ini terjadi meskipun ada keputusan pemotongan suku bunga Federal Reserve pada 29 Oktober.

Bitcoin (BTC) Price

Pergerakan harga yang moderat ini menimbulkan pertanyaan tentang kekuatan siklus pasar saat ini. Data perdagangan dari CoinGecko menunjukkan Bitcoin turun lebih dari 1% dalam tujuh hari terakhir.

Beberapa lembaga keuangan besar telah mengeluarkan prediksi harga untuk Bitcoin hingga akhir 2025. Bitwise Asset Management menerbitkan prospek 2025 yang memperkirakan Bitcoin akan diperdagangkan di atas $200.000 pada akhir tahun.

Perusahaan investasi tersebut menunjuk pada ekspansi jejak exchange-traded fund spot dan distribusi mainstream sebagai katalis utama. Bitwise juga memproyeksikan Bitcoin bisa melampaui $1 juta pada 2029.

Tim aset digital Standard Chartered merilis perkiraan serupa di awal bulan ini. Bank tersebut melihat jalur menuju $200.000 pada akhir 2025, menyoroti arus masuk ETF dan penurunan float sebagai faktor pendukung.

Perusahaan broker Bernstein juga mengusulkan target $200.000 untuk siklus pasar ini. Perusahaan tersebut membingkai ini sebagai perkiraan konservatif mengingat adopsi institusional dan momentum ETF.

Halving Bitcoin terjadi pada April 2024, menandai sekitar titik tengah dari siklus empat tahun. Waktu ini selaras dengan kerangka waktu proyeksi $200.000 Bernstein.

Analisis Puncak Harga Alternatif

CEO Alphractal Joao Wedson menawarkan perspektif berbeda pada 31 Oktober. Dia memprediksi puncak siklus Bitcoin bisa berkisar antara $143.000 dan $146.000.

Wedson mendasarkan analisisnya pada Model Max Intersect SMA. Model ini telah secara akurat mengidentifikasi puncak harga dalam siklus Bitcoin sebelumnya.

CEO Alphractal percaya pasar saat ini berada dalam fase distribusi akhir. Harga Bitcoin Smart Model saat ini berada di $62.664, baru-baru ini naik dari sekitar $60.000.

Wedson menyatakan bahwa ketika harga Smart Model ini mendekati $68.000, itu bisa menjadi sinyal waktu yang tepat untuk all-time high baru. Dia menggambarkan pergerakan harga sideways saat ini sebagai pasar yang mencari likuiditas selama fase distribusi.

Dinamika Pasar dan Pendekatan Investasi

Penerbitan Bitcoin harian turun menjadi sekitar 450 koin setelah halving terbaru. Ini mewakili pengurangan 50% dalam pasokan baru yang memasuki pasar.

Total pasokan Bitcoin dibatasi pada 21 juta koin. Banyak dari koin-koin ini telah hilang atau menjadi tidak dapat diakses seiring waktu.

Strategi Dollar-Cost Averaging

Para ahli keuangan menyarankan dollar-cost averaging sebagai pendekatan investasi untuk Bitcoin. Strategi ini melibatkan pembelian rutin terlepas dari pergerakan harga.

Metode ini bertujuan untuk menangkap tren nilai jangka panjang tanpa kesulitan emosional dalam menentukan waktu puncak pasar. Investor dapat mengatur pembelian otomatis mingguan atau bulanan yang sesuai dengan anggaran mereka.

Strategi ini tetap efektif baik Bitcoin diperdagangkan di bawah atau di atas $200.000. Beberapa investor juga merencanakan pembelian oportunistik selama penurunan harga besar.

Wedson memperingatkan bahwa pasar bearish bisa datang lebih cepat dari yang banyak orang harapkan. Dia mencatat bahwa banyak investor yakin Bitcoin akan mencapai $250.000, yang dia gambarkan sebagai perilaku tipikal selama fase distribusi.

Bitcoin saat ini diperdagangkan di $110.120, menunjukkan kenaikan 0,1% selama 24 jam terakhir. Kenaikan harian yang moderat ini tidak mengimbangi kerugian mingguan cryptocurrency tersebut.

The post Bitcoin (BTC) Price Prediction: Cycle Peak Model Suggests $146,000 Cycle Top appeared first on CoinCentral.