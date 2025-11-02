BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
TLDR Bitcoin saat ini diperdagangkan sekitar $110.000, turun lebih dari 1% dalam seminggu terakhir meskipun ada pemotongan suku bunga Federal Reserve Beberapa analis termasuk Bitwise Asset Management dan Standard Chartered memprediksi Bitcoin bisa mencapai $200.000 pada akhir 2025 CEO Alphractal Joao Wedson percaya puncak siklus Bitcoin saat ini bisa mencapai antara $143.000 dan $146.000 [...] Postingan Bitcoin (BTC) Price Prediction: Cycle Peak Model Suggests $146,000 Cycle Top pertama kali muncul di CoinCentral.TLDR Bitcoin saat ini diperdagangkan sekitar $110.000, turun lebih dari 1% dalam seminggu terakhir meskipun ada pemotongan suku bunga Federal Reserve Beberapa analis termasuk Bitwise Asset Management dan Standard Chartered memprediksi Bitcoin bisa mencapai $200.000 pada akhir 2025 CEO Alphractal Joao Wedson percaya puncak siklus Bitcoin saat ini bisa mencapai antara $143.000 dan $146.000 [...] Postingan Bitcoin (BTC) Price Prediction: Cycle Peak Model Suggests $146,000 Cycle Top pertama kali muncul di CoinCentral.

Prediksi Harga Bitcoin (BTC): Model Puncak Siklus Menunjukkan Puncak Siklus $146.000

Oleh: Coincentral
2025/11/02 15:25
Bitcoin
BTC$102,251.44+0.34%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Outlanders
LAND$0.0005911+11.04%

TLDR

  • Bitcoin saat ini diperdagangkan sekitar $110.000, turun lebih dari 1% dalam seminggu terakhir meskipun ada pemotongan suku bunga Federal Reserve
  • Beberapa analis termasuk Bitwise Asset Management dan Standard Chartered memprediksi Bitcoin bisa mencapai $200.000 pada akhir 2025
  • CEO Alphractal Joao Wedson percaya puncak siklus Bitcoin saat ini bisa berada di antara $143.000 dan $146.000
  • Model Max Intersect SMA Wedson menunjukkan pasar berada dalam fase distribusi akhir sebelum potensi pasar bearish
  • Para ahli merekomendasikan strategi dollar-cost averaging untuk pembelian Bitcoin daripada mencoba menentukan target harga tertentu

Bitcoin terus diperdagangkan sekitar $110.000 setelah turun di bawah level psikologis ini di awal minggu. Pergerakan harga ini terjadi meskipun ada keputusan pemotongan suku bunga Federal Reserve pada 29 Oktober.

Bitcoin (BTC) PriceBitcoin (BTC) Price

Pergerakan harga yang moderat ini menimbulkan pertanyaan tentang kekuatan siklus pasar saat ini. Data perdagangan dari CoinGecko menunjukkan Bitcoin turun lebih dari 1% dalam tujuh hari terakhir.

Beberapa lembaga keuangan besar telah mengeluarkan prediksi harga untuk Bitcoin hingga akhir 2025. Bitwise Asset Management menerbitkan prospek 2025 yang memperkirakan Bitcoin akan diperdagangkan di atas $200.000 pada akhir tahun.

Perusahaan investasi tersebut menunjuk pada ekspansi jejak exchange-traded fund spot dan distribusi mainstream sebagai katalis utama. Bitwise juga memproyeksikan Bitcoin bisa melampaui $1 juta pada 2029.

Tim aset digital Standard Chartered merilis perkiraan serupa di awal bulan ini. Bank tersebut melihat jalur menuju $200.000 pada akhir 2025, menyoroti arus masuk ETF dan penurunan float sebagai faktor pendukung.

Perusahaan broker Bernstein juga mengusulkan target $200.000 untuk siklus pasar ini. Perusahaan tersebut membingkai ini sebagai perkiraan konservatif mengingat adopsi institusional dan momentum ETF.

Halving Bitcoin terjadi pada April 2024, menandai sekitar titik tengah dari siklus empat tahun. Waktu ini selaras dengan kerangka waktu proyeksi $200.000 Bernstein.

Analisis Puncak Harga Alternatif

CEO Alphractal Joao Wedson menawarkan perspektif berbeda pada 31 Oktober. Dia memprediksi puncak siklus Bitcoin bisa berkisar antara $143.000 dan $146.000.

Wedson mendasarkan analisisnya pada Model Max Intersect SMA. Model ini telah secara akurat mengidentifikasi puncak harga dalam siklus Bitcoin sebelumnya.

CEO Alphractal percaya pasar saat ini berada dalam fase distribusi akhir. Harga Bitcoin Smart Model saat ini berada di $62.664, baru-baru ini naik dari sekitar $60.000.

Wedson menyatakan bahwa ketika harga Smart Model ini mendekati $68.000, itu bisa menjadi sinyal waktu yang tepat untuk all-time high baru. Dia menggambarkan pergerakan harga sideways saat ini sebagai pasar yang mencari likuiditas selama fase distribusi.

Dinamika Pasar dan Pendekatan Investasi

Penerbitan Bitcoin harian turun menjadi sekitar 450 koin setelah halving terbaru. Ini mewakili pengurangan 50% dalam pasokan baru yang memasuki pasar.

Total pasokan Bitcoin dibatasi pada 21 juta koin. Banyak dari koin-koin ini telah hilang atau menjadi tidak dapat diakses seiring waktu.

Strategi Dollar-Cost Averaging

Para ahli keuangan menyarankan dollar-cost averaging sebagai pendekatan investasi untuk Bitcoin. Strategi ini melibatkan pembelian rutin terlepas dari pergerakan harga.

Metode ini bertujuan untuk menangkap tren nilai jangka panjang tanpa kesulitan emosional dalam menentukan waktu puncak pasar. Investor dapat mengatur pembelian otomatis mingguan atau bulanan yang sesuai dengan anggaran mereka.

Strategi ini tetap efektif baik Bitcoin diperdagangkan di bawah atau di atas $200.000. Beberapa investor juga merencanakan pembelian oportunistik selama penurunan harga besar.

Wedson memperingatkan bahwa pasar bearish bisa datang lebih cepat dari yang banyak orang harapkan. Dia mencatat bahwa banyak investor yakin Bitcoin akan mencapai $250.000, yang dia gambarkan sebagai perilaku tipikal selama fase distribusi.

Bitcoin saat ini diperdagangkan di $110.120, menunjukkan kenaikan 0,1% selama 24 jam terakhir. Kenaikan harian yang moderat ini tidak mengimbangi kerugian mingguan cryptocurrency tersebut.

The post Bitcoin (BTC) Price Prediction: Cycle Peak Model Suggests $146,000 Cycle Top appeared first on CoinCentral.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRP Ledger memperkenalkan kontrak pintar native, mengubah kemungkinan pengembangan blockchain. Pengembang mendapatkan akses ke AlphaNet XRPL untuk pengujian aplikasi terdesentralisasi. Jaringan mencapai tonggak waktu aktif 99,999%, memperkuat keandalan XRP Ledger yang tak tertandingi. Komunitas XRP menyaksikan perubahan besar minggu ini setelah Denis Angell, seorang insinyur perangkat lunak di XRPL Labs dan Xahau, mengungkapkan bahwa fitur Smart Contracts XRP Ledger kini tersedia untuk pengembang untuk diuji di AlphaNet. Ini menandai pertama kalinya ledger memperkenalkan kemampuan kontrak pintar Layer-1 native, menggabungkan kontrak gaya Ethereum dengan fitur native unik XRPL dan sistem transaksi. Pengembang kini dapat mengeksplorasi pembuatan aplikasi terdesentralisasi langsung di XRP Ledger, memperluas melampaui operasi token tradisional. Menurut Angell, tonggak ini dirancang untuk memberikan pengembang akses langsung ke fitur inti XRPL tanpa bergantung pada persetujuan UNL, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam eksekusi. Baca Juga: Tingkat Pembakaran XRP Melonjak Lebih dari 60% saat Aktivitas Jaringan Meningkat dan Harga Pulih Fase Baru untuk Pengembangan XRP Ledger Kerangka kontrak pintar baru menawarkan dukungan multi-bahasa dan memperkenalkan ABI on-chain, memungkinkan definisi antarmuka yang dapat dibaca manusia untuk disimpan langsung di ledger. Peningkatan ini membuka pintu untuk berbagai kasus penggunaan termasuk jembatan lintas rantai, protokol DeFi canggih seperti derivatif dan perpetuals, serta utilitas token dengan hadiah staking untuk token yang diterbitkan. Selain itu, pengembang dapat membangun model tata kelola dengan mekanisme voting on-chain, sistem permainan terdesentralisasi, dan logika pasar yang mendukung aturan perdagangan NFT yang dapat disesuaikan. Ekstensi kontrak pintar pertama, yang dikenal sebagai "Smart Escrows," akan memungkinkan pengembang untuk membuat kondisi pelepasan yang disesuaikan untuk escrow dan diharapkan akan hadir pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan XRP Ledger dan Kinerja Jaringan Selain memperluas fungsionalitas XRPL, jaringan terus menunjukkan kinerja luar biasa. Baru-baru ini melampaui 100 juta ledger, mencapai rekor waktu aktif 99,999% sejak peluncurannya. Keandalan ini memperkuat posisi XRP Ledger sebagai salah satu jaringan blockchain paling konsisten secara global. Selain itu, data onchain dari platform analitik Santiment menunjukkan bahwa lebih dari 21.000 dompet XRP baru dibuat hanya dalam 48 jam pada awal bulan ini, menandai pertumbuhan tertinggi dalam delapan bulan. Stabilitas jaringan yang konsisten dan inovasi yang berfokus pada pengembang menunjukkan bahwa XRP Ledger sedang mempersiapkan era baru fungsionalitas terdesentralisasi dan skalabilitas. Baca Juga: Penutupan A.S. Berlanjut Lebih dari Sebulan, Menimbulkan Kekhawatiran Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian Crypto Postingan XRPL Labs Mengungkap Kontrak Pintar Native di AlphaNet XRP Ledger pertama kali muncul di 36Crypto.
Smart Blockchain
SMART$0.003343+0.26%
XRP
XRP$2.2739-0.82%
Griffin AI
GAIN$0.004963-5.78%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 18:06
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
XRP
XRP$2.2739-0.82%
FINANCE
FINANCE$0.000294-14.46%
DeFi
DEFI$0.000789+1.67%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

Sebaliknya, ICP telah mengalami penurunan tajam setelah reli terbaru.
Zcash
ZEC$610.72+11.54%
Monero
XMR$448.13+23.21%
Bitcoin
BTC$102,127.15+0.06%
Bagikan
CryptoPotato2025/11/09 18:40

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Kembangkan alternatif AI Afrika untuk mengatasi tantangan benua, Wakil Rektor Universitas Lagos

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,251.44
$102,251.44$102,251.44

+0.53%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,452.56
$3,452.56$3,452.56

+2.24%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.46
$159.46$159.46

+1.78%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2771
$2.2771$2.2771

+0.91%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$607.99
$607.99$607.99

+18.96%