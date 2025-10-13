Bitcoin Bertemu Rock 'N Roll: Menguraikan Tweet "Don't Stop Believin'" Michael Saylor

Michael Saylor, ketua eksekutif di balik cadangan Bitcoin besar Strategy, membagikan pesan singkat namun kuat di X: "Don't Stop Believin'." Postingan tersebut menampilkan grafik Bitcoin gelap berjudul "Harga Bitcoin Dengan Pembelian" dan menarik jutaan tampilan dalam beberapa jam.

Frasa tersebut — jelas mengacu pada lagu rock ikonik tahun 1980-an "Don't Stop Believin'" oleh Journey — membawa pesan ketekunan yang familiar, yang sangat bergema dengan para pendukung Bitcoin yang menghadapi gejolak pasar.

Pemegang Bitcoin Menerima Pesan Singkat

Menurut catatan publik, Strategy (sebelumnya MicroStrategy) memegang sekitar 640.031 BTC, dengan basis biaya rata-rata mendekati $73.981 per koin. Simpanan tersebut kini bernilai puluhan miliar dolar di atas kertas, tergantung pada harga pasar saat itu.

Laporan telah mengungkapkan bahwa perusahaan mencatat hampir $4 miliar dalam apresiasi nilai wajar atas kepemilikan bitcoin mereka pada kuartal terbaru.

Catatan Saylor singkat, tetapi angka di baliknya besar. Posisi BTC Strategy dan keuntungan yang terkait dengannya membuat setiap pernyataan publik dari Saylor tidak hanya dibaca sebagai komentar tetapi sebagai sinyal bahwa pemegang korporasi besar tetap berkomitmen.

Reaksi Pasar Dan Sentimen

Pasar bereaksi dengan cara kecil namun terlihat setelah postingan tersebut. Saham Strategy bergerak lebih tinggi dalam perdagangan pra-pasar sekitar waktu yang sama ketika berita utama lainnya mencatat tekanan yang meningkat pada pasar kripto dan likuidasi besar.

Beberapa media melaporkan bahwa sekitar $19 miliar menghilang dalam likuidasi kripto baru-baru ini selama penjualan tajam, latar belakang yang kemungkinan membuat pesan Saylor terasa seperti dorongan moral bagi beberapa trader.

Beberapa analis dan komentator menganggap tweet tersebut sebagai pengingat bahwa Strategy masih memandang bitcoin sebagai inti dari neraca keuangannya. Yang lain membacanya sebagai dorongan sederhana kepada para pemegang: tetap stabil selama volatilitas.

Berdasarkan laporan, perusahaan tidak menambah kepemilikannya pada minggu sebelumnya, bahkan ketika harga bitcoin naik, fakta yang dianggap penting oleh beberapa investor.

Apa Yang Mungkin Disinyalkan Oleh Pesan Tersebut

Pesan singkat dari pemegang profil tinggi terkadang mendahului tindakan, dan di lain waktu mereka murni retoris. Laporan telah mencatat kedua kemungkinan setelah postingan ini.

Beberapa outlet kripto menyarankan bahwa tweet tersebut mungkin mengisyaratkan akumulasi di masa depan; yang lain membingkainya sebagai dorongan moral di tengah sesi yang bergejolak. Pengungkapan perusahaan publik tetap menjadi catatan yang dapat diandalkan untuk setiap pembelian baru.

Apa Yang Harus Diingat Investor

Postingan tersebut adalah ekspresi kepercayaan publik, bukan arahan untuk membeli. Menurut pengarsipan dan liputan pers, kepemilikan bitcoin Strategy dan keuntungan nilai wajar baru-baru ini membuat suara Saylor berpengaruh, tetapi keputusan investasi aktual harus didasarkan pada perdagangan yang terdokumentasi, rilis pendapatan, dan penelitian sendiri.

Gambar unggulan dari Pexels, grafik dari TradingView