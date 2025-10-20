Hashrate Penambangan Bitcoin Menunjukkan Masa Depan yang Menantang bagi Para Penambang

Pergeseran terbaru dalam dinamika penambangan Bitcoin mengungkapkan lanskap yang kompleks di mana hashrate jaringan yang mencapai rekor tertinggi bersamaan dengan penurunan tingkat kesulitan penambangan, menyoroti adaptasi berkelanjutan industri di tengah tantangan regulasi dan teknologi. Meskipun persaingan ketat untuk perangkat keras dan sumber daya energi, para penambang mengeksplorasi aliran pendapatan yang terdiversifikasi untuk mempertahankan operasi dalam lingkungan kripto yang bergejolak.

Tingkat kesulitan penambangan Bitcoin turun sekitar 2,7%, meskipun hashrate jaringan mencapai rekor tertinggi lebih dari 1,2 triliun hash per detik.

Penyesuaian tingkat kesulitan berikutnya diproyeksikan pada 29 Oktober 2025, meningkatkan kesulitan penambangan dari 146,7 triliun menjadi hampir 157 triliun.

Perusahaan penambangan beralih ke sumber pendapatan alternatif, termasuk pusat data AI, untuk mengimbangi penurunan keuntungan kripto.

Tarif perdagangan dan ketegangan geopolitik terus menimbulkan tantangan rantai pasokan dan akuisisi perangkat keras bagi penambang.

Jaringan Bitcoin (BTC) mengalami fluktuasi signifikan dalam metrik penambangannya, dengan tingkat kesulitan turun menjadi 146,7 triliun pada hari Jumat, meskipun daya hash melonjak ke level tertinggi sepanjang masa yaitu lebih dari 1,2 kuadriliun hash per detik. Perbedaan ini menyoroti periode aktivitas jaringan yang intens bersamaan dengan ambang penambangan yang lebih mudah, karena penambang merespons kondisi pasar dan regulasi yang terus berkembang.

Tingkat kesulitan penambangan Bitcoin telah menurun sekitar 2,7% dari rekor tertinggi sebelumnya yaitu 150,8 triliun, menurut data dari CoinWarz. Meskipun ada penurunan tingkat kesulitan, hash rate jaringan tetap tinggi, menunjukkan peningkatan aktivitas penambangan dan persaingan.

Data dari CryptoQuant menunjukkan bahwa hashrate jaringan mencapai puncak lagi pada hari Selasa, mempertahankan level di atas 1,2 triliun meskipun ada sedikit penurunan. CoinWarz memproyeksikan penyesuaian tingkat kesulitan berikutnya pada 29 Oktober 2025, yang diperkirakan akan menaikkan tingkat kesulitan dari 146,72 triliun menjadi sekitar 156,92 triliun, karena jaringan terus beradaptasi dengan kondisi yang berubah.

Hashrate yang meningkat ini menunjukkan bahwa penambang diharuskan mengerahkan daya komputasi yang lebih besar untuk menambahkan blok baru, mengintensifkan tekanan pada penambang yang sudah bergulat dengan pengurangan hadiah blok, kebijakan perdagangan, dan peningkatan biaya operasional. Banyak yang kini mencari diversifikasi dengan mengeksplorasi saluran pendapatan di luar penambangan tradisional.

Penambang beralih ke aliran pendapatan alternatif, tetapi masalah potensial rantai pasokan mengancam

Hashrate jaringan Bitcoin mencapai rekor tertinggi lebih dari 1,2 triliun hash per detik. Sumber: CryptoQuant

Merespons lanskap yang terus berkembang, banyak perusahaan penambangan—termasuk Core Scientific, Hut 8, dan IREN—mengalokasikan ulang sumber daya mereka ke arah komputasi kinerja tinggi dan pusat data AI untuk mendiversifikasi pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada pasar cryptocurrency. Pergeseran ini bertujuan untuk menstabilkan pendapatan di tengah volatilitas industri.

Namun, pergerakan menuju infrastruktur AI telah menciptakan ketegangan, terutama karena kedua sektor bersaing ketat untuk energi yang terjangkau. Penambang membutuhkan daya yang besar untuk menjalankan operasi mereka, yang juga penting untuk pusat data AI, mengintensifkan permintaan energi dan persaingan untuk akses listrik murah.

Terlepas dari upaya-upaya ini, industri menghadapi hambatan regulasi berkelanjutan dan tantangan rantai pasokan. Tarif dan pembatasan perdagangan, terutama antara AS dan China, telah mendorong kenaikan biaya akuisisi perangkat keras penambangan dan komponennya, menghambat rencana ekspansi. Seiring meningkatnya ketegangan geopolitik, kontrol ekspor pada prosesor dan chip mengancam untuk semakin mempersulit pengadaan perangkat keras bagi penambang.

Faktor-faktor ini secara kolektif mengancam untuk memperlambat pertumbuhan di sektor penambangan kripto, meskipun inovasi teknologi dan pasar terus membentuk kembali lanskap industri.

Artikel ini awalnya dipublikasikan sebagai Bitcoin Mining Hashrate Indicates a Challenging Future for Miners di Crypto Breaking News – sumber tepercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.