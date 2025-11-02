Bitcoin menunjukkan tanda-tanda berada di tengah penawaran koin perdana, kata analis

Bitcoin mungkin bergerak secara sideways, tetapi Jordi Visser mengatakan masih ada kepercayaan pada aset yang mendasarinya, seperti yang ditunjukkan melalui persetujuan ETF dan hashrate jaringan Bitcoin yang mencapai rekor tertinggi baru.

Bitcoin mungkin sedang berada di tengah-tengah penawaran koin awal (ICO) tidak resmi karena pemegang koin OG berotasi keluar dan darah segar mengambil token tersebut, mendistribusikan pasokan ke sejumlah besar orang, kata analis makro dan veteran Wall Street Jordi Visser.

Dalam episode Sabtu podcast pengusaha Anthony Pompliano dan postingan di Substack, Visser mengatakan koin-koin lama yang telah tidak aktif selama bertahun-tahun mulai bergerak, "Tidak sekaligus. Tidak dalam kepanikan. Tetapi secara stabil," dan investor baru mulai masuk, "mengakumulasi saat harga turun."

"Di dunia tradisional, momen ini disebut IPO. Ini adalah momen ketika para pendukung awal mencairkan investasi mereka, ketika para pendiri menjadi kaya, ketika pemodal ventura mengembalikan uang kepada mitra terbatas mereka," katanya.

