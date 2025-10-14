BursaDEX+
TLDR Seorang whale Bitcoin menyetor $40M USDC ke Hyperliquid untuk meningkatkan posisi short BTC. Whale tersebut sebelumnya menghasilkan $160M dari shorting Bitcoin dan Ethereum. Hyperliquid menarik para whale untuk strategi trading terdesentralisasi dengan leverage tinggi. Trader menggunakan stablecoin seperti USDC untuk menyesuaikan posisi selama pasar bergejolak. Seorang whale Bitcoin terkenal telah melakukan langkah signifikan dengan menyetor $40 juta [...] Artikel Bitcoin Whale Deposits $40M USDC into Hyperliquid to Increase Short Bet pertama kali muncul di CoinCentral.

Paus Bitcoin Menyetor $40M USDC ke Hyperliquid untuk Meningkatkan Taruhan Short

Oleh: Coincentral
2025/10/14 04:09
TLDR

  • Seorang whale Bitcoin menyetor $40M USDC ke Hyperliquid untuk meningkatkan posisi short BTC.
  • Whale tersebut sebelumnya menghasilkan $160M dari shorting Bitcoin dan Ethereum.
  • Hyperliquid menarik para whale untuk strategi trading terdesentralisasi dengan leverage tinggi.
  • Trader menggunakan stablecoin seperti USDC untuk menyesuaikan posisi selama pasar bergejolak.

Seorang whale Bitcoin terkenal telah melakukan langkah signifikan dengan menyetor $40 juta USDC ke bursa perpetual terdesentralisasi Hyperliquid. Tindakan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk meningkatkan posisi short pada Bitcoin. Setoran ini dilakukan setelah trader tersebut telah memperoleh keuntungan dari perdagangan short yang substansial pada BTC dan Ethereum, menimbulkan pertanyaan tentang perilaku pasar mereka dan menandakan sikap bearish yang berkelanjutan terhadap cryptocurrency terkemuka.

Strategi Whale: Meningkatkan Posisi Short Bitcoin

Whale di balik langkah ini telah menunjukkan pandangan bearish yang konsisten terhadap Bitcoin dan Ethereum. Dengan menambahkan $40 juta dalam USDC ke akun Hyperliquid mereka, mereka bertujuan untuk lebih memanfaatkan penurunan harga Bitcoin yang diperkirakan. Ini bukan pertama kalinya investor tersebut mengambil posisi bearish. Dalam beberapa minggu terakhir, mereka telah melihat keuntungan yang cukup besar dari posisi short, menghasilkan lebih dari $160 juta setelah penurunan pasar.

Strategi skala besar semacam ini menyoroti bagaimana beberapa trader memandang kondisi pasar saat ini tidak menguntungkan untuk posisi long pada BTC. Penggunaan stablecoin seperti USDC untuk perdagangan semacam itu membantu melindungi investor ini dari potensi likuidasi, yang dapat terjadi selama pemulihan pasar yang bergejolak. Ini menunjukkan pemahaman yang tajam tentang waktu pasar dan manajemen risiko.

Peran Hyperliquid dalam Strategi Trading Whale

Hyperliquid, bursa perpetual terdesentralisasi, terus menarik trader besar untuk posisi leverage, terutama di Bitcoin. Daya tarik platform ini terletak pada kemampuannya menawarkan leverage tinggi dan fitur trading terdesentralisasi. Dengan menyetor USDC ke Hyperliquid, para whale dapat menempatkan taruhan short yang substansial pada Bitcoin, menyesuaikan posisi mereka dengan cepat sebagai respons terhadap pergerakan pasar. Fleksibilitas ini menjadikannya pilihan yang disukai bagi trader yang ingin melakukan permainan besar.

Setoran $40 juta dari whale tersebut menambah tren yang berkembang di mana pemain besar menyesuaikan posisi mereka selama masa ketidakpastian di pasar kripto. Para trader ini tidak hanya menggunakan Hyperliquid untuk leveragenya tetapi juga untuk kemampuannya mengelola risiko di lingkungan yang sangat bergejolak. Kemampuan untuk bereaksi cepat terhadap perubahan pasar yang tiba-tiba telah menjadi faktor kunci dalam proses pengambilan keputusan trader.

Posisi Short: Tren yang Berkembang di Kalangan Trader Besar

Jumlah posisi short pada Bitcoin yang meningkat menjadi tren yang patut diperhatikan di pasar. Banyak trader, terutama investor skala besar, memposisikan diri mereka untuk mendapatkan keuntungan dari potensi penurunan harga. Para trader ini sering dilihat sebagai memanfaatkan fluktuasi pasar, menggunakan posisi short sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian.

Volatilitas Bitcoin baru-baru ini, termasuk penurunan nilai yang tiba-tiba, telah memberikan kesempatan bagi trader untuk mendapatkan keuntungan dengan bertaruh melawan aset tersebut. Whale yang menyetor $40 juta USDC ke Hyperliquid adalah salah satu contohnya, yang telah memanfaatkan pergerakan pasar sebelumnya. Kemampuan trader untuk secara akurat memprediksi penurunan pasar telah menarik perhatian dari komunitas kripto, dengan beberapa berspekulasi bahwa trader tersebut mungkin mengetahui informasi yang tidak diketahui oleh orang lain.

Reaksi Pasar dan Kekhawatiran Tentang Insider Trading

Posisi short yang sering dan menguntungkan dari whale tersebut telah menimbulkan spekulasi mengenai potensi insider trading. Beberapa analis percaya bahwa trader tersebut mungkin mengantisipasi pergerakan pasar besar karena informasi yang belum tersedia untuk publik yang lebih luas. Meskipun tidak ada bukti langsung tentang insider trading, timing dari perdagangan whale, terutama short preemptive mereka sebelum peristiwa pasar besar, telah menimbulkan kekhawatiran tentang keadilan pasar.

Selain itu, volatilitas tinggi baru-baru ini di bursa terdesentralisasi seperti Hyperliquid telah menambah perdebatan. Sementara platform ini menawarkan lebih banyak fleksibilitas bagi trader, mereka juga meningkatkan risiko likuidasi skala besar, terutama bagi mereka yang menggunakan leverage tinggi. Perubahan cepat dalam harga aset, ditambah dengan kurangnya regulasi, telah memicu percakapan tentang kebutuhan akan lebih banyak pengawasan di ruang kripto.

The post Bitcoin Whale Deposits $40M USDC into Hyperliquid to Increase Short Bet appeared first on CoinCentral.

