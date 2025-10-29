Pelanggan Pentagon yang kontroversial Boeing melaporkan pengiriman pesawat yang lebih kuat untuk kuartal ketiga, mendorong perusahaan kembali ke arus kas bebas positif untuk pertama kalinya dalam hampir dua tahun, menurut laporan pendapatan perusahaan.

Perusahaan mencatat $238 juta dalam arus kas bebas untuk periode yang berakhir 30 September, meskipun mencatat biaya $4,9 miliar terkait dengan penundaan lebih lanjut pada program pesawat wide-body 777X.

777X pertama kali terbang hampir enam tahun lalu dan masih menunggu persetujuan regulasi. Boeing sekarang mengharapkan pengiriman pertama pada 2027, yang menyebabkan biaya non-tunai terkait dengan penundaan pengembangan dan sertifikasi.

Perusahaan juga mengatakan bahwa mereka berada pada jalur untuk mengirimkan jumlah pesawat komersial tertinggi sejak 2018, ketika dua kecelakaan 737 Max, gangguan pandemi, dan masalah rantai pasokan menghentikan momentum produksi.

CEO Boeing Kelly Ortberg mengatakan dalam catatan stafnya setelah hasil yang menggembirakan, "Kami melihat tanda-tanda positif di seluruh bisnis kami, dan saya bangga dengan bagaimana kami bersatu untuk membalikkan perusahaan kami."

Perusahaan melaporkan kerugian bersih $4,78 miliar untuk kuartal tersebut, atau $7,14 per saham, yang dibandingkan dengan kerugian $5,76 miliar satu tahun lalu.

Berdasarkan penyesuaian, Boeing mengalami kerugian $7,47 per saham, dengan total pendapatan melonjak 30% tahun ke tahun menjadi $23,27 miliar, melampaui ekspektasi.

Pengiriman pesawat komersial meningkat

Dalam sembilan bulan pertama tahun ini, Boeing mengirimkan 440 pesawat, naik dari 291 selama periode yang sama tahun lalu.

Pembeli pesawat biasanya melakukan pembayaran akhir saat pengiriman, sehingga volume pengiriman sangat penting untuk membalikkan hampir $17 miliar arus kas keluar yang tercatat dari awal 2024 hingga Juni, kata Boeing.

Divisi pesawat komersial perusahaan menghasilkan pendapatan $11,09 miliar pada kuartal tersebut, naik 49% dari tahun sebelumnya, meskipun segmen tersebut terus melaporkan margin operasi negatif.

Sementara itu, unit pertahanan menghasilkan $6,9 miliar, peningkatan 25%, dengan margin operasi 1,7%. Bisnis layanan global Boeing mencatat $5,4 miliar, peningkatan 10% dari tahun sebelumnya.

Awal bulan ini, Federal Aviation Administration (FAA) mengangkat batas produksi untuk Boeing 737 Max menjadi 42 per bulan dari 38.

Regulator juga telah mulai mengizinkan Boeing untuk melakukan penandatanganan keselamatan internal akhir pada beberapa pesawat, menunjukkan perubahan kondisi pengawasan.

Ketergantungan pertahanan berlanjut saat ketegangan tenaga kerja tetap ada

Perusahaan ini juga didukung oleh pengeluaran pertahanan jangka panjang A.S. di bawah presiden Donald Trump.

Perusahaan swasta telah menerima $2,4 triliun dalam kontrak Pentagon, setara dengan 54% dari pengeluaran diskresioner Departemen Pertahanan selama periode tersebut.

Lima perusahaan pertahanan menyumbang $771 miliar dari total tersebut: Boeing ($115B), Lockheed Martin ($313B), RTX ($145B), General Dynamics ($116B), dan Northrop Grumman ($81B).

Kontrak federal ini tetap menjadi faktor stabilisasi saat Boeing terus menangani penundaan sertifikasi dalam program komersial seperti Max 7, Max 10, dan 777X.

"Pensil sudah turun dari perspektif desain" pada sistem anti-pembekuan untuk dua varian Max, yang terbesar dan terkecil dari keluarga tersebut, kata Ortberg kepada "Squawk on the Street" CNBC pada hari Rabu. "Kami tahu perubahan perangkat keras dan perangkat lunak apa yang diperlukan untuk pesawat."

Masalah tenaga kerja juga tetap belum terselesaikan. Sekitar 3.200 pekerja pertahanan Boeing yang terlibat dalam pembuatan jet tempur F-15 dan sistem rudal telah mogok sejak musim panas, tanpa kesepakatan yang tercapai sejauh ini.

Tahun lalu, pemogokan mekanik mempengaruhi sebagian besar pabrik pesawat komersial dan memperlambat output secara signifikan, menurut laporan pendapatan.

Pelanggan maskapai penerbangan baru-baru ini mengatakan bahwa Boeing telah menjadi lebih akurat dengan jadwal pengiriman setelah bertahun-tahun keluhan terkait dengan penyerahan terlambat dan penyesuaian produksi yang tiba-tiba.

Cryptopolitan telah melaporkan bahwa Presiden Donald Trump ingin pemerintah mengambil posisi di produsen pertahanan utama, termasuk Palantir, Boeing, dan Lockheed Martin.

