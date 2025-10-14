BursaDEX+
ByteDance Menawarkan Pembayaran Lebih Tinggi kepada Mantan Karyawan seiring Valuasi Meningkat

Oleh: Coincentral
2025/10/14 17:01
TLDRs;

  • ByteDance menaikkan harga pembelian kembali saham karyawan menjadi $200,4 per saham, menilai perusahaan mendekati $330 miliar.
  • Mantan karyawan ditawari $180,4 per saham, naik 12%, memperkecil kesenjangan pembayaran dengan staf saat ini.
  • Regulator AS telah menetapkan tenggat waktu Januari 2026 bagi ByteDance untuk melepaskan bisnis TikTok di AS.
  • Usulan usaha patungan TikTok AS, senilai ~$14 miliar, hanya mewakili 4% dari valuasi global ByteDance.

ByteDance Ltd., perusahaan induk TikTok dan Douyin, telah meluncurkan putaran baru pembelian kembali saham karyawan, menandakan kepercayaan investor yang diperbarui meskipun menghadapi pengawasan regulasi yang ketat di Amerika Serikat.

Perusahaan yang berbasis di Beijing ini menaikkan harga pembelian kembali untuk unit saham terbatas (RSUs) yang telah diberikan menjadi US$200,4 per saham, menandai kenaikan 5,5% dari April.

Penawaran, yang dimulai dengan karyawan berbasis AS bulan lalu sebelum meluas secara global, mencerminkan valuasi perusahaan sekitar US$330 miliar, menurut perkiraan internal. Valuasi ini memperkuat posisi ByteDance sebagai salah satu perusahaan teknologi swasta paling berharga di dunia, hanya kalah dari SpaceX dalam peringkat startup global.

Mantan karyawan juga telah dimasukkan dalam putaran pembelian kembali ini, menerima US$180,4 per saham, yang sekitar 12% lebih tinggi dari penawaran sebelumnya, mempersempit kesenjangan pembayaran antara staf saat ini dan mantan staf. Analis mengatakan langkah ini menggarisbawahi upaya ByteDance untuk menghargai loyalitas sambil mempertahankan itikad baik di antara mantan karyawan yang berkontribusi pada kebangkitannya yang cepat di pasar global.

Valuasi Menandakan Kepercayaan Di Tengah Tekanan AS

Waktu pembelian kembali saham ini sangat penting. ByteDance secara bersamaan menavigasi konfrontasi berisiko tinggi dengan Washington, di mana para pembuat undang-undang telah menuntut agar perusahaan melepaskan operasi TikTok di AS pada 23 Januari 2026, atau menghadapi larangan nasional.

Rencana pelepasan yang diusulkan membayangkan usaha patungan (JV) TikTok berbasis AS baru di mana investor Amerika akan memegang kepemilikan hingga 80%, sementara ByteDance dan afiliasinya akan mempertahankan kurang dari 20%. Kesepakatan ini tetap tunduk pada persetujuan dari regulator China, yang secara historis telah membatasi ekspor algoritma rekomendasi TikTok.

Analis teknologi Guo Tao mencatat bahwa langkah tersebut, meskipun didorong oleh kepatuhan regulasi, masih dapat mempengaruhi valuasi ByteDance dalam jangka menengah.

Usaha Patungan TikTok Dilihat sebagai Bagian Kecil dari Nilai ByteDance

Menariknya, usaha patungan TikTok AS, yang diperkirakan sekitar US$14 miliar, hanya menyumbang 4% dari nilai tersirat ByteDance secara keseluruhan.

Fraksi kecil ini menyoroti kekuatan terdiversifikasi perusahaan di luar pasar AS, dengan rekan Chinanya, Douyin, membanggakan 766 juta pengguna aktif harian dan pendapatan iklan yang kuat.

TikTok sendiri mencapai lebih dari 1,6 miliar pengguna pada 2024, dengan lebih dari 700 juta di wilayah Asia-Pasifik di luar China dan India. Analis berpendapat bahwa meskipun ByteDance melepaskan kendali atas operasi TikTok di AS, perusahaan masih bisa mendapatkan pendapatan melalui lisensi, kemitraan periklanan, dan perjanjian optimasi berbasis data dalam kerangka JV.

Dorongan Kepatuhan Memicu Peluang Teknologi Baru

Pemisahan yang dimandatkan antara sistem global TikTok dan AS juga menciptakan peluang baru di seluruh industri komputasi awan, lokalisasi data, dan keamanan siber.

JV TikTok AS akan diharuskan beroperasi sepenuhnya independen dari infrastruktur ByteDance, memicu permintaan untuk vendor Amerika yang mengkhususkan diri dalam tata kelola data, pengawasan model AI, dan lokalisasi tumpukan teknologi iklan.

Perombakan kepatuhan diharapkan akan mempercepat kontrak untuk perusahaan yang berfokus pada sistem kepercayaan dan keamanan, tata kelola model AI, dan layanan cloud tingkat regulasi. Saat tenggat waktu Januari 2026 mendekat, penyedia perangkat lunak perusahaan dan spesialis kepatuhan berlomba untuk memposisikan diri mereka sebagai mitra kunci dalam operasi TikTok AS yang direstrukturisasi.

 

Postingan ByteDance Menawarkan Pembayaran Lebih Tinggi kepada Mantan Karyawan saat Valuasi Meningkat pertama kali muncul di CoinCentral.

