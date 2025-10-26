Bisakah Bitcoin mencapai $150K? DATA KUNCI mengatakan ya - Tapi bagaimana?

Poin-Poin Utama

Apa yang mendukung potensi jalur Bitcoin menuju $150.000?

Metrik VCDD dan SOPR menunjukkan zona dukungan dan resistensi yang kuat yang dapat mengarahkan momentum naik.

Apakah siklus pasar tradisional Bitcoin berubah?

Adopsi institusional mungkin memperpanjang durasi siklus, menunjukkan bull run masih bisa terjadi di masa depan.

Bitcoin [BTC] mengalami Oktober yang bergejolak sejauh ini, berosilasi antara level tertinggi baru dan level terendah yang signifikan. Namun, volatilitas ini tidak selalu menandakan awal dari pasar bearish.

Data menunjukkan minat baru yang sedang tumbuh di pasar, dan faktanya, Bitcoin bisa melampaui ekspektasi "siklus" dalam beberapa hari ke depan.

Jalur menuju $150.000

Jalur Bitcoin menuju $150.000 tetap masuk akal, berdasarkan hubungan antara Value Coin-Days Destroyed (VCDD) dan Spent Output Profit Ratio (SOPR), yang berfluktuasi dalam zona yang ditentukan.

Metrik ini melibatkan empat zona kunci, tetapi dua di antaranya menjadi pusat analisis ini: Gamma + Epsilon—ambang batas pemegang jangka panjang (LTH); Delta + Epsilon—ambang batas pemegang jangka pendek (STH).

Sumber: Alphractal

Level LTH saat ini berada sekitar $147.937, berfungsi sebagai zona resistensi di mana momentum naik sering bertemu dengan koreksi bearish. Sementara itu, level STH sekitar $92.902 bertindak sebagai rentang dukungan kunci, yang secara historis memicu lonjakan harga setiap kali diuji.

Sepanjang siklus ini, Bitcoin telah berosilasi di antara kedua level tersebut. Baru-baru ini, harga telah mengarah ke wilayah dukungan STH.

Reaksi kuat dari level ini bisa mendorong Bitcoin menuju ambang batas LTH yang lebih tinggi karena aliran modal baru masuk ke pasar. Namun, penembusan di bawah ambang batas jangka pendek bisa memicu penurunan harga lain sebelum pemulihan.

Kecenderungan apa yang kemungkinan akan bertahan?

AMBCrypto menganalisis sinyal pasar utama untuk menilai potensi pergerakan Bitcoin jika kembali ke level STH.

Metrik Binary CDD (Coin Days Destroyed) menunjukkan pandangan bearish ringan karena beberapa pemegang besar memindahkan koin mereka—berpotensi untuk dijual.

Pembacaan CDD sebesar 1 menunjukkan bahwa investor ini baru-baru ini mentransfer token mereka, mengisyaratkan aktivitas penjualan jangka pendek.

Sumber: CryptoQuant

Namun, analisis metrik Net Realized Profit/Loss menunjukkan bahwa penjualan baru-baru ini jauh dari level kapitulasi.

Perusahaan analitik blockchain Swissblock mengkonfirmasi tekanan penjualan yang memudar, mencatat:

Apakah siklus tradisional Bitcoin berakhir?

Data terbaru menunjukkan bahwa siklus empat tahun tradisional Bitcoin mungkin mendekati akhir. Hipotesis Pasar Efisien menunjukkan bahwa adopsi institusional telah membentuk kembali perilaku siklik Bitcoin saat berkembang menjadi aset global.

Analis pasar yang dikenal dengan nama samaran Arc Physicist menjelaskan:

Untuk saat ini, dengan tekanan penjualan yang mereda dan tidak ada tanda-tanda kapitulasi pasar, potensi reli untuk Bitcoin masih tampak mungkin terjadi.