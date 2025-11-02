BursaDEX+
TLDR Charles Hoskinson menanggapi kritik tentang total nilai terkunci Cardano yang rendah dan pertumbuhan DeFi yang lambat pada 31 Oktober. Hoskinson menolak klaim bahwa stablecoin utama, seperti USDT atau USDC, akan secara otomatis menyelesaikan tantangan DeFi Cardano. Cardano memiliki sekitar 1,3 juta pengguna yang melakukan staking atau berpartisipasi dalam tata kelola dan memegang lebih dari $15 miliar dalam ADA.

Cardano Memegang $15B Tetapi DeFi Tertinggal: Charles Hoskinson Menjelaskan Paradoks Tersebut

Oleh: Coincentral
2025/11/02 01:31
TLDR

  • Charles Hoskinson menanggapi kritik tentang total nilai terkunci Cardano yang rendah dan pertumbuhan DeFi yang lambat pada 31 Oktober.
  • Hoskinson menolak klaim bahwa stablecoin utama, seperti USDT atau USDC, akan secara otomatis menyelesaikan tantangan DeFi Cardano.
  • Cardano memiliki sekitar 1,3 juta pengguna yang melakukan staking atau berpartisipasi dalam tata kelola dan memegang lebih dari $15 miliar dalam ADA.
  • Sebagian besar pemegang ADA tetap menjadi peserta pasif daripada penyedia likuiditas aktif dalam protokol DeFi.
  • Hoskinson menggambarkan situasi ini sebagai masalah ayam dan telur di mana aktivitas rendah menghalangi kemitraan dan likuiditas.

Charles Hoskinson menanggapi kritik tentang total nilai terkunci Cardano yang rendah dan pertumbuhan keuangan terdesentralisasi yang lambat pada 31 Oktober. Pendiri Cardano menjelaskan mengapa stablecoin utama saja tidak akan memperbaiki tantangan DeFi jaringan. Dia menguraikan rencana multi-tahun yang melibatkan interoperabilitas Bitcoin dan inisiatif keuangan dunia nyata untuk meningkatkan adopsi.

Charles Hoskinson Menantang Narasi Stablecoin

Charles Hoskinson menolak klaim bahwa stablecoin utama akan secara otomatis mengubah kinerja DeFi Cardano. Dia mempertanyakan bagaimana USDT atau USDC akan meningkatkan metrik pengguna aktif bulanan dan TVL. Pendiri tersebut menyatakan bahwa tidak ada yang menjelaskan mekanisme di balik transformasi yang diharapkan ini.

Cardano sudah mendukung stablecoin asli, seperti USDM dan USDA, yang mempertahankan peg mereka secara konsisten. Opsi yang didukung aset ini dapat dicetak sesuai kebutuhan dalam jaringan. Namun, kehadiran mereka belum memicu booming DeFi yang diantisipasi.

Perilaku Pengguna Membatasi Aktivitas DeFi Cardano

Hoskinson mengidentifikasi perilaku pengguna sebagai hambatan utama pertumbuhan DeFi Cardano. Jaringan ini menampung sekitar 1,3 juta pengguna yang melakukan staking atau berpartisipasi dalam aktivitas tata kelola. Para peserta ini secara kolektif memegang token ADA senilai lebih dari $15 miliar.

Namun angka-angka ini tidak berkontribusi pada pengukuran TVL yang digunakan untuk menilai ekosistem DeFi. Sebagian besar pemegang ADA tetap menjadi peserta pasif daripada penyedia likuiditas aktif. Kesenjangan antara kepemilikan token dan keterlibatan DeFi ini menciptakan tantangan pengukuran.

Dia mencatat banyak pengguna telah mempertahankan dompet Cardano selama lebih dari lima tahun tetapi belum mengadopsi protokol DeFi.

Pendiri tersebut menggambarkan situasi ini sebagai masalah "ayam dan telur" bagi ekosistem. Aktivitas rendah menghambat kemitraan dan penyediaan likuiditas dari sumber eksternal. Sementara itu, integrasi terbatas semakin membatasi adopsi on-chain dan keterlibatan pengguna.

Integrasi Bitcoin dan Strategi Keuangan Dunia Nyata

Charles Hoskinson menguraikan strategi yang menghubungkan DeFi Cardano dengan Bitcoin dan aplikasi keuangan dunia nyata. Jaringan Midnight akan berfungsi sebagai sidechain yang berfokus pada privasi untuk ekosistem. RealFi menargetkan pasar Afrika melalui layanan keuangan mikro.

Kedua inisiatif akan memungkinkan integrasi DeFi Bitcoin, memungkinkan operasi peminjaman ADA dan BTC. Pengguna akan mengkonversi token menjadi stablecoin untuk produk pinjaman dunia nyata. Hoskinson berharap pendekatan ini akan menghasilkan miliaran likuiditas baru.

Pendiri tersebut menyebutkan Leios dan pengembangan protokol lainnya sebagai bukti kemajuan teknis yang berkelanjutan. Dia percaya basis modal Bitcoin akan meningkatkan tingkat adopsi Cardano. Strategi integrasi ini bertujuan untuk memecah siklus partisipasi rendah saat ini.

Masalah Tata Kelola Diidentifikasi sebagai Masalah Inti

Hoskinson menyatakan bahwa tantangan Cardano berasal dari tata kelola daripada keterbatasan teknologi.

Jaringan ini memiliki kemampuan teknis dan bakat kreatif tetapi tidak memiliki struktur organisasi yang jelas. Tidak ada entitas tunggal yang bertanggung jawab untuk memikirkan dan melaksanakan strategi ekspansi ekosistem. Tidak adanya akuntabilitas ini mencegah upaya pemasaran dan mobilisasi yang terkoordinasi.

Hoskinson mengusulkan untuk menetapkan tanggung jawab yang jelas untuk pengembangan ekosistem ke depan. Dia menyerukan kampanye pemasaran yang ditargetkan untuk mengubah pemegang ADA pasif menjadi pengguna DeFi aktif. Perubahan organisasi ini akan menjadi fokus untuk perencanaan 2026.

Pendiri tersebut menekankan bahwa kemampuan eksekusi ada dalam komunitas Cardano. Pengembangan perangkat lunak dan pembuatan kampanye tetap menjadi tugas yang layak untuk jaringan. Namun, tanpa struktur kepemimpinan dan akuntabilitas yang ditunjuk, kemampuan ini tetap kurang dimanfaatkan di seluruh ekosistem.

Postingan Cardano Memegang $15B Tetapi DeFi Tertinggal: Charles Hoskinson Menjelaskan Paradoks pertama kali muncul di CoinCentral.

