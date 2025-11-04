ChainGPT Memperluas Visi AI Terdesentralisasi dengan Kolaborasi Phala Network

ChainGPT telah menjalin kemitraan strategis dengan Phala Network untuk menerapkan SolidityLLM open-source mereka di cloud AI terdesentralisasi Phala, seperti yang diumumkan perusahaan hari ini. Langkah ini menandai tahap awal namun terencana menuju penyediaan alat AI terdesentralisasi yang menjaga privasi bagi pengembang kontrak pintar.

SolidityLLM, yang dikembangkan dan disempurnakan oleh ChainGPT khusus untuk bahasa pemrograman Solidity, berfungsi sebagai asisten teknis untuk pekerjaan kontrak pintar. Model ini menawarkan pembuatan kode yang peka konteks, penjelasan logika Solidity dalam bahasa alami, deteksi kerentanan, otomatisasi dokumentasi, dan alat untuk prototipe dan pengujian yang lebih cepat.

Cloud AI Berfokus pada Privasi

ChainGPT mengatakan penerapan ini dimaksudkan sebagai infrastruktur dasar daripada rilis produksi skala besar yang langsung: tujuannya adalah untuk membuktikan hosting yang dapat diverifikasi dan tanpa kepercayaan untuk model AI yang berfokus pada pengembang.

Phala Network menyediakan cloud AI terdesentralisasi yang mengutamakan privasi yang memungkinkan model dijalankan dengan aman tanpa bergantung pada penyedia terpusat. ChainGPT mengatakan menempatkan SolidityLLM di Phala membuat operasi model lebih transparan. Siapa pun dapat memeriksa laporan pengesahan untuk melihat persis bagaimana model tersebut berjalan.

Mereka menambahkan bahwa langkah ini sesuai dengan tujuan desentralisasi mereka, menggabungkan eksekusi yang aman dan tanpa kepercayaan dengan akses terbuka dan tanpa izin bagi pengembang dan peneliti. Kemitraan ini diposisikan sebagai bab pembuka dari kolaborasi yang lebih panjang.

ChainGPT mengatakan pekerjaan infrastruktur AI tambahan dan integrasi agen direncanakan setelah peluncuran SolidityLLM. Secara terpisah, tim telah memulai pembicaraan integrasi dengan perusahaan analitik blockchain Nansen; perencanaan implementasi ditunda menunggu daftar prioritas kasus penggunaan dari tim Nansen.

Bagi ChainGPT dan mitranya, penerapan ini mewakili lebih dari sekadar peluncuran model tunggal. Ini menandakan upaya untuk memindahkan alat pengembang berbasis AI ke arsitektur yang menjaga privasi dan mengurangi ketergantungan pada penyedia cloud terpusat.

Ini adalah hasil yang diyakini ChainGPT akan penting untuk skalabilitas dan kepercayaan pengembangan Web3. Perusahaan-perusahaan tersebut mengatakan mereka akan terus berbagi pembaruan saat fase-fase berikutnya dari kolaborasi dirilis.