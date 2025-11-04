Cipher Mining meroket 32% setelah kesepakatan pusat data senilai $5,5B dengan Amazon

Penambang sejenis IREN juga menandatangani kontrak layanan cloud GPU multi-tahun dengan Microsoft senilai $9,7 miliar pada hari Senin.
Perusahaan penambangan Bitcoin Cipher Mining melonjak lebih dari 32% setelah mengungkapkan kesepakatan baru 15 tahun dengan raksasa teknologi Amazon, menambah gelombang kemitraan antara perusahaan teknologi besar dan penambang kripto.
Perjanjian sewa 15 tahun dengan Amazon Web Services, senilai $5,5 miliar, mengharuskan Cipher untuk menyediakan ruang dan daya turnkey untuk beban kerja AI dalam dua tahap, dimulai pada Juli dan Agustus tahun depan, demikian diumumkan penambang Bitcoin (BTC) pada hari Senin.
Cipher Mining juga melaporkan kerugian bersih yang jauh berkurang sebesar $3 juta dan kenaikan pendapatan yang disesuaikan sebesar $41 juta untuk kuartal ketiga, dibandingkan dengan kerugian bersih $46 juta dan pendapatan yang disesuaikan sebesar $30 juta pada kuartal sebelumnya.
