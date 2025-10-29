BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Crypto.com telah bermitra dengan Pineapple Financial untuk menyediakan infrastruktur kustodi dan staking untuk perbendaharaan INJ-nya, menambah daftar klien kustodi institusional yang terus berkembang. Crypto.com dan Pineapple Financial Inc. yang terdaftar di NYSE telah menjalin kemitraan strategis di mana Crypto.com akan...Crypto.com telah bermitra dengan Pineapple Financial untuk menyediakan infrastruktur kustodi dan staking untuk perbendaharaan INJ-nya, menambah daftar klien kustodi institusional yang terus berkembang. Crypto.com dan Pineapple Financial Inc. yang terdaftar di NYSE telah menjalin kemitraan strategis di mana Crypto.com akan...

Crypto.com memperluas jejak kustodi institusional dengan treasury INJ $100M milik Pineapple Financial

Oleh: Crypto.news
2025/10/29 15:23
Injective
INJ$7.24-6.82%
WorldAssets
INC$0.6329+10.91%

Crypto.com telah bermitra dengan Pineapple Financial untuk menyediakan infrastruktur kustodi dan staking untuk perbendaharaan INJ-nya, menambah daftar klien kustodi institusional yang terus berkembang.

Ringkasan
  • Crypto.com akan menyediakan infrastruktur kustodi teregulasi dan staking native untuk perbendaharaan jutaan INJ Pineapple Financial.
  • Pineapple Financial telah meluncurkan inisiatif perbendaharaan berbasis Injective dengan akuisisi awal INJ senilai $8,9 juta, menjadi perusahaan publik pertama yang memegang aset tersebut.
  • Kemitraan ini memperluas daftar klien kustodi institusional Crypto.com yang terus bertambah, yang sudah mencakup TON Foundation, VeChain Foundation, VivoPower, Aditxt, dan SOL Strategies.
  • Kemitraan ini menyusul aplikasi terbaru Crypto.com untuk U.S. National Trust Bank Charter, langkah yang akan menempatkan divisi kustodinya di bawah pengawasan federal penuh dan memperkuat posisinya sebagai institusi teregulasi terkemuka dalam kustodi aset digital.

Crypto.com dan Pineapple Financial Inc. yang terdaftar di NYSE telah menjalin kemitraan strategis di mana Crypto.com akan bertindak sebagai penyedia kustodi utama Pineapple dan pemungkin staking untuk perbendaharaan aset digital Pineapple senilai $100 juta dalam denominasi Injective (INJ).

Sebagai bagian dari perjanjian, Pineapple akan memanfaatkan infrastruktur kustodi teregulasi Crypto.com untuk menyimpan kepemilikan INJ-nya dengan aman. Crypto.com juga akan mendukung staking native token tersebut, memfasilitasi penguncian jangka panjang dan menghasilkan pendapatan dari aset yang di-stake.

Pineapple adalah perusahaan publik pertama yang mengadopsi INJ dalam perbendaharaannya, dan telah melakukan akuisisi awal INJ senilai sekitar $8,9 juta, dengan rencana untuk membangun perbendaharaan Injective senilai $100 juta, melakukan staking kepemilikan untuk mendapatkan hasil, dan mengintegrasikan infrastruktur Injective ke dalam aplikasi keuangan tokenisasi dan RWA di masa depan.

Kemitraan dengan Pineapple Financial menambah daftar klien kustodi institusional Crypto.com yang terus berkembang, yang mencakup TON Foundation, VeChain Foundation, VivoPower International, Aditxt Inc., dan SOL Strategies Inc., di antara yang lainnya.

Crypto.com terus memperluas jejak kustodi institusionalnya

Crypto.com menyediakan layanan kustodinya melalui Crypto.com Custody, platform institusional yang sepenuhnya teregulasi yang menawarkan solusi kustodi berkualitas untuk perusahaan dan klien dengan kekayaan bersih tinggi. Tahun lalu, Crypto.com mendapatkan piagam kepercayaan A.S., memungkinkannya beroperasi sebagai kustodian berkualifikasi di bawah standar regulasi Amerika.

Hal ini menempatkannya di antara sekelompok kecil perusahaan kripto yang berlisensi untuk menawarkan penyimpanan aset kelas institusional sesuai dengan persyaratan kustodi federal. Cakupan asuransi platform sebesar $120 juta dan sistem manajemen kunci komputasi multi-pihak semakin memperkuat kerangka mitigasi risikonya, memberikan kepercayaan kepada klien dalam operasi perbendaharaan skala besar.

Kemitraan dengan Pineapple Financial terjadi hanya beberapa hari setelah bursa tersebut mengajukan permohonan National Trust Bank Charter kepada U.S. Office of the Comptroller of the Currency. Jika disetujui, lisensi tersebut akan memberikan Crypto.com pengawasan federal penuh — meningkatkan divisi kustodinya dari perusahaan trust yang diatur negara bagian menjadi institusi berpiagam nasional.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0.06163-4.53%
Starpower
STAR$0.12265-0.64%
Ambire Wallet
WALLET$0.01888-1.66%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Pergerakan Seperti ZCash

Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Pergerakan Seperti ZCash

Postingan Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Lonjakan Seperti ZCash muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar kripto telah tidak dapat diprediksi dalam beberapa minggu terakhir, sekarang menjadi tempat di mana raksasa yang dulunya stabil seperti Cardano (ADA) dan Shiba Inu (SHIB) kini menemukan diri mereka dikalahkan oleh pendatang baru yang gesit dan berbasis utilitas. Di tengah ketidakpastian, satu nama menarik perhatian serius dari para analis: Remittix (RTX). Diposisikan sebagai jembatan antara kripto dan keuangan tradisional, ini dipuji sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang, dengan potensi untuk meniru lonjakan tak terduga dari token seperti ZCash (ZEC). Pergerakan Lambat Cardano Menuju $1,60 Cardano telah memainkan permainan jangka panjang, berosilasi dalam saluran harga yang stabil, naik, turun dan kemudian naik lagi. Cardano telah naik langkah demi langkah. Setiap kali kembali pulih, harganya mencapai sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Jika momentum terus berlanjut, menembus $1 tampaknya realistis dan $1,60 mungkin menjadi tujuan berikutnya. Sumber: CoinMarketCap Namun, optimisme diimbangi oleh keraguan pasar yang lebih luas. Sementara struktur ADA terlihat secara teknis baik, koin berkapitalisasi besar lainnya gagal mengesankan, dengan banyak yang bergerak menyamping atau merosot lebih rendah. Perombakan Struktural Shiba Inu Di ekosistem Shiba Inu, fokus telah beralih dari pergerakan harga ke infrastruktur. Setelah insiden keamanan pada September, tim pengembangan Shibarium telah memulai migrasi jaringan RPC penuh. Ini adalah peningkatan penting yang mendesentralisasi saluran komunikasi pengguna dan memperkuat keamanan. Pembaruan ini bertujuan untuk: Meningkatkan stabilitas dan ketahanan sistem. Menghilangkan titik-titik kegagalan tunggal. Mempersiapkan jaringan untuk adopsi skala yang lebih besar. Meskipun harga SHIB turun 15,9% pada Oktober, prospek jangka panjang jaringan semakin membaik. Lapisan RPC terdesentralisasi baru bisa menjadi fondasi untuk Shibarium yang lebih kuat dan lebih skalabel, yang mengutamakan stabilitas daripada hype. Mengapa Remittix Menonjol Di pasar yang didominasi oleh volatilitas, Remittix memetakan jalur yang berbeda, yang berakar pada kegunaan dunia nyata dan kredibilitas terverifikasi. Para ahli mengatakan perpaduan inovasi ini...
Nowchain
NOW$0.00207+1.47%
BitShiba
SHIBA$0.000000000502+0.80%
Wink
LIKE$0.004803-0.29%
Bagikan
BitcoinEthereumNews2025/11/09 19:12
Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan reli Cardano? LivLive ($LIVE) menggabungkan AR, blockchain, dan rewards, menawarkan bonus presale 200% dan potensi kenaikan 1000x bagi pembeli awal di Q4 2025.
SecondLive
LIVE$0.00136-45.38%
Arweave
AR$5.522-22.22%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 19:41

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Pergerakan Seperti ZCash

Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,510.13
$102,510.13$102,510.13

+0.78%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,451.31
$3,451.31$3,451.31

+2.20%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.76
$159.76$159.76

+1.97%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2805
$2.2805$2.2805

+1.06%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$610.20
$610.20$610.20

+19.39%