Crypto.com memperluas jejak kustodi institusional dengan treasury INJ $100M milik Pineapple Financial

Crypto.com telah bermitra dengan Pineapple Financial untuk menyediakan infrastruktur kustodi dan staking untuk perbendaharaan INJ-nya, menambah daftar klien kustodi institusional yang terus berkembang.

Ringkasan Crypto.com akan menyediakan infrastruktur kustodi teregulasi dan staking native untuk perbendaharaan jutaan INJ Pineapple Financial.

Pineapple Financial telah meluncurkan inisiatif perbendaharaan berbasis Injective dengan akuisisi awal INJ senilai $8,9 juta, menjadi perusahaan publik pertama yang memegang aset tersebut.

Kemitraan ini memperluas daftar klien kustodi institusional Crypto.com yang terus bertambah, yang sudah mencakup TON Foundation, VeChain Foundation, VivoPower, Aditxt, dan SOL Strategies.

Kemitraan ini menyusul aplikasi terbaru Crypto.com untuk U.S. National Trust Bank Charter, langkah yang akan menempatkan divisi kustodinya di bawah pengawasan federal penuh dan memperkuat posisinya sebagai institusi teregulasi terkemuka dalam kustodi aset digital.

Crypto.com dan Pineapple Financial Inc. yang terdaftar di NYSE telah menjalin kemitraan strategis di mana Crypto.com akan bertindak sebagai penyedia kustodi utama Pineapple dan pemungkin staking untuk perbendaharaan aset digital Pineapple senilai $100 juta dalam denominasi Injective (INJ).

Sebagai bagian dari perjanjian, Pineapple akan memanfaatkan infrastruktur kustodi teregulasi Crypto.com untuk menyimpan kepemilikan INJ-nya dengan aman. Crypto.com juga akan mendukung staking native token tersebut, memfasilitasi penguncian jangka panjang dan menghasilkan pendapatan dari aset yang di-stake.

Pineapple adalah perusahaan publik pertama yang mengadopsi INJ dalam perbendaharaannya, dan telah melakukan akuisisi awal INJ senilai sekitar $8,9 juta, dengan rencana untuk membangun perbendaharaan Injective senilai $100 juta, melakukan staking kepemilikan untuk mendapatkan hasil, dan mengintegrasikan infrastruktur Injective ke dalam aplikasi keuangan tokenisasi dan RWA di masa depan.

Kemitraan dengan Pineapple Financial menambah daftar klien kustodi institusional Crypto.com yang terus berkembang, yang mencakup TON Foundation, VeChain Foundation, VivoPower International, Aditxt Inc., dan SOL Strategies Inc., di antara yang lainnya.

Crypto.com terus memperluas jejak kustodi institusionalnya

Crypto.com menyediakan layanan kustodinya melalui Crypto.com Custody, platform institusional yang sepenuhnya teregulasi yang menawarkan solusi kustodi berkualitas untuk perusahaan dan klien dengan kekayaan bersih tinggi. Tahun lalu, Crypto.com mendapatkan piagam kepercayaan A.S., memungkinkannya beroperasi sebagai kustodian berkualifikasi di bawah standar regulasi Amerika.

Hal ini menempatkannya di antara sekelompok kecil perusahaan kripto yang berlisensi untuk menawarkan penyimpanan aset kelas institusional sesuai dengan persyaratan kustodi federal. Cakupan asuransi platform sebesar $120 juta dan sistem manajemen kunci komputasi multi-pihak semakin memperkuat kerangka mitigasi risikonya, memberikan kepercayaan kepada klien dalam operasi perbendaharaan skala besar.

Kemitraan dengan Pineapple Financial terjadi hanya beberapa hari setelah bursa tersebut mengajukan permohonan National Trust Bank Charter kepada U.S. Office of the Comptroller of the Currency. Jika disetujui, lisensi tersebut akan memberikan Crypto.com pengawasan federal penuh — meningkatkan divisi kustodinya dari perusahaan trust yang diatur negara bagian menjadi institusi berpiagam nasional.