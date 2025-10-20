Berita pasar kripto minggu ini: Bitcoin, katalis altcoin

Pasar kripto menunjukkan kinerja yang beragam minggu lalu dengan Bitcoin dan sebagian besar altcoin mengalami penurunan, sementara beberapa, seperti Bittensor, Ethena, Morpho, dan Conflux mengalami lonjakan.

Ringkasan Salah satu berita utama pasar kripto akan menjadi laporan inflasi AS yang akan datang.

Delegasi dari China dan AS akan bertemu di Malaysia untuk membahas perdagangan.

Pertemuan politik besar akan terjadi di China minggu ini.

Harga cryptocurrency akan bereaksi terhadap beberapa peristiwa besar minggu ini, termasuk laporan inflasi AS, Sidang Pleno Keempat PKC China, dan pembicaraan yang akan datang antara otoritas AS dan China.

Pasar kripto bereaksi terhadap data inflasi A.S.

Harga kripto beragam minggu lalu, meskipun beberapa pejabat Federal Reserve, termasuk Ketua Jerome Powell, memberikan pernyataan dovish. Sebagian besar dari mereka mendukung pemotongan suku bunga, yang mereka yakini diperlukan karena pasar tenaga kerja memburuk.

Risiko utama yang dihadapi bank sentral adalah inflasi yang tetap tinggi karena tarif Presiden Donald Trump.

Oleh karena itu, pasar kripto akan bereaksi terhadap laporan inflasi A.S. yang akan datang, yang telah dijanjikan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja untuk dirilis meskipun pemerintah shutdown — yang terpanjang ketiga dalam sejarah A.S.

Para ekonom memperkirakan data akan menunjukkan bahwa Indeks Harga Konsumen utama naik dari 2,9% pada Agustus menjadi 3,1% pada September. Inflasi inti, yang tidak termasuk produk makanan dan energi yang fluktuatif, diperkirakan akan naik menjadi 3,2%.

Secara teori, pasar kripto kemungkinan akan melanjutkan tren penurunannya jika laporan inflasi tidak memenuhi harapan. Angka inflasi yang lebih tinggi dari yang diperkirakan akan memberikan tekanan pada Fed dalam pertemuannya minggu depan.

Pertemuan Sidang Pleno Keempat China

Katalis potensial lain untuk pasar kripto akan menjadi pertemuan politik penting di China. Dikenal sebagai Sidang Pleno Keempat, pertemuan ini akan memiliki pejabat yang meninjau rencana 15 tahun negara tersebut.

Secara historis, peristiwa-peristiwa ini telah berdampak pada pasar keuangan yang lebih luas. Meskipun pertemuan sebelumnya menghindari menyebutkan cryptocurrency, ada kemungkinan kecil bahwa para pejabat akan melakukannya minggu ini. Selain itu, AS, rivalnya, telah menerapkan serangkaian regulasi kripto yang positif.

Para pejabat juga mungkin membahas cryptocurrency sebagai bagian dari globalisasi yuan. Salah satu pendekatan mungkin untuk mempromosikan yuan digital atau bahkan stablecoin berbasis yuan.

Pertemuan China-AS tentang perdagangan

Pasar kripto jatuh pada 11 Oktober setelah Trump mengancam untuk mengenakan tarif 130% pada barang-barang China. Pernyataan ini mengikuti pengungkapan China tentang serangkaian tindakan, termasuk investigasi terhadap Qualcomm dan pembatasan ekspor mineral tanah jarang.

Masalah perdagangan ini telah berkontribusi pada volatilitas yang berkelanjutan di pasar cryptocurrency. Oleh karena itu, para pedagang akan fokus pada pertemuan yang akan datang antara pejabat A.S. dan China di Malaysia. Tanda-tanda kesepakatan antara kedua belah pihak akan menjadi perkembangan positif bagi cryptocurrency.

Berita pasar kripto potensial lainnya minggu ini akan menjadi musim pendapatan yang sedang berlangsung di AS dan pembukaan token teratas, termasuk Avalanche, TON, dan LayerZero.