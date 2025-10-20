Merek Popok Disruptor Coterie Diakuisisi Oleh Mammoth Brands

Coterie menciptakan ceruk premium dalam kategori popok dan perawatan bayi di A.S. dengan menyediakan produk popok yang berkinerja tinggi dan lembut yang bebas dari puluhan bahan yang umumnya ditemukan dalam popok. Coterie

Mammoth Brands, perusahaan barang konsumen modern yang didirikan oleh para pencipta Harry's, mengumumkan bahwa mereka mengakuisisi Coterie, merek perawatan bayi premium yang memiliki selebriti Karlie Kloss dan Ashley Graham sebagai investor. Meskipun detail transaksi tidak diungkapkan, kesepakatan tersebut bisa menilai Coterie lebih dari $1 miliar, sebuah pencapaian luar biasa untuk merek yang diluncurkan kurang dari enam tahun lalu.

Kisah Sukses Barang Konsumen

Coterie telah dengan cepat meninggalkan jejaknya di segmen perawatan bayi, berusaha mengganggu kategori popok dengan meluncurkan popok hipoalergenik berkinerja tinggi yang berbeda dengan apa yang ditawarkan di pasar. Industri popok masih didominasi oleh Pampers milik Procter & Gamble serta Huggies, milik Kimberly-Clark, yang bersama-sama memiliki 75% pangsa pasar popok di A.S. Namun, Coterie telah berhasil menciptakan ruang di pasar yang didominasi oleh pemimpin merek historis dengan membawa produk inovatif dan alternatif jalan-ke-pasar bagi para orang tua.

"Kami sangat bangga dengan bisnis yang kami bangun, menciptakan ceruk melawan pemain mapan sebagai salah satu merek popok premium yang paling cepat berkembang. Coterie didirikan pada 2019 dengan prinsip bahwa status quo dalam industri popok tidak cukup baik," ungkap Jess Frenchman Jacobs, CEO Coterie.

Memang, Coterie kini memiliki segmen perawatan bayi premium berkat popok berkualitas tinggi dan unggul yang dikembangkan dengan bahan yang aman dan lembut untuk bayi. Popok merek ini bebas dari wewangian, paraben, pemutihan klorin, lateks, ftalat, dan dioksin, yang merupakan bahan berbahaya yang umumnya ditemukan dalam merek lain. Harga yang lebih tinggi karenanya mudah dibenarkan, dan telah diterima dengan baik oleh orang tua yang ingin menyediakan produk yang lebih aman untuk bayi mereka: "74% orang tua bersedia membayar untuk itu, dan komunitas kami yang luar biasa dan terus berkembang membuktikan kepada kami bahwa orang tua melihat produk Coterie sebagai investasi yang berharga," kata Frenchman Jacobs dalam wawancara awal tahun ini.

Selain kualitas produk premium dan positioning merek, Coterie juga berhutang kesuksesannya pada model langsung-ke-konsumen, yang telah memungkinkan merek tersebut membangun komunitas pelanggan yang kuat dan mempertahankan hubungan dekat dengan mereka untuk mendorong kepuasan optimal serta menerima umpan balik berharga. Sebagai indikator keberhasilan lainnya, Coterie memimpin kategorinya dalam kepuasan pelanggan dengan Net Promoter Score #1 di antara merek popok, dan memiliki lebih dari 120.000 pelanggan berlangganan.

Merek ini telah menjual 700 juta popok sejak 2019 dan mencapai pertumbuhan mengesankan dalam lima tahun, dengan pendapatan bersih melebihi $200 juta dan pertumbuhan hampir 60% tahun-ke-tahun pada 2024. Dengan akuisisi ini, ambisi Mammoth Brands jelas: "Dengan menggabungkan merek dan produk Coterie yang dicintai dengan kemampuan dan infrastruktur Mammoth Brands, kami bermitra untuk mendefinisikan ulang kategori popok dan mempercepat pertumbuhan Coterie menjadi merek perawatan bayi modern terkemuka," kata Andy Katz-Mayfield, co-founder dan co-CEO Mammoth Brands, dalam sebuah pernyataan.

Coterie secara selektif membuka distribusinya ke ritel, dan sekarang menjadi merek popok dengan pertumbuhan tercepat di Whole Foods, mengklaim 81% penjualan, sekaligus menjadi #1 dalam Perlengkapan Bayi di Erewhon. Seiring dengan ekspansi distribusinya, Coterie juga telah memperluas portofolio produknya untuk menawarkan produk bayi yang lembut dan berkualitas tinggi di luar popok: merek ini menawarkan produk perawatan kulit, yaitu sampo dan sabun mandi serta pelembab.

Dengan dukungan Mammoth Brands, Coterie berada dalam posisi tidak hanya untuk terus tumbuh secara berkelanjutan, tetapi juga untuk terus meningkatkan standar perawatan bayi, membuktikan bahwa inovasi dapat membawa hasil yang jauh bahkan dalam kategori yang paling mapan sekalipun.