Dogecoin turun 7% karena minat whale memudar; Periksa perkiraan

Poin-poin penting

DOGE adalah yang berkinerja terburuk di antara 10 cryptocurrency teratas berdasarkan kapitalisasi pasar, turun 7,5% dalam 24 jam terakhir.

Kinerja bearish ini terjadi saat BTC dan crypto utama lainnya berkinerja buruk.

DOGE memimpin penurunan pasar

Pasar cryptocurrency berkinerja buruk selama akhir pekan, dengan harga Bitcoin turun di bawah level $108 ribu. Seperti biasa, memecoin mengalami pukulan terberat, dengan Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), dan Pepe (PEPE) semuanya mencatat kerugian besar dalam 24 jam terakhir.

Data on-chain dan derivatif menunjukkan bahwa investor dompet besar dan pengecer mengurangi eksposur risiko mereka terhadap Dogecoin dan memecoin terkemuka lainnya, meningkatkan tekanan pasokan.

Data yang diperoleh dari CoinGlass menunjukkan Open Interest (OI) futures untuk Dogecoin, nilai nosional dari semua kontrak futures yang beredar, turun sebesar 2% selama 24 jam terakhir, mencapai $1,70 miliar. Penurunan nilai OI menunjukkan bahwa para trader mengurangi eksposur risiko dengan menurunkan leverage atau menutup posisi.

Selain itu, data on-chain mengungkapkan bahwa minat dari investor dompet besar semakin berkurang pada memecoin. Investor DOGE dengan lebih dari 100 juta token tetap datar sejak awal bulan.

DOGE bisa menguji kembali support bulanan di $0,15

Grafik 4 jam DOGE/USD bearish dan tidak efisien karena memecoin gagal reli dalam beberapa minggu terakhir. Indikator teknis sangat bearish saat ini, menunjukkan tekanan jual lebih lanjut.

Pada saat penulisan, DOGE diperdagangkan di $0,175, turun 7,5% dalam 24 jam terakhir. Para bull gagal mempertahankan harga di atas level support $0,17816, yang ditandai oleh titik terendah 11 Oktober, dengan pergerakan harga saat ini menunjukkan pergerakan lebih lanjut ke bawah.

Harga Dogecoin oleh TradingView

Penutupan harian di bawah level ini bisa menyebabkan DOGE turun ke level $0,15009, yang ditandai oleh crash 10 Oktober. Garis MACD berada dalam teritori negatif, sementara RSI 40 keduanya menunjukkan bias bearish.

Namun, jika para bull mendorong harga DOGE di atas level $0,17819 pada akhir hari, memecoin tersebut bisa mencapai level tertinggi hari Minggu di $0,18884 dalam beberapa jam ke depan.

Artikel Dogecoin turun 7% karena minat whale memudar; Periksa perkiraan pertama kali muncul di CoinJournal.