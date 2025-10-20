Bitcoiner Awal: Cardano Akan Melampaui ATH-nya "Pada Akhirnya"

Seorang pendukung Bitcoin populer telah membagikan pandangan optimis tentang Cardano, menunjukkan bahwa ADA dapat melampaui rekor tertinggi sebelumnya.

Crypto Jebb, seorang pakar pasar yang telah menjadi pengguna Bitcoin sejak harganya sekitar $2.900, membuat proyeksi dalam postingan X pada akhir pekan. Menurut Jebb, Cardano tidak hanya akan kembali ke ATH sebelumnya tetapi akan melampauinya.

ADA Akan Melampaui ATH Sebelumnya?

Ini menyiratkan bahwa Jebb percaya ADA memiliki fundamental untuk mendorong harganya melampaui rekor tertinggi sepanjang masa tahun 2021 sebesar $3,10. Perlu dicatat, token tersebut telah anjlok 78,57% selama beberapa tahun terakhir dan saat ini diperdagangkan pada $0,6629.

Meskipun menghadapi tantangan pasar baru-baru ini, Jebb, seperti pendukung ADA lainnya, menyatakan keyakinan bahwa token tersebut akan melonjak melampaui ATH sebelumnya. Untuk mencapai tonggak ini, Cardano perlu naik sekitar 380% dari harga saat ini untuk mencapai target $3,18.

Namun, Jebb tidak menentukan jadwal kapan Cardano mungkin mencapai tonggak ini. Dia menekankan bahwa hal itu akan terjadi pada akhirnya.

Faktor-faktor untuk Mendorong Pergerakan Harga Cardano

Komentar Jebb mencerminkan optimisme yang berkembang seputar potensi jangka panjang Cardano, yang telah membuka jalan untuk prediksi yang menguntungkan. Anggota komunitas menyoroti beberapa katalis, termasuk proyek seperti Hydra dan Midnight, sebagai pendorong pertumbuhan potensial yang dapat memicu reli besar berikutnya.

Selain itu, upaya berkelanjutan tim Cardano untuk mengintegrasikan Bitcoin dan XRP ke dalam ekosistem DeFi-nya diharapkan dapat meningkatkan permintaan ADA dan mendorong harganya lebih tinggi.

Banyak yang tetap yakin bahwa potensi ETF Cardano dapat mendorong permintaan institusional untuk ADA, yang berpotensi membuka jalan bagi lonjakan harga. Optimisme ini berasal dari keberhasilan ETF Bitcoin dan Ethereum, yang oleh analis dianggap sebagai katalis utama di balik pertumbuhan terbaru BTC dan ETH.

Saat ini, SEC sedang meninjau setidaknya dua ETF Cardano. Ini termasuk ETF spot dari Grayscale dan versi leverage dari Turtle Capital.

Sementara itu, ADA secara bertahap pulih dari penurunan baru-baru ini yang melanda pasar yang lebih luas bulan ini. Setelah turun ke sekitar $0,33 pada 10 Oktober, ADA telah pulih ke $0,6629. Saat ini naik 4,71% selama 24 jam terakhir.