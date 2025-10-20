Tweet Elon Musk Memicu Lonjakan Harga 25% untuk Koin Meme Viral FLOKI: Detail

Orang terkaya di dunia - Elon Musk - adalah salah satu yang paling berpengaruh di dunia kripto, dan interaksinya sering menyebabkan fluktuasi harga besar untuk aset yang terlibat.
Baru-baru ini, dia memposting video yang dihasilkan AI di X yang menggambarkan hewan peliharaannya (bernama Floki) sebagai CEO platform media sosial tersebut. Secara khusus, klip tersebut menampilkan seekor anjing mengenakan dasi dan kacamata, duduk di meja dan dikelilingi dokumen.
Harga FLOKI, Sumber: CoinGecko
Seperti yang diharapkan, meme coin Floki (FLOKI) melonjak segera setelah tweet tersebut. Harganya meningkat 25% dalam skala harian, mencapai level tertinggi dalam sepuluh hari. Meskipun lonjakan tersebut, meme coin bertema anjing ini tetap berada di luar klub 100 besar kripto, saat ini berada di posisi aset digital terbesar ke-130 dengan kapitalisasi pasar sekitar $800 juta.
Ini bukan pertama kalinya FLOKI mengalami reli setelah lelucon Musk. Sekitar masa Natal 2021, CEO Tesla memposting foto di X tentang anjingnya yang mengenakan kostum Sinterklas dengan pesan, "Floki Santa." Interaksi tersebut menyebabkan lonjakan luar biasa hampir 20.000% untuk harga meme coin dalam 48 jam berikutnya.
Pada Februari 2023, Musk sedang mencari CEO baru untuk mengambil alih X (sebelumnya Twitter). Untuk menambahkan sentuhan humor pada upaya tersebut, dia menggambarkan anjingnya Floki sebagai "hebat dengan angka" dan menempatkannya di kursi eksekutif.
Tak perlu dikatakan, valuasi meme coin tersebut melonjak dua digit dalam hitungan menit setelah tweet tersebut.
