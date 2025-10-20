Berita Ethereum: Vitalik Buterin Memperkenalkan GKR untuk AI, Skalabilitas, dan Inovasi ZK

Protokol ini, yang mengambil namanya dari Goldreich–Kahan–Rothblum, memperkenalkan metode inovatif untuk memvalidasi operasi besar dan kompleks tanpa membebani blockchain dengan komputasi berlebihan.
Tidak seperti teknologi zero-knowledge tradisional seperti ZK-SNARKs atau STARKs, GKR dapat memproses bukti dalam waktu logaritmik, menghilangkan kebutuhan akan komitmen perantara yang berat. Ini secara dramatis mengurangi biaya dan mempercepat verifikasi, menjadikannya sangat berguna untuk ZK-EVMs dan bukti pembelajaran mesin.
Buterin menggambarkan GKR sebagai mekanisme pengumpulan bukti iteratif, di mana setiap langkah dibangun di atas yang terakhir untuk mengkonfirmasi komputasi dengan overhead on-chain minimal. Pendekatan ini menjanjikan kecepatan dan skalabilitas, memungkinkan Ethereum dan sistem proof-of-stake lainnya untuk menangani beban kerja besar dengan lebih efisien.
Di luar kekuatan teknisnya, GKR juga selaras dengan roadmap Ethereum yang lebih luas. Buterin menekankan bahwa protokol ini mendukung inisiatif "Lean Ethereum" jaringan—upaya untuk membuat blockchain lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih tahan terhadap ancaman kuantum.
Menurut Buterin, pengenalan GKR merepresentasikan tonggak kunci lain menuju tujuan jangka panjang Ethereum untuk mencapai finalitas yang lebih cepat, skalabilitas zero-knowledge, dan ekosistem proof-of-stake yang lebih efisien yang mampu mendukung gelombang inovasi terdesentralisasi berikutnya.
