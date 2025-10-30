FairsquareLab, Chainlink Bergabung untuk Menguji Coba Transfer Stablecoin Lintas Batas dalam Project PAX

FairsquareLab mengumumkan hari ini bahwa mereka telah menandatangani Nota Kesepahaman strategis dengan Chainlink untuk mendorong interoperabilitas stablecoin lintas batas. Perjanjian tersebut menetapkan Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) Chainlink sebagai mitra teknologi utama untuk Fase 2 Project PAX, sebuah inisiatif yang dipimpin FairsquareLab yang menyatukan institusi keuangan utama di Korea Selatan dan Jepang untuk menguji jaringan pengiriman uang dan pembayaran berbasis stablecoin.

Project PAX, yang sudah melibatkan mitra seperti Shinhan Bank, NH NongHyup Bank dan K Bank di Korea Selatan, bersama dengan Progmat dan beberapa bank Jepang, dirancang untuk menggabungkan jalur fiat tradisional dengan stablecoin untuk memperlancar aliran fiat-ke-stablecoin-ke-fiat. Tujuannya sederhana: menurunkan biaya pengiriman uang, mempercepat transaksi dan membuat penyelesaian di berbagai jaringan blockchain praktis untuk institusi keuangan yang diregulasi. Mengintegrasikan CCIP, kata FairsquareLab, akan memungkinkan proyek ini memvalidasi transfer dana lintas rantai dan lintas jaringan secara real-time sambil bersama-sama mengembangkan standar teknis dan proses operasional yang diperlukan untuk interoperabilitas yang andal.

Interoperabilitas antar blockchain penting untuk lebih dari sekadar kecepatan. Dengan memungkinkan transfer data dan aset yang aman di berbagai jaringan, para mitra berpendapat, teknologi ini dapat menutup kesenjangan antara ekosistem blockchain dan meningkatkan transparansi serta keterlacakan dana dalam kerangka regulasi yang ada. Hal tersebut, pada gilirannya, dapat memperkuat infrastruktur keuangan dengan menstandarisasi cara jaringan pembayaran terhubung dan dengan membantu mengurangi risiko yang terkait dengan saluran transfer informal, hasil yang mendukung upaya Anti Pencucian Uang dan kepatuhan yang lebih luas.

Memajukan Interoperabilitas Stablecoin

CCIP Chainlink diperkenalkan dalam pengumuman sebagai standar interoperabilitas yang dapat memungkinkan transfer stablecoin yang aman antar rantai. Berdasarkan MOU, FairsquareLab dan Chainlink akan mengeksplorasi integrasi CCIP ke dalam lapisan pengiriman uang Project PAX untuk memvalidasi transfer secara real-time dan untuk memastikan transaksi tetap patuh dan dapat diaudit saat mereka bergerak di berbagai lingkungan blockchain.

Joonhong Kim, CEO FairsquareLab, membingkai kolaborasi ini sebagai langkah praktis menuju penerapan interoperabilitas blockchain ke dalam keuangan arus utama. "Kolaborasi ini menandai langkah penting menuju implementasi interoperabilitas blockchain dalam sistem keuangan dunia nyata," katanya, menambahkan bahwa FairsquareLab bermaksud untuk memperluas teknologi Chainlink ke dalam infrastruktur stablecoin yang lebih luas yang sedang mereka bangun dengan institusi keuangan di dalam dan luar negeri.

Mewakili Chainlink, Niki Ariyasinghe, Kepala Pengembangan Bisnis untuk Asia-Pasifik dan Timur Tengah, menekankan ambisi regional dari kemitraan tersebut. Ariyasinghe mencatat bahwa bekerja dengan FairsquareLab akan membantu mempercepat adopsi CCIP di seluruh Asia dengan memungkinkan institusi keuangan untuk memindahkan nilai dan data di berbagai rantai dengan cara yang mulus, patuh, dan andal. "Berkolaborasi dengan perusahaan seperti FairsquareLab membantu mempercepat konektivitas global industri blockchain," katanya.

Secara keseluruhan, pengumuman ini menandakan dorongan dari penyedia teknologi dan pengembang infrastruktur pembayaran untuk menjembatani kesenjangan antara layanan keuangan yang diregulasi dan alat blockchain yang sedang berkembang. Jika uji coba Project PAX berhasil, bank dan penyedia pengiriman uang bisa mendapatkan cetak biru teruji untuk menggunakan stablecoin dan protokol lintas rantai untuk menurunkan biaya dan meningkatkan kecepatan serta keterlacakan pembayaran internasional, perkembangan yang akan diawasi secara ketat oleh regulator dan peserta pasar.