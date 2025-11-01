Rancangan Undang-Undang 639 akan melarang pemerintah daerah untuk memberlakukan pembatasan tertentu pada bisnis penambangan kripto

Senat New Hampshire tetap terbagi mengenai rancangan undang-undang yang diusulkan untuk menderegulasi penambangan cryptocurrency. Setelah dua kali pemungutan suara yang berakhir seri, satu untuk memajukan dan satu lagi untuk menolak rancangan undang-undang tersebut, Komite Perdagangan Senat memilih 4-2 untuk merujuknya ke peninjauan sementara.

Para pembuat undang-undang menyatakan sebelum sidang Selasa bahwa rancangan undang-undang tersebut telah menerima jumlah minat dan masukan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak terakhir kali dibahas pada musim semi.

Secara khusus, rancangan undang-undang tersebut akan melarang pemerintah lokal untuk memberlakukan undang-undang tertentu yang akan menghambat bisnis penambangan cryptocurrency, seperti zonasi larangan kebisingan.

Ini juga akan mencegah transaksi uang digital dikenakan pajak secara berbeda oleh otoritas negara bagian dan lokal, dan menyetujui bahwa orang-orang memiliki hak untuk menambang uang digital. Selain itu, pengadilan tinggi akan membentuk daftar konflik blockchain dan menugaskan hakim untuk mendengar konflik terkait crypto di bawah undang-undang tersebut.

Senator mengklaim mereka telah melihat volume keterlibatan publik yang tidak biasa tinggi pada rancangan undang-undang tersebut

Pada Mei, para senator memilih untuk mengirim rancangan undang-undang tersebut kembali ke komite setelah pemungutan suara pertamanya untuk mengklarifikasi ketentuan tertentu dan mendapatkan dukungan tambahan. Senator diharapkan akan meninjau kembali undang-undang tersebut pada tahun baru.

Menurut sponsor utama rancangan undang-undang tersebut, Perwakilan Republik New Boston Keith Ammon, undang-undang ini akan melindungi perusahaan blockchain dan cryptocurrency dari bias. Undang-undang ini sejalan dengan kebijakan model yang ditulis oleh Satoshi Action Group, yang mengadvokasi penggunaan Bitcoin dan telah berhasil memajukan undang-undang serupa di beberapa negara bagian AS.

Selama pertemuan Komite Perdagangan pada 30 Oktober, Sen. Denise Ricciardi, seorang Republik dari Distrik 9, menunjuk Arkansas sebagai contoh, melihat bahwa negara bagian tersebut memperkuat peraturan penambangan setelah menghadapi keluhan kebisingan masyarakat dan ketakutan akan kerusakan lingkungan dan kontrol asing.

Para senator mengatakan pada hari Kamis bahwa konstituen mereka telah menyuarakan pendapat yang kuat tentang rancangan undang-undang tersebut sejak terakhir kali diperdebatkan di dewan. Ricciardi berkomentar, "Saya tidak ingin memilih menentangnya, tetapi kami mendengar dari begitu banyak konstituen, dan saya ingin agar hal itu dikerjakan lebih lanjut dan kemudian dilanjutkan pada sesi berikutnya."

Senator Demokrat Concord Reardon juga berbagi bahwa dia belum pernah melihat begitu banyak keterlibatan publik pada satu rancangan undang-undang, mencatat bahwa pesan yang dia terima berfokus pada hilangnya otoritas lokal dan kekhawatiran tingkat komunitas.

Senator Keith Murphy, salah satu pendukung rancangan undang-undang tersebut, mengatakan undang-undang tersebut akan memperjelas bahwa New Hampshire siap untuk merangkul sektor aset digital.

Penggunaan batu bara dalam penambangan Bitcoin telah berkurang

Masih ada kekhawatiran tentang biaya lingkungan dari penambangan crypto. Namun, profil energi industri ini semakin membaik. Laporan MiCA Crypto Alliance dan Nodiens menunjukkan bahwa penggunaan batu bara dalam penambangan Bitcoin telah menurun dari 63% pada 2011 menjadi 20% pada 2024, bersamaan dengan peningkatan tahunan 5,8% dalam ketergantungan pada energi terbarukan.

Beberapa negara bagian AS juga menggunakan perpajakan untuk mengurangi permintaan energi penambangan aset digital. Pada 2 Oktober, Sen. Liz Krueger dari New York mengusulkan undang-undang yang memperkenalkan pajak berjenjang pada konsumsi listrik, membebaskan penambang yang menggunakan kurang dari 2,25 juta kWh per tahun dan mengenakan biaya 2 sen per kWh untuk mereka yang menggunakan hingga 5 juta kWh per tahun.



Pada saat yang sama, pejabat pemerintah Rusia telah meluncurkan registri khusus peralatan penambangan cryptocurrency untuk membantu mengidentifikasi dan mengatasi operasi penambangan ilegal yang semakin populer di tingkat domestik.

Menurut Wakil Menteri Energi Petr Konyushenko, registri tersebut, yang disusun bersama oleh Kementerian Energi, Dinas Pajak Federal (FNS), dan Kementerian Pengembangan Digital, berisi informasi rinci tentang perangkat yang digunakan untuk penambangan crypto, seperti dilaporkan RIA Novosti.

Konyushenko menyebutkan bahwa informasinya cukup rinci, dan mereka telah membagikannya dengan penegak hukum dan otoritas di beberapa wilayah. Otoritas di wilayah-wilayah tersebut saat ini bekerja keras untuk mengoordinasikan tindakan mereka. "Pembuatan registri seperti itu akan memungkinkan kami untuk mengidentifikasi konsumen yang menggunakan listrik untuk kebutuhan penambangan secara akurat. Ini diperlukan untuk menerapkan regulasi khusus dan perpajakan kepada mereka."

Bergabunglah dengan komunitas trading crypto premium gratis selama 30 hari - biasanya $100/bulan.