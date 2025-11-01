BursaDEX+
Bagaimana L.A. Menilai "Kerentanan" Orang Tunawisma Sedang Berubah: Apa yang Perlu Anda Ketahui

Oleh: Hackernoon
2025/11/01 08:23
Selamat datang di The Markup, di mana kami menggunakan pelaporan investigasi, analisis data, dan rekayasa perangkat lunak untuk menantang teknologi agar melayani kepentingan publik. Daftar untuk Klaxon, buletin yang mengirimkan cerita dan alat kami langsung ke kotak masuk Anda.

\ Satu tahun setelah investigasi Markup mengungkapkan bias rasial dalam sistem penerimaan perumahan Los Angeles untuk orang-orang yang mengalami tunawisma, politisi lokal telah menekan untuk reformasi dan lembaga yang bertanggung jawab atas perumahan sedang mengambil langkah-langkah untuk membuat pendekatan mereka lebih adil dan efektif.

\ Tak lama setelah investigasi awal kami dipublikasikan, Anggota Dewan Kota Los Angeles Nithya Raman, yang memimpin komite Perumahan dan Tunawisma, mengajukan mosi yang mengutip artikel tersebut dan meminta Los Angeles Homeless Services Authority (LAHSA) untuk membuat rencana reformasi sistem penerimaan mereka. Undang-undang tersebut, yang disetujui secara bulat, secara khusus menyerukan keadilan yang lebih besar dalam sistem penilaian "kerentanan" yang dianalisis oleh The Markup. Digunakan oleh Los Angeles selama satu dekade terakhir, sistem tersebut menilai orang Kulit Hitam secara signifikan kurang rentan dibandingkan orang Kulit Putih tahun demi tahun, membuat mereka lebih kecil kemungkinannya untuk mendapatkan perumahan permanen bersubsidi.

\ Orang Kulit Hitam sangat terwakili secara berlebihan di antara orang-orang yang tidak memiliki rumah di L.A., membentuk sekitar 9 persen dari populasi Los Angeles County tetapi sekitar 30 persen dari orang-orang di county yang mengalami tunawisma.

\ "Melihat bahwa alat yang kami gunakan untuk menempatkan orang dalam antrean perumahan ternyata tidak benar-benar menempatkan warga Kulit Hitam Los Angeles yang tunawisma secepat yang kami bisa benar-benar mengejutkan saya," kata Raman, yang membaca artikel tersebut di Los Angeles Times, di mana artikel itu dipublikasikan bersama. Raman, yang saat ini mencalonkan diri untuk pemilihan kembali di Distrik Empat, di pusat LA, mengatakan investigasi tersebut "benar-benar" mendorong dewan untuk bertindak.

\ LAHSA, yang diberi tenggat waktu April 2023 dalam undang-undang, masih belum memberikan rencana reformasi. Juru bicara lembaga tersebut tidak langsung menanggapi permintaan komentar tentang rencana tersebut.

\ Raman mengatakan LAHSA telah mengambil beberapa langkah dalam setahun terakhir untuk meningkatkan cara mereka mengalokasikan perumahan. Di antara perubahan lainnya, katanya, lembaga tersebut telah mulai memprioritaskan beberapa kelompok, termasuk mereka yang sudah terlibat dalam program perumahan dan mereka yang sudah memiliki dokumen yang diperlukan untuk pindah ke sebuah bangunan, seperti ID dan nomor jaminan sosial.

\ Sementara itu, lembaga tersebut juga mengurangi pentingnya skor dalam menempatkan orang untuk perumahan permanen. Orang yang mengajukan perumahan dinilai pada skala 17 poin. Sebelumnya, orang dengan skor tertinggi diberi prioritas tertinggi, tetapi sekarang siapa pun yang mendapat skor delapan atau lebih dapat diprioritaskan, tergantung pada faktor-faktor lain yang dipertimbangkan.

\ Namun, kesetaraan dalam sistem perumahan tetap menjadi masalah yang diketahui. Pada November, peneliti dari University of Southern California dan University of California Los Angeles, bekerja sama dengan LAHSA, merilis studi yang ditunggu-tunggu tentang bias rasial dalam sistem dan cara-cara untuk mereformasi sistem penilaian, yang dikenal sebagai VI-SPDAT.

\ Studi tersebut, yang menganalisis skor di seluruh ras dan etnis, sejalan dengan temuan The Markup dari awal tahun, menyimpulkan bahwa alat penilaian tersebut bias terhadap orang Kulit Putih dan secara keseluruhan tidak efektif. Studi tersebut, dalam beberapa hal, bahkan lebih jauh. Menggunakan data tentang siapa yang pada akhirnya menghadapi kejadian "merugikan", seperti penjara atau kematian, para peneliti menyimpulkan bahwa alat tersebut "tidak jauh lebih akurat daripada tebakan acak dalam memprediksi kerentanan."

\ Studi tersebut menyarankan beberapa cara agar sistem penilaian bisa menjadi lebih akurat dan adil, beberapa di antaranya sesuai dengan pelaporan The Markup. Sistem penilaian mengajukan pertanyaan yang sangat pribadi tentang kehidupan seseorang, termasuk seputar masalah seperti kekerasan dan penyalahgunaan zat, dan laporan tersebut merekomendasikan untuk mengubah kata-kata dan membingkai ulang pertanyaan untuk membuat survei kurang kompleks dan lebih sensitif. Versi revisi dari sistem dengan pertanyaan dan penilaian baru dapat secara substansial mengurangi bias, para peneliti menyimpulkan.

\ Misalnya, studi tersebut menyarankan bahwa pertanyaan yang ada tentang apakah ada yang telah "memaksa Anda atau menipu Anda untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin Anda lakukan" harus diubah untuk menekankan bahwa menjawab ya "tidak akan mengakibatkan hukuman atau konsekuensi negatif apa pun." Pertanyaan lain saat ini bertanya, "Apakah ada obat-obatan seperti penghilang rasa sakit yang tidak Anda minum sesuai dengan resep dokter atau di mana Anda menjual obat tersebut?" Studi tersebut menyarankan untuk memperlunak menjadi, "Apakah Anda memiliki obat yang Anda pilih untuk dijual daripada diminum untuk membantu mendukung diri Anda secara finansial? Menjawab ya untuk pertanyaan ini tidak akan mengakibatkan hukuman atau konsekuensi negatif bagi Anda." Beberapa pertanyaan disarankan untuk dihapus sepenuhnya.

\ Dalam pernyataan tertulis, juru bicara LAHSA Christopher Yee mengakui bahwa sudah lama jelas bahwa "VI-SPDAT memiliki kekurangan terkait kesetaraan," menambahkan bahwa survei tersebut "panjang, rumit, dan tidak memperhatikan trauma dalam konten pertanyaan atau proses administrasi."

\ Yee menyoroti studi tentang perubahan yang direkomendasikan pada sistem tersebut dan mengatakan bahwa lembaga tersebut "bekerja dengan mitra dan pemangku kepentingan utama untuk membuat rencana untuk mengimplementasikan dan menyempurnakan" iterasi baru dari sistem penilaian sementara mereka terus menggunakan versi lama.

\ Lembaga tersebut, katanya, telah menghapus persyaratan untuk menilai orang untuk masuk perumahan sementara atau program subsidi dengan batas waktu, tetapi masih akan memerlukan penilaian untuk perumahan permanen. LAHSA harus menggunakan semacam sistem prioritas untuk mengakses dana perumahan federal tertentu berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Departemen Perumahan dan Pengembangan Perkotaan A.S.

\ Perubahan yang direncanakan pada sistem penilaian pertama-tama akan diterapkan untuk penyaringan orang dewasa, dan kemudian lembaga tersebut berencana untuk mengeksplorasi perubahan pada alat terkait untuk orang muda dan keluarga dengan anak-anak. The Markup menemukan bahwa kesenjangan rasial bahkan lebih mencolok untuk variasi VI-SPDAT yang digunakan di Los Angeles untuk orang-orang di bawah usia 25 tahun.

\ Pernyataan Yee tidak memberikan jadwal untuk peluncuran alat yang direvisi, tetapi dalam FAQ yang dirilis bersamaan dengan studi tersebut, LAHSA mengatakan penyedia layanan dapat mengharapkan informasi lebih lanjut pada awal tahun ini tentang perubahan pada proses penerimaan, yang dikenal sebagai Coordinated Entry System.

\ Raman, untuk bagiannya, mengatakan dia menahan penilaian sampai data dapat menunjukkan bagaimana perubahan tersebut memengaruhi siapa yang ditempatkan. Tetapi, katanya, "tidak ada pertanyaan dalam pikiran saya bahwa CES membutuhkan reformasi."

Kredit

  • Colin Lecher, Reporter Investigasi

Desain dan Grafis

  • Gabriel Hongsdusit

Keterlibatan

  • Maria Puertas

Penyuntingan

  • Ryan Tate
  • Sisi Wei

\ Juga dipublikasikan di sini

\ Foto oleh Joel Mott di Unsplash

