'Ini Semua Satu Perdagangan' — Bull Run Kripto Belum Selesai, Kata Dan Morehead

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Pendiri dan CEO Pantera Capital Dan Morehead berpendapat bahwa pendorong utama siklus ini tetap sama yaitu "satu perdagangan" yang menyatukan makro dan kripto: debasement fiat mendorong modal ke aset langka dengan beta lebih tinggi. Dalam percakapan luas dengan Raoul Pal dari Real Vision, keduanya membingkai reli saat ini—dan apa yang akan terjadi selanjutnya—melalui lensa kesalahan kebijakan, defisit struktural, inflasi yang lengket, dan migrasi lambat portofolio institusional dan negara ke aset digital. Perdagangan Debasement Mendorong Bull Run Kripto Titik awal Morehead sangat blak-blakan: "Kita memiliki lapangan kerja penuh. Inflasi menurunkan nilai aset kita sebesar 3% per tahun... dan mereka menurunkan suku bunga. Seperti, ini gila." Dia menyebut 2020-2021 sebagai "kesalahan kebijakan"—"ada masa di mana inflasi 8%, dan suku bunga Fed Funds adalah nol"—dan mengatakan pelonggaran ke latar belakang saat ini "ketika semuanya sedang booming" melemahkan kontrol moneter terhadap "defisit fiskal rekor." Konsekuensinya, menurutnya, adalah bahwa tingkat harga di seluruh aset riil terlihat tinggi bukan karena mereka naik secara independen, tetapi karena penyebutnya turun: "Harga uang kertas yang anjlok." Bacaan Terkait: Apakah Bull Run Kripto Sudah Berakhir? CIO Lekker Capital Memperingatkan 'Jangan Lewatkan Hutannya' Pal memperluas kerangka ke satu faktor makro. "Kami menggunakan indeks likuiditas global total [Global Macro Investor] sebagai tolok ukur untuk debasement. Nasdaq, sejak 2012, memiliki korelasi 97,5%, dan Bitcoin sekitar 90%." Dalam kata-katanya, "Tidak ada yang penting. Semuanya satu perdagangan." Implikasinya adalah rezim di mana likuiditas dan debasement menenggelamkan nuansa lintas aset biasa: "Ini adalah perdagangan makro terbesar sepanjang masa." Rezim itu, menurut pandangan Morehead, juga menjelaskan mengapa adopsi terus meluas. Keduanya mencatat bagaimana "perdagangan debasement" telah bermigrasi dari lingkaran kripto-native ke riset bank. "JP Morgan membicarakannya. Dan saya mendapat email dari Goldman hari ini, perdagangan debasement," kata Morehead. "Saya telah membicarakannya selama 12 tahun." Pal menambahkan bahwa bahkan bank-bank besar "secara terbuka" berbicara tentang debasement mata uang sekarang, sementara klien ditawarkan akses lebih luas ke eksposur kripto. Kesenjangan, menurut mereka, tetap pada alokasi institusional yang rendah. "Bagaimana bisa ada gelembung yang tidak dimiliki siapa pun?" tanya Morehead. "Eksposur investor institusional median terhadap kripto dan usaha blockchain secara harfiah 0,0." Ditanya di mana alokasi steady-state bisa mendarat, dia menunjuk ke "8 atau 10" persen seiring waktu, menggemakan pengamatan Pal bahwa banyak family office yang mulai dengan 2% "akhirnya menjadi 20% sangat cepat" karena aksi harga secara mekanis meningkatkan bobot dan keyakinan mengikuti. Morehead juga melihat politik kebijakan dan geopolitik mempercepat adopsi. Dia berpendapat pemilihan AS mengatur ulang hambatan regulasi—"kita beralih dari... sangat negatif... menjadi sangat positif"—membuka pensiun publik dan dana negara yang "ketakutan pada 2022" setelah kaskade FTX/Luna/Celsius dan kasus penegakan hukum profil tinggi. Dia melangkah lebih jauh, menggambarkan "perlombaan senjata" negara untuk cadangan Bitcoin: kepemilikan AS melalui penyitaan, "kurang lebih sama" di China, dan negara-negara GCC "secara agresif masuk ke ruang blockchain," dengan ruang untuk akuisisi "sangat kecil dibandingkan dengan neraca." Dalam ungkapannya, jika beberapa blok masing-masing menargetkan persediaan jutaan koin, dinamika pasokan bisa "terperas seperti biji semangka." Mengapa Bull Run Kripto Ini Berlanjut Hingga 2026 Jika likuiditas dan adopsi menjangkar kasus bull, keduanya tetap menghormati siklus kripto. Morehead telah memodelkan dinamika empat tahun sekitar halving dan mengatakan target siklus sebelumnya Pantera tepat dengan presisi mengerikan: "Kami memperkirakan... Bitcoin akan mencapai $118.542 pada 11 Agustus 2025. Dan itu terjadi... satu hari [lebih awal]." Dia juga mencatat puncak masa lalu bertepatan dengan "acara" perayaan—pencatatan futures CME 2017 dan pencatatan langsung Coinbase 2021—diikuti oleh penurunan ~85%. Namun dia berpendapat "kali ini" mungkin secara bermakna diperpanjang oleh latar belakang kebijakan dan alokasi: "Perubahan regulasi di AS, saya pikir mengalahkan segalanya... Saya pikir enam hingga 12 bulan ke depan masih reli besar." Pal, sambil mengakui kecenderungan internet untuk menggantung peramal, setuju: "Saya pikir ini akan berlanjut." Bacaan Terkait: Kerangka Kripto Baru Rusia Dapat Mendefinisikan Ulang Perdagangan Global Di Tengah Tekanan Sanksi Dimensi sosial adopsi menjadi tema dalam percakapan. Efek distribusi debasement telah membuat perumahan dan sewa menjadi komponen CPI yang paling lengket—"35% dari [CPI inti] adalah tempat tinggal," kata Morehead—mendorong kohort yang lebih muda menuju aset keras. Sementara itu, "tingkat viralitas kripto seperti 95%," klaimnya: "Anda mendapatkan orang pintar... untuk memikirkannya selama satu jam, mereka semua seperti, 'Oh ya, saya harus membeli beberapa kripto.'" Penginjil juga penting: "Michael Saylor telah melakukan pekerjaan hebat. Dia memiliki pengikut Mesianik... Tom Lee [tentang ETH]... Kami akan berusaha melakukan itu pada Solana." Visibilitas melalui ETF, DAT, dan segmen media menarik pendatang baru ke dalam corong, di mana irisan awal kecil cenderung berkembang. Seperti yang dikatakan Pal, investor yang kurang terekspos merasa "seperti Anda short pada panggilan upside." Saya suka ketika teknologi, kripto, dan makro bersatu dalam perjalanan seseorang... dan tidak ada yang lebih baik dari teman saya @dan_pantera, seorang OG di bidang ini! Silakan nikmati pic.twitter.com/ShZAd2tB3u — Raoul Pal (@RaoulGMI) 23 Oktober 2025 Untuk semua optimisme, lampu peringatan makro tetap menyala di latar belakang: defisit struktural AS "secara harfiah di masa-masa terbaik," loop moneter-fiskal terperangkap antara kebutuhan pembiayaan ulang dan stabilitas harga, dan hambatan demografis pada produktivitas yang membuat keuntungan berbasis AI masih di depan kurva. "Menurunkan nilai mata uang fiat Anda terhadap mata uang fiat orang lain adalah perlombaan ke bawah," Morehead memperingatkan. Di dunia itu, emas dan kripto berfungsi sebagai sekoci penyelamat: "Itulah mengapa semuanya berada pada harga rekor... kecuali uang kertas." Kedua pria menutup dengan memperluas pandangan. Internet "berusia 53 tahun dan mereka masih membuat perusahaan internet yang keren," kata Morehead; Bitcoin yang berusia 17 tahun berarti kelas aset ini masih remaja. Mayoritas institusi "masih memiliki 0,0" eksposur. Jika "satu perdagangan" bertahan—likuiditas naik, fiat turun, adopsi meningkat—maka jalur perlawanan paling kecil, menurut mereka, masih menunjuk ke atas. Atau seperti Morehead memadatkan tesis menjadi satu baris: "Jika Anda memegang kripto selama empat atau lima tahun, saya pikir kemungkinannya 90% bahwa Anda menghasilkan uang... Sesederhana itu." Pada waktu penerbitan, total kapitalisasi pasar kripto berdiri di $3,7 triliun. Gambar unggulan dibuat dengan DALL.E, grafik dari TradingView.comPendiri dan CEO Pantera Capital Dan Morehead berpendapat bahwa pendorong utama siklus ini tetap sama yaitu "satu perdagangan" yang menyatukan makro dan kripto: debasement fiat mendorong modal ke aset langka dengan beta lebih tinggi. Dalam percakapan luas dengan Raoul Pal dari Real Vision, keduanya membingkai reli saat ini—dan apa yang akan terjadi selanjutnya—melalui lensa kesalahan kebijakan, defisit struktural, inflasi yang lengket, dan migrasi lambat portofolio institusional dan negara ke aset digital. Perdagangan Debasement Mendorong Bull Run Kripto Titik awal Morehead sangat blak-blakan: "Kita memiliki lapangan kerja penuh. Inflasi menurunkan nilai aset kita sebesar 3% per tahun... dan mereka menurunkan suku bunga. Seperti, ini gila." Dia menyebut 2020-2021 sebagai "kesalahan kebijakan"—"ada masa di mana inflasi 8%, dan suku bunga Fed Funds adalah nol"—dan mengatakan pelonggaran ke latar belakang saat ini "ketika semuanya sedang booming" melemahkan kontrol moneter terhadap "defisit fiskal rekor." Konsekuensinya, menurutnya, adalah bahwa tingkat harga di seluruh aset riil terlihat tinggi bukan karena mereka naik secara independen, tetapi karena penyebutnya turun: "Harga uang kertas yang anjlok." Bacaan Terkait: Apakah Bull Run Kripto Sudah Berakhir? CIO Lekker Capital Memperingatkan 'Jangan Lewatkan Hutannya' Pal memperluas kerangka ke satu faktor makro. "Kami menggunakan indeks likuiditas global total [Global Macro Investor] sebagai tolok ukur untuk debasement. Nasdaq, sejak 2012, memiliki korelasi 97,5%, dan Bitcoin sekitar 90%." Dalam kata-katanya, "Tidak ada yang penting. Semuanya satu perdagangan." Implikasinya adalah rezim di mana likuiditas dan debasement menenggelamkan nuansa lintas aset biasa: "Ini adalah perdagangan makro terbesar sepanjang masa." Rezim itu, menurut pandangan Morehead, juga menjelaskan mengapa adopsi terus meluas. Keduanya mencatat bagaimana "perdagangan debasement" telah bermigrasi dari lingkaran kripto-native ke riset bank. "JP Morgan membicarakannya. Dan saya mendapat email dari Goldman hari ini, perdagangan debasement," kata Morehead. "Saya telah membicarakannya selama 12 tahun." Pal menambahkan bahwa bahkan bank-bank besar "secara terbuka" berbicara tentang debasement mata uang sekarang, sementara klien ditawarkan akses lebih luas ke eksposur kripto. Kesenjangan, menurut mereka, tetap pada alokasi institusional yang rendah. "Bagaimana bisa ada gelembung yang tidak dimiliki siapa pun?" tanya Morehead. "Eksposur investor institusional median terhadap kripto dan usaha blockchain secara harfiah 0,0." Ditanya di mana alokasi steady-state bisa mendarat, dia menunjuk ke "8 atau 10" persen seiring waktu, menggemakan pengamatan Pal bahwa banyak family office yang mulai dengan 2% "akhirnya menjadi 20% sangat cepat" karena aksi harga secara mekanis meningkatkan bobot dan keyakinan mengikuti. Morehead juga melihat politik kebijakan dan geopolitik mempercepat adopsi. Dia berpendapat pemilihan AS mengatur ulang hambatan regulasi—"kita beralih dari... sangat negatif... menjadi sangat positif"—membuka pensiun publik dan dana negara yang "ketakutan pada 2022" setelah kaskade FTX/Luna/Celsius dan kasus penegakan hukum profil tinggi. Dia melangkah lebih jauh, menggambarkan "perlombaan senjata" negara untuk cadangan Bitcoin: kepemilikan AS melalui penyitaan, "kurang lebih sama" di China, dan negara-negara GCC "secara agresif masuk ke ruang blockchain," dengan ruang untuk akuisisi "sangat kecil dibandingkan dengan neraca." Dalam ungkapannya, jika beberapa blok masing-masing menargetkan persediaan jutaan koin, dinamika pasokan bisa "terperas seperti biji semangka." Mengapa Bull Run Kripto Ini Berlanjut Hingga 2026 Jika likuiditas dan adopsi menjangkar kasus bull, keduanya tetap menghormati siklus kripto. Morehead telah memodelkan dinamika empat tahun sekitar halving dan mengatakan target siklus sebelumnya Pantera tepat dengan presisi mengerikan: "Kami memperkirakan... Bitcoin akan mencapai $118.542 pada 11 Agustus 2025. Dan itu terjadi... satu hari [lebih awal]." Dia juga mencatat puncak masa lalu bertepatan dengan "acara" perayaan—pencatatan futures CME 2017 dan pencatatan langsung Coinbase 2021—diikuti oleh penurunan ~85%. Namun dia berpendapat "kali ini" mungkin secara bermakna diperpanjang oleh latar belakang kebijakan dan alokasi: "Perubahan regulasi di AS, saya pikir mengalahkan segalanya... Saya pikir enam hingga 12 bulan ke depan masih reli besar." Pal, sambil mengakui kecenderungan internet untuk menggantung peramal, setuju: "Saya pikir ini akan berlanjut." Bacaan Terkait: Kerangka Kripto Baru Rusia Dapat Mendefinisikan Ulang Perdagangan Global Di Tengah Tekanan Sanksi Dimensi sosial adopsi menjadi tema dalam percakapan. Efek distribusi debasement telah membuat perumahan dan sewa menjadi komponen CPI yang paling lengket—"35% dari [CPI inti] adalah tempat tinggal," kata Morehead—mendorong kohort yang lebih muda menuju aset keras. Sementara itu, "tingkat viralitas kripto seperti 95%," klaimnya: "Anda mendapatkan orang pintar... untuk memikirkannya selama satu jam, mereka semua seperti, 'Oh ya, saya harus membeli beberapa kripto.'" Penginjil juga penting: "Michael Saylor telah melakukan pekerjaan hebat. Dia memiliki pengikut Mesianik... Tom Lee [tentang ETH]... Kami akan berusaha melakukan itu pada Solana." Visibilitas melalui ETF, DAT, dan segmen media menarik pendatang baru ke dalam corong, di mana irisan awal kecil cenderung berkembang. Seperti yang dikatakan Pal, investor yang kurang terekspos merasa "seperti Anda short pada panggilan upside." Saya suka ketika teknologi, kripto, dan makro bersatu dalam perjalanan seseorang... dan tidak ada yang lebih baik dari teman saya @dan_pantera, seorang OG di bidang ini! Silakan nikmati pic.twitter.com/ShZAd2tB3u — Raoul Pal (@RaoulGMI) 23 Oktober 2025 Untuk semua optimisme, lampu peringatan makro tetap menyala di latar belakang: defisit struktural AS "secara harfiah di masa-masa terbaik," loop moneter-fiskal terperangkap antara kebutuhan pembiayaan ulang dan stabilitas harga, dan hambatan demografis pada produktivitas yang membuat keuntungan berbasis AI masih di depan kurva. "Menurunkan nilai mata uang fiat Anda terhadap mata uang fiat orang lain adalah perlombaan ke bawah," Morehead memperingatkan. Di dunia itu, emas dan kripto berfungsi sebagai sekoci penyelamat: "Itulah mengapa semuanya berada pada harga rekor... kecuali uang kertas." Kedua pria menutup dengan memperluas pandangan. Internet "berusia 53 tahun dan mereka masih membuat perusahaan internet yang keren," kata Morehead; Bitcoin yang berusia 17 tahun berarti kelas aset ini masih remaja. Mayoritas institusi "masih memiliki 0,0" eksposur. Jika "satu perdagangan" bertahan—likuiditas naik, fiat turun, adopsi meningkat—maka jalur perlawanan paling kecil, menurut mereka, masih menunjuk ke atas. Atau seperti Morehead memadatkan tesis menjadi satu baris: "Jika Anda memegang kripto selama empat atau lima tahun, saya pikir kemungkinannya 90% bahwa Anda menghasilkan uang... Sesederhana itu." Pada waktu penerbitan, total kapitalisasi pasar kripto berdiri di $3,7 triliun. Gambar unggulan dibuat dengan DALL.E, grafik dari TradingView.com

'Ini Semua Satu Perdagangan' — Bull Run Kripto Belum Selesai, Kata Dan Morehead

Oleh: NewsBTC
2025/10/25 12:00
Polytrade
TRADE$0.04961-3.35%
Tron Bull
BULL$0.00115-2.45%
Threshold
T$0.01263-2.54%
Core DAO
CORE$0.2101-3.00%
RealLink
REAL$0.0675+1.45%

Pendiri dan CEO Pantera Capital Dan Morehead berpendapat bahwa pendorong utama siklus ini tetap sama yaitu "satu perdagangan" yang menyatukan makro dan kripto: debasement fiat mendorong modal ke aset langka dengan beta lebih tinggi. Dalam percakapan luas dengan Raoul Pal dari Real Vision, keduanya membingkai reli saat ini—dan apa yang akan terjadi selanjutnya—melalui lensa kesalahan kebijakan, defisit struktural, inflasi yang lengket, dan migrasi lambat portofolio institusional dan negara ke aset digital.

Perdagangan Debasement Mendorong Bull Run Kripto

Titik awal Morehead sangat blak-blakan: "Kita memiliki lapangan kerja penuh. Inflasi menurunkan nilai aset kita sebesar 3% per tahun... dan mereka menurunkan suku bunga. Seperti, ini gila." Dia menyebut 2020-2021 sebagai "kesalahan kebijakan"—"ada masa di mana inflasi 8%, dan suku bunga Fed Funds adalah nol"—dan mengatakan pelonggaran ke latar belakang saat ini "ketika semuanya sedang booming" melemahkan kontrol moneter terhadap "defisit fiskal rekor." Konsekuensinya, menurutnya, adalah bahwa tingkat harga di seluruh aset riil terlihat tinggi bukan karena mereka naik secara independen, tetapi karena penyebutnya turun: "Harga uang kertas yang anjlok."

Pal memperluas kerangka ke satu faktor makro. "Kami menggunakan indeks likuiditas global total [Global Macro Investor] sebagai tolok ukur untuk debasement. Nasdaq, sejak 2012, memiliki korelasi 97,5%, dan Bitcoin sekitar 90%." Dalam kata-katanya, "Tidak ada yang penting. Semuanya satu perdagangan." Implikasinya adalah rezim di mana likuiditas dan debasement menenggelamkan nuansa lintas aset biasa: "Ini adalah perdagangan makro terbesar sepanjang masa."

Rezim itu, menurut pandangan Morehead, juga menjelaskan mengapa adopsi terus meluas. Keduanya mencatat bagaimana "perdagangan debasement" telah bermigrasi dari lingkaran asli kripto ke penelitian bank. "JP Morgan membicarakannya. Dan saya mendapat email dari Goldman hari ini, perdagangan debasement," kata Morehead. "Saya telah membicarakannya selama 12 tahun." Pal menambahkan bahwa bahkan bank-bank besar sekarang "secara terbuka" berbicara tentang debasement mata uang, sementara klien ditawarkan akses lebih luas ke eksposur kripto.

Kesenjangan, menurut mereka, tetap pada alokasi institusional yang kurang. "Bagaimana bisa ada gelembung yang tidak dimiliki siapa pun?" tanya Morehead. "Eksposur investor institusional median terhadap kripto dan usaha blockchain secara harfiah 0,0." Ditanya di mana alokasi steady-state bisa mendarat, dia menunjuk ke "8 atau 10" persen seiring waktu, menggemakan pengamatan Pal bahwa banyak family office yang mulai dengan 2% "akhirnya menjadi 20% sangat cepat" karena aksi harga secara mekanis meningkatkan bobot dan keyakinan mengikuti.

Morehead juga melihat politik kebijakan dan geopolitik mempercepat adopsi. Dia berpendapat pemilihan AS mengatur ulang hambatan regulasi—"kita beralih dari... sangat negatif... menjadi sangat positif"—membuka kunci dana pensiun publik dan dana negara yang "ketakutan pada 2022" setelah kaskade FTX/Luna/Celsius dan kasus penegakan hukum profil tinggi.

Dia melangkah lebih jauh, menggambarkan "perlombaan senjata" negara untuk cadangan Bitcoin: kepemilikan AS melalui penyitaan, "kira-kira sama" di China, dan negara-negara GCC "secara agresif masuk ke ruang blockchain," dengan ruang untuk akuisisi "sangat kecil dibandingkan dengan neraca." Dalam ungkapannya, jika beberapa blok masing-masing menargetkan persediaan jutaan koin, dinamika pasokan bisa "terperas seperti biji semangka."

Mengapa Bull Run Kripto Ini Berlanjut Hingga 2026

Jika likuiditas dan adopsi menjadi jangkar kasus bull, keduanya tetap menghormati siklus kripto. Morehead telah memodelkan dinamika empat tahun seputar halving dan mengatakan target siklus sebelumnya dari Pantera tercapai dengan presisi yang menakutkan: "Kami memperkirakan... Bitcoin akan mencapai $118.542 pada 11 Agustus 2025. Dan itu terjadi... satu hari [lebih awal]." Dia juga mencatat puncak masa lalu bertepatan dengan "acara" perayaan—pencatatan futures CME 2017 dan pencatatan langsung Coinbase 2021—diikuti oleh penurunan ~85%.

Namun dia berpendapat "kali ini" mungkin secara bermakna diperpanjang oleh latar belakang kebijakan dan alokasi: "Perubahan regulasi di AS, saya pikir mengalahkan segalanya... Saya pikir enam hingga 12 bulan ke depan masih akan menjadi reli besar." Pal, sambil mengakui kecenderungan internet untuk menggantung para peramal, setuju: "Saya pikir ini akan berlanjut."

Dimensi sosial adopsi menjadi tema dalam percakapan. Efek distribusi debasement telah membuat perumahan dan sewa menjadi komponen CPI yang paling lengket—"35% dari [CPI inti] adalah tempat tinggal," kata Morehead—mendorong kelompok yang lebih muda menuju aset keras. Sementara itu, "tingkat viralitas kripto seperti 95%," klaimnya: "Anda mendapatkan orang pintar... untuk memikirkannya selama satu jam, mereka semua seperti, 'Oh ya, saya harus membeli beberapa kripto.'"

Para penginjil juga penting: "Michael Saylor telah melakukan pekerjaan yang hebat. Dia memiliki pengikut Mesianik... Tom Lee [tentang ETH]... Kami akan berusaha melakukan itu pada Solana." Visibilitas melalui ETF, DAT, dan segmen media menarik pendatang baru ke dalam corong, di mana irisan awal kecil cenderung berkembang. Seperti yang dikatakan Pal, investor yang kurang eksposur merasa "seperti Anda kekurangan panggilan naik."

Dengan semua optimisme, lampu peringatan makro tetap menyala di latar belakang: defisit struktural AS "secara harfiah di masa-masa terbaik," loop moneter-fiskal terperangkap antara kebutuhan pembiayaan ulang dan stabilitas harga, dan hambatan demografis pada produktivitas yang membuat keuntungan berbasis AI masih di depan kurva. "Menurunkan nilai mata uang fiat Anda terhadap mata uang fiat orang lain adalah perlombaan ke dasar," Morehead memperingatkan. Di dunia itu, emas dan kripto berfungsi sebagai sekoci penyelamat: "Itulah mengapa semuanya berada pada harga rekor... kecuali uang kertas."

Kedua pria menutup dengan memperluas pandangan. Internet "berusia 53 tahun dan mereka masih membuat perusahaan internet yang keren," kata Morehead; Bitcoin yang berusia 17 tahun berarti kelas aset ini masih remaja. Mayoritas institusi "masih memiliki 0,0" eksposur. Jika "satu perdagangan" bertahan—likuiditas naik, fiat turun, adopsi meningkat—maka jalur perlawanan terkecil, menurut mereka, masih menunjuk ke atas.

Atau seperti Morehead memadatkan tesis menjadi satu baris: "Jika Anda memegang kripto selama empat atau lima tahun, saya pikir kemungkinannya 90% bahwa Anda menghasilkan uang... Sesederhana itu."

Pada saat penerbitan, total kapitalisasi pasar kripto berdiri di $3,7 triliun.

Total crypto market cap
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00209+0.48%
Bitcoin
BTC$102,741.85+0.58%
Major
MAJOR$0.10223+4.35%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0.062-2.23%
Starpower
STAR$0.12363+1.12%
Ambire Wallet
WALLET$0.01889-1.61%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Para trader mengawasi grafik, tetapi keyakinan belum sepenuhnya ada. Diskusi seputar prediksi harga Ethereum belum [...] Artikel Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Karena Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M pertama kali muncul di Coindoo.
Ethereum
ETH$3,452+1.25%
Threshold
T$0.01261-2.55%
Bagikan
Coindoo2025/11/09 20:35

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,988.07
$102,988.07$102,988.07

+1.25%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,460.19
$3,460.19$3,460.19

+2.47%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.46
$160.46$160.46

+2.41%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2859
$2.2859$2.2859

+1.30%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$598.26
$598.26$598.26

+17.05%