'Ini Semua Satu Perdagangan' — Bull Run Kripto Belum Selesai, Kata Dan Morehead

Pendiri dan CEO Pantera Capital Dan Morehead berpendapat bahwa pendorong utama siklus ini tetap sama yaitu "satu perdagangan" yang menyatukan makro dan kripto: debasement fiat mendorong modal ke aset langka dengan beta lebih tinggi. Dalam percakapan luas dengan Raoul Pal dari Real Vision, keduanya membingkai reli saat ini—dan apa yang akan terjadi selanjutnya—melalui lensa kesalahan kebijakan, defisit struktural, inflasi yang lengket, dan migrasi lambat portofolio institusional dan negara ke aset digital. Perdagangan Debasement Mendorong Bull Run Kripto Titik awal Morehead sangat blak-blakan: "Kita memiliki lapangan kerja penuh. Inflasi menurunkan nilai aset kita sebesar 3% per tahun... dan mereka menurunkan suku bunga. Seperti, ini gila." Dia menyebut 2020-2021 sebagai "kesalahan kebijakan"—"ada masa di mana inflasi 8%, dan suku bunga Fed Funds adalah nol"—dan mengatakan pelonggaran ke latar belakang saat ini "ketika semuanya sedang booming" melemahkan kontrol moneter terhadap "defisit fiskal rekor." Konsekuensinya, menurutnya, adalah bahwa tingkat harga di seluruh aset riil terlihat tinggi bukan karena mereka naik secara independen, tetapi karena penyebutnya turun: "Harga uang kertas yang anjlok." Bacaan Terkait: Apakah Bull Run Kripto Sudah Berakhir? CIO Lekker Capital Memperingatkan 'Jangan Lewatkan Hutannya' Pal memperluas kerangka ke satu faktor makro. "Kami menggunakan indeks likuiditas global total [Global Macro Investor] sebagai tolok ukur untuk debasement. Nasdaq, sejak 2012, memiliki korelasi 97,5%, dan Bitcoin sekitar 90%." Dalam kata-katanya, "Tidak ada yang penting. Semuanya satu perdagangan." Implikasinya adalah rezim di mana likuiditas dan debasement menenggelamkan nuansa lintas aset biasa: "Ini adalah perdagangan makro terbesar sepanjang masa." Rezim itu, menurut pandangan Morehead, juga menjelaskan mengapa adopsi terus meluas. Keduanya mencatat bagaimana "perdagangan debasement" telah bermigrasi dari lingkaran kripto-native ke riset bank. "JP Morgan membicarakannya. Dan saya mendapat email dari Goldman hari ini, perdagangan debasement," kata Morehead. "Saya telah membicarakannya selama 12 tahun." Pal menambahkan bahwa bahkan bank-bank besar "secara terbuka" berbicara tentang debasement mata uang sekarang, sementara klien ditawarkan akses lebih luas ke eksposur kripto. Kesenjangan, menurut mereka, tetap pada alokasi institusional yang rendah. "Bagaimana bisa ada gelembung yang tidak dimiliki siapa pun?" tanya Morehead. "Eksposur investor institusional median terhadap kripto dan usaha blockchain secara harfiah 0,0." Ditanya di mana alokasi steady-state bisa mendarat, dia menunjuk ke "8 atau 10" persen seiring waktu, menggemakan pengamatan Pal bahwa banyak family office yang mulai dengan 2% "akhirnya menjadi 20% sangat cepat" karena aksi harga secara mekanis meningkatkan bobot dan keyakinan mengikuti. Morehead juga melihat politik kebijakan dan geopolitik mempercepat adopsi. Dia berpendapat pemilihan AS mengatur ulang hambatan regulasi—"kita beralih dari... sangat negatif... menjadi sangat positif"—membuka pensiun publik dan dana negara yang "ketakutan pada 2022" setelah kaskade FTX/Luna/Celsius dan kasus penegakan hukum profil tinggi. Dia melangkah lebih jauh, menggambarkan "perlombaan senjata" negara untuk cadangan Bitcoin: kepemilikan AS melalui penyitaan, "kurang lebih sama" di China, dan negara-negara GCC "secara agresif masuk ke ruang blockchain," dengan ruang untuk akuisisi "sangat kecil dibandingkan dengan neraca." Dalam ungkapannya, jika beberapa blok masing-masing menargetkan persediaan jutaan koin, dinamika pasokan bisa "terperas seperti biji semangka." Mengapa Bull Run Kripto Ini Berlanjut Hingga 2026 Jika likuiditas dan adopsi menjangkar kasus bull, keduanya tetap menghormati siklus kripto. Morehead telah memodelkan dinamika empat tahun sekitar halving dan mengatakan target siklus sebelumnya Pantera tepat dengan presisi mengerikan: "Kami memperkirakan... Bitcoin akan mencapai $118.542 pada 11 Agustus 2025. Dan itu terjadi... satu hari [lebih awal]." Dia juga mencatat puncak masa lalu bertepatan dengan "acara" perayaan—pencatatan futures CME 2017 dan pencatatan langsung Coinbase 2021—diikuti oleh penurunan ~85%. Namun dia berpendapat "kali ini" mungkin secara bermakna diperpanjang oleh latar belakang kebijakan dan alokasi: "Perubahan regulasi di AS, saya pikir mengalahkan segalanya... Saya pikir enam hingga 12 bulan ke depan masih reli besar." Pal, sambil mengakui kecenderungan internet untuk menggantung peramal, setuju: "Saya pikir ini akan berlanjut." Bacaan Terkait: Kerangka Kripto Baru Rusia Dapat Mendefinisikan Ulang Perdagangan Global Di Tengah Tekanan Sanksi Dimensi sosial adopsi menjadi tema dalam percakapan. Efek distribusi debasement telah membuat perumahan dan sewa menjadi komponen CPI yang paling lengket—"35% dari [CPI inti] adalah tempat tinggal," kata Morehead—mendorong kohort yang lebih muda menuju aset keras. Sementara itu, "tingkat viralitas kripto seperti 95%," klaimnya: "Anda mendapatkan orang pintar... untuk memikirkannya selama satu jam, mereka semua seperti, 'Oh ya, saya harus membeli beberapa kripto.'" Penginjil juga penting: "Michael Saylor telah melakukan pekerjaan hebat. Dia memiliki pengikut Mesianik... Tom Lee [tentang ETH]... Kami akan berusaha melakukan itu pada Solana." Visibilitas melalui ETF, DAT, dan segmen media menarik pendatang baru ke dalam corong, di mana irisan awal kecil cenderung berkembang. Seperti yang dikatakan Pal, investor yang kurang terekspos merasa "seperti Anda short pada panggilan upside." Saya suka ketika teknologi, kripto, dan makro bersatu dalam perjalanan seseorang... dan tidak ada yang lebih baik dari teman saya @dan_pantera, seorang OG di bidang ini! Silakan nikmati pic.twitter.com/ShZAd2tB3u — Raoul Pal (@RaoulGMI) 23 Oktober 2025 Untuk semua optimisme, lampu peringatan makro tetap menyala di latar belakang: defisit struktural AS "secara harfiah di masa-masa terbaik," loop moneter-fiskal terperangkap antara kebutuhan pembiayaan ulang dan stabilitas harga, dan hambatan demografis pada produktivitas yang membuat keuntungan berbasis AI masih di depan kurva. "Menurunkan nilai mata uang fiat Anda terhadap mata uang fiat orang lain adalah perlombaan ke bawah," Morehead memperingatkan. Pada waktu penerbitan, total kapitalisasi pasar kripto berdiri di $3,7 triliun. 