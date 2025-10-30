Takaichi-san dari Jepang menolak permintaan AS untuk menghentikan minyak Rusia meskipun persahabatan dengan Trump

Perdana Menteri baru Jepang Takaichi Sanae memberi tahu Donald Trump di Tokyo bahwa Jepang tidak dapat berhenti membeli gas alam cair Rusia.

Hal ini terjadi selama pertemuan bilateral mereka pada hari Selasa. Dua pejabat pemerintah Jepang diduga mengatakan bahwa dia memberi tahu Trump bahwa memotong LNG Rusia adalah "sulit" karena Jepang bergantung padanya untuk energi.

AS telah mendesak negara-negara, termasuk Jepang, untuk berhenti membeli energi Rusia dan memberlakukan sanksi pada eksportir minyak Rosneft dan Lukoil untuk menekan Moskow mengakhiri perang di Ukraina. Tetapi Takaichi-san ingin Trump memahami situasi Jepang dan kebutuhan keamanan energinya.

LNG Rusia menyumbang sekitar 9% dari total pasokan LNG Jepang. Perusahaan Jepang Mitsui dan Mitsubishi juga memiliki saham dalam proyek LNG Sakhalin-2 Rusia yang terletak di Timur Jauh Rusia.

Jika Jepang tiba-tiba berhenti membeli dari Sakhalin-2, kesenjangan tersebut harus diisi dengan impor yang lebih mahal. Ini akan meningkatkan biaya energi di dalam negeri.

Menurut Nikkei, Takaichi-san, yang menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang minggu lalu, memberi tahu Trump bahwa menghentikan impor akan "hanya membuat China dan Rusia senang."

Dia mengatakan pemotongan pembelian Jepang hanya akan mengalihkan lebih banyak pasokan Rusia ke Beijing dan mungkin New Delhi, bukan mengurangi pendapatan energi Moskow.

Jepang menimbang tekanan AS terhadap kebutuhan energi domestik

China dan India telah menjadi dua pembeli terbesar energi Rusia sejak perang Ukraina dimulai. Namun, banyak kilang India menghentikan pesanan minyak Rusia baru setelah sanksi baru AS minggu lalu dan sedang menunggu panduan lebih lanjut dari pemerintah dan pemasok mereka.

Jepang telah meningkatkan impor LNG AS dalam beberapa tahun terakhir. Tujuannya adalah untuk diversifikasi agar tidak terlalu bergantung pada satu pemasok. Jepang juga bersiap untuk berakhirnya kontrak pasokan Sakhalin-2, yang sebagian besar berakhir antara 2028 dan 2033.

Menteri industri Jepang mengatakan minggu lalu bahwa mengganti gas tersebut akan mahal dan kemungkinan akan mendorong kenaikan harga listrik.

Jepang saat ini membeli kurang dari 1% impor minyak mentahnya dari Rusia. Pembelian ini diizinkan di bawah pengabaian sanksi yang berakhir pada Desember. Mayoritas pasokan minyak Jepang berasal dari Timur Tengah.

Rusia tetap menjadi eksportir minyak mentah terbesar ketiga di dunia dan eksportir diesel terbesar kedua. Rusia telah mengekspor lebih dari 800.000 barel diesel per hari tahun ini, yang merupakan sekitar 3% dari permintaan global.

Pergeseran pasokan diesel global di bawah sanksi AS dan UE

Sanksi AS menambah gangguan yang ada di pasar diesel. Awal bulan ini, Uni Eropa menyetujui paket sanksi yang melarang impor bahan bakar yang dibuat dari minyak mentah Rusia.

Larangan tersebut mulai berlaku pada Januari 2026. Ini menutup celah yang sebelumnya memungkinkan kilang di India dan Turki untuk membeli minyak mentah Rusia, menyulingnya, dan mengekspor bahan bakar ke Eropa.

Dengan AS dan UE memperketat tindakan, para pedagang berebut untuk mengamankan sumber pasokan diesel baru, terutama untuk Eropa, yang merupakan wilayah pengimpor diesel terbesar di dunia.

Akibatnya, margin keuntungan untuk menyuling minyak mentah menjadi diesel telah melonjak hampir 20% selama seminggu terakhir menjadi sekitar $29 per barel, tertinggi sejak Februari 2024, menurut data LSEG.

Perusahaan analitik pengiriman Kpler melaporkan bahwa Rosneft dan Lukoil telah mengekspor 182.000 barel per hari dan 138.000 barel per hari diesel tahun ini, yang bersama-sama menyumbang 39% dari total ekspor diesel Rusia.

Turki adalah pembeli diesel Rusia terbesar, membeli 36% dari ekspor laut. Brasil berada di posisi kedua dengan 18%. Perusahaan besar di kedua negara mungkin mengurangi impor untuk menghindari paparan sanksi.

Tetapi importir yang lebih kecil tanpa hubungan dengan bank AS kemungkinan akan terus membeli. China, dengan jaringan pedagang dan tankernya yang dirancang untuk melewati sanksi Barat, diperkirakan akan mengambil sebagian surplus diesel dengan harga diskon.

Diesel Rusia yang tersisa kemungkinan akan berakhir di pasar perdagangan bayangan, di mana bahan bakar dicampur atau diberi merek ulang sebelum dikirim lebih lanjut.

