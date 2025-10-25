JPMorgan Bersiap Menerima Bitcoin dan Ether sebagai Jaminan Pinjaman: Laporan

Keuangan global sedang mengalami perubahan besar saat JPMorgan dilaporkan bersiap untuk mengizinkan klien institusional menggunakan bitcoin dan ether sebagai jaminan pinjaman, langkah terobosan yang menempatkan aset digital di jantung strategi perbankan dan investasi arus utama. JPMorgan Akan Menerima Bitcoin, Ether sebagai Jaminan Pinjaman dalam Peluncuran Global Bank-bank global telah mengintensifkan […]
Sumber: https://news.bitcoin.com/jpmorgan-prepares-to-accept-bitcoin-and-ether-as-loan-collateral-report/