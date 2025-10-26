Pembaruan Multisig Ledger Memicu Kontroversi Kenaikan Biaya

Ledger, penyedia terkemuka dalam ruang dompet perangkat keras kripto, baru-baru ini memperkenalkan fitur multisignature (multisig) baru yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kontrol pengguna. Namun, pembaruan ini telah memicu perdebatan dalam komunitas kripto, dengan kritik yang menyoroti kekhawatiran tentang biaya baru yang dianggap sebagai upaya untuk mengekstrak pendapatan. Saat perusahaan menghadapi kontroversi ini, pertanyaan seputar keseimbangan antara keamanan, biaya, dan kepercayaan pengguna terus mendominasi diskusi dalam lanskap penyimpanan perangkat keras cryptocurrency yang terus berkembang.

Ledger memperkenalkan antarmuka multisig baru dengan biaya tetap $10 per transaksi, tidak termasuk transfer token yang dikenakan biaya 0,05% dari jumlah transfer.

Struktur biaya ini mendapat kritik, dengan beberapa pengguna menganggapnya sebagai upaya mengambil keuntungan di tengah upaya berkelanjutan untuk meningkatkan fitur keamanan.

CEO perusahaan Charles Guillemet mengklarifikasi bahwa multisig tetap menjadi layanan berbayar, meskipun ada pernyataan sebelumnya yang menyiratkan bahwa layanan tersebut gratis, yang memicu pengawasan komunitas.

Ledger mempertahankan posisinya sebagai penyedia dompet perangkat keras teratas, mengklaim telah menjual 7,5 juta perangkat dan mengamankan sekitar 20% dari nilai pasar global.

Para ahli terus menekankan pentingnya keamanan fisik untuk aset kripto, sementara peringatan tetap ada tentang ancaman phishing dan rekayasa sosial.

Ledger, salah satu figur paling menonjol dalam industri penyimpanan cryptocurrency, telah mengumumkan peluncuran antarmuka multisig baru yang dirancang untuk memperkuat keamanan dompet pengguna. Pembaruan ini memperkenalkan biaya tetap sebesar $10 untuk semua transaksi, dengan pengecualian transfer token, yang dikenakan biaya variabel sebesar 0,05%. Biaya ini ditambahkan pada biaya gas jaringan blockchain standar, yang tetap independen dari struktur harga Ledger. Meskipun fitur baru ini telah dipuji sebagai peningkatan teknis yang penting, fitur ini juga menghadapi kritik atas kebijakan biayanya, yang mengarah pada perdebatan tentang apakah perusahaan memprioritaskan keamanan pengguna atau keuntungan.

Menambah kontroversi, perbedaan antara pernyataan CEO Ledger Charles Guillemet dan dokumentasi resmi perusahaan telah disorot. Guillemet awalnya menyarankan bahwa fitur multisig gratis, tetapi kemudian mengklarifikasi bahwa itu adalah layanan berbayar, menyebut komentar sebelumnya sebagai kesalahan ketik. Inkonsistensi ini telah memicu pengawasan lebih lanjut dari komunitas, yang mempertanyakan transparansi harga dan strategi keamanan Ledger.

Dominasi pasar dan sikap keamanan Ledger

Ledger secara luas dianggap sebagai penyedia dompet perangkat keras terbesar, dengan penjualan lebih dari 7,5 juta perangkat selama satu dekade operasinya. Dompetnya berada di antara yang paling dipercaya dalam industri, mengamankan sekitar 20% dari nilai pasar cryptocurrency global. Dompet perangkat keras seperti Ledger dihargai karena memungkinkan pengguna untuk mempertahankan kontrol atas kunci pribadi mereka, selaras dengan etos inti cryptocurrency tentang desentralisasi dan kepemilikan.

Meskipun Ledger membanggakan catatan keamanan yang luar biasa—melaporkan tidak ada pelanggaran pada perangkatnya—pakar keamanan seperti Kaspersky menekankan risiko yang berkelanjutan seperti phishing dan rekayasa sosial. Vektor serangan ini dapat melewati keamanan perangkat keras dengan menipu pengguna untuk mengungkapkan informasi sensitif, menggarisbawahi bahwa perlindungan fisik hanyalah satu bagian dari teka-teki keamanan.

Seiring industri terus berkembang, perdebatan berkelanjutan seputar keamanan dompet kripto, biaya, dan kepercayaan pengguna tetap menjadi yang terdepan, menyoroti keseimbangan yang halus antara inovasi dan keterjangkauan dalam lanskap solusi penyimpanan blockchain dan cryptocurrency yang terus berkembang.

