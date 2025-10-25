BursaDEX+
Musk menghadapi keluarnya talenta teknologi lainnya saat kepala Iklan X mengundurkan diri

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/25 09:28
Platform media sosial X (sebelumnya Twitter) milik Elon Musk kehilangan satu lagi eksekutif senior, karena kepala global operasi pendapatan dan inovasi iklan, John Nitti, telah mengundurkan diri kurang dari setahun setelah bergabung dengan perusahaan. Pengunduran dirinya menandai satu lagi keluarnya anggota dari tim miliarder tersebut, memicu perdebatan tanpa henti di kalangan individu.

Nitti, yang ditunjuk pada Januari 2025, memainkan peran penting dalam membentuk strategi periklanan dan monetisasi X selama periode kritis bagi platform tersebut. Dia pernah dianggap sebagai calon potensial pengganti Linda Yaccarino sebagai CEO. Namun, setelah pertimbangan matang, dia memutuskan untuk pergi pada Jumat, 24 Oktober, menurut sumber-sumber yang dekat dengan situasi tersebut. 

Kepergiannya menandai yang terbaru dalam serangkaian keluarnya eksekutif tingkat tinggi di berbagai bisnis Musk, termasuk Tesla, SpaceX, dan xAI.

Meningkatnya pengunduran diri dari perusahaan X milik Musk memicu perdebatan tanpa henti

Periklanan tetap menjadi sumber pendapatan terbesar X, tetapi telah berjuang untuk pulih sejak pengambilalihan Musk pada 2022. Beberapa pengiklan menghentikan pengeluaran di tengah kekhawatiran tentang moderasi konten yang lebih longgar dan penempatan merek. Sementara Musk telah memperkenalkan tingkatan langganan dan alat AI untuk mendiversifikasi pendapatan, penjualan iklan tetap menjadi pusat kesehatan finansial X.

Yaccarino menjabat sebagai CEO X dari pertengahan 2023 hingga pengunduran dirinya pada Juli 2025. Sejak kepergiannya, berbagai pemimpin, termasuk Angela Zepeda, kepala global pemasaran, dan Nitti, yang banyak pakar industri yakini bisa menjadi CEO berikutnya, ditugaskan untuk perannya.

Mengenai kepergian Nitti, sumber-sumber yang familiar dengan situasi tersebut mencatat bahwa keluarnya dia mengikuti serangkaian pengunduran diri senior dari perusahaan. Contohnya adalah Mike Liberatore, yang menjabat sebagai chief financial officer xAI. Liberatore keluar setelah tiga bulan selama musim panas. Tak lama setelah kepergiannya, Robert Keele, penasihat umum, mengundurkan diri.

Patut dicatat, startup kecerdasan buatan Musk xAI memperoleh platform media sosial X ini melalui kesepakatan saham penuh pada 28 Maret 2025. 

Namun, pada awal Oktober, Mahmoud Reza Banki, chief financial officer di X, yang telah menjabat kurang dari setahun, mengumumkan pengunduran dirinya. Pada titik ini, individu-individu menyatakan kekhawatiran tentang alasan di balik keluarnya mereka.

Untuk mengatasi diskusi-diskusi ini, sumber-sumber dekat dengan situasi tersebut menyarankan bahwa pergantian tersebut menggambarkan frustrasi beberapa eksekutif mengenai pergeseran strategi Musk yang tiba-tiba dan tantangan yang mereka hadapi dalam mencapai tujuan karena pendekatan langsung bos miliarder mereka. 

Selain itu, para analis menunjukkan bahwa tim periklanan Musk telah berada di bawah tekanan konstan untuk memaksimalkan keuntungan. Ini semakin intensif karena miliarder tersebut menginvestasikan miliaran dalam infrastruktur dan bekerja untuk menciptakan AI super manusia untuk bersaing dengan rival seperti OpenAI dan DeepMind milik Google. 

Pada saat yang sama, para analis teknologi juga menyebutkan bahwa pengiklan telah dikecewakan oleh keputusan Musk untuk melonggarkan peraturan moderasi konten. Ini mempromosikan keyakinan "kebebasan berbicara" nya dan responsnya yang keras terhadap pemasar yang tidak setuju dengannya.

Beberapa kepala penjualan menyatakan kekhawatiran atas pendekatan bisnis Musk 

Seiring lebih banyak individu mengadopsi AI, industri teknologi telah mengalami peningkatan signifikan. Ini telah membujuk beberapa merek untuk kembali, sementara xAI baru-baru ini menandatangani kesepakatan media dengan perusahaan termasuk Disney. 

Untuk menarik lebih banyak merek, perusahaan juga telah menginformasikan mereka bahwa kinerja periklanannya meningkat sebagai hasil dari teknologi AI xAI, seperti yang dinyatakan dalam email sebelumnya.

Namun, beberapa pengiklan secara pribadi menyatakan kekhawatiran tentang dipaksa untuk mengeluarkan uang di X setelah platform tersebut menggugat beberapa merek, termasuk Shell dan Pinterest, karena diduga berpartisipasi dalam boikot ilegal. Ketika wartawan bertanya kepada perusahaan-perusahaan apakah klaim tersebut benar, mereka membantah tuduhan tersebut.

Di sisi lain, seorang orang dalam mengatakan bahwa Nitti, mantan eksekutif Verizon, adalah di antara kepala penjualan yang menjadi muak dengan pendekatan Musk dalam mengelola bisnis periklanan.

Sementara itu, sumber-sumber telah mengidentifikasi bahwa Musk menjadi terganggu hanya selama paruh pertama tahun ini oleh keterlibatannya dalam administrasi Donald Trump, dengan siapa dia akhirnya berpisah musim panas ini setelah perselisihan dengan presiden.

Sumber: https://www.cryptopolitan.com/musk-faces-another-tech-talent-exit/

