Protokol Naoris Menjadi Sorotan dalam Pengajuan Kelompok Dagang kepada SEC: Menyoroti Kesiapan Transisi Pasca-Kuantum

Oleh: CoinPedia
2025/10/13 23:23
Naoris Protocol
NAORIS$0.03151+2.33%
Polytrade
TRADE$0.0505-1.44%
QUANTUM
QUANTUM$0.002959-3.11%
Union
U$0.006173-2.92%
naoris-protocol

Postingan Protokol Naoris Menjadi Sorotan dalam Pengajuan Kelompok Dagang ke SEC: Menyoroti Kesiapan Transisi Pasca-Kuantum pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Dalam apa yang bisa menjadi salah satu titik balik paling signifikan dalam evolusi keamanan aset digital, pengajuan terbaru dari kelompok dagang independen kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), telah menyebut Protokol Naoris sebagai tolok ukur untuk pergeseran sektor keuangan ke keamanan pasca-kuantum. 

Dokumen 63 halaman tersebut bernama Post-Quantum Financial Infrastructure Framework (PQFIF). Diajukan kepada Satuan Tugas Aset Kripto AS, dokumen tersebut menyebut Naoris sebagai model referensi untuk transisi sektor keuangan ke kriptografi pasca-kuantum. 

Gambaran Umum Protokol Naoris

Sebelum kita membahas detail pengajuan kelompok dagang ke SEC dan peran Naoris, mari berhenti sejenak untuk memeriksa apa sebenarnya Protokol Naoris. Ini adalah infrastruktur keamanan siber pasca-kuantum terdesentralisasi yang dirancang untuk menginstal keamanan tahan kuantum ke dalam ekosistem Web2 dan Web3.

Inti dari desainnya adalah Sub-Zero Layer, arsitektur eksklusif yang memungkinkan integrasi algoritma pasca-kuantum yang disetujui NIST (ML-KEM, ML-DSA, SLH-DSA) ke dalam jaringan blockchain yang ada tanpa memerlukan hard fork atau gangguan layanan.

Dengan menggabungkan konsensus terdesentralisasi, pemantauan berbasis AI, dan bukti zero-knowledge yang menjaga privasi, Naoris membangun fondasi aman-kuantum untuk sistem keuangan, pertahanan, dan infrastruktur kritis di seluruh dunia.

Protokol ini mengamankan setiap lapisan ekosistem, dari node L0 dan L1 hingga kontrak pintar, aplikasi DeFi, dan jembatan antar-rantai. Naoris mencapai ini dengan menggunakan mekanisme konsensus Decentralized Proof-of-Security (dPoSec) yang inovatif.

Dengan mengubah setiap perangkat menjadi node validator yang terus-menerus memindai anomali, Naoris membangun "jaringan kepercayaan" yang hidup dan dapat menyembuhkan diri yang melindungi dari ancaman siber kuantum dan klasik.

Dari Pengajuan Kelompok Dagang ke Standar Industri

Pengajuan kelompok dagang ke SEC menyebut Naoris tiga kali, menamakannya sebagai:

  1. Model implementasi dunia nyata untuk solusi blockchain tahan kuantum.
  2. Referensi teknologi untuk mekanisme pelestarian privasi seperti bukti zero-knowledge. Menurut kerangka PQFIF, "UTL menggabungkan perlindungan privasi yang kuat untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan perlindungan data global, seperti GDPR (UE) dan CCPA (California). Mengambil dari teknologi seperti bukti zero-knowledge, sebagaimana diimplementasikan dalam blockchain tahan kuantum (misalnya, Protokol Naoris, 2025), arsitektur ini memastikan: Pengungkapan Selektif: Arsitektur need-to-know memungkinkan peserta untuk berbagi hanya data yang diperlukan dengan regulator, menjaga kerahasiaan komersial sambil memungkinkan pengawasan."
  3. Tolok ukur timeline, merujuk pada peluncuran token tahan kuantum Naoris yang akan datang pada Juli 2025.

Ini adalah pertama kalinya protokol blockchain direferensikan secara langsung dalam kerangka regulasi AS sebagai panduan untuk adopsi pasca-kuantum. Langkah ini secara efektif mengangkat Naoris dari pemain yang sedang berkembang menjadi tolok ukur regulasi potensial untuk seluruh industri cryptocurrency.

Hitung Mundur menuju "Q-Day" dan Solusi Naoris

Pengajuan kelompok dagang ke SEC dan pengakuan terhadap Protokol Naoris muncul di tengah urgensi yang berkembang seputar komputasi kuantum. Para ahli sekarang memperkirakan probabilitas 17–34% bahwa mesin kuantum yang mampu memecahkan enkripsi RSA-2048, tulang punggung sistem keuangan modern, bisa ada pada tahun 2034, dan mungkin secepat 2028.

Skenario ini, dijuluki "Q-Day," menimbulkan ancaman terhadap keamanan digital global. Memperburuk masalah adalah strategi Harvest Now, Decrypt Later (HNDL), di mana penjahat siber menimbun data terenkripsi saat ini untuk mendekripsinya begitu komputasi kuantum menjadi cukup kuat.

Naoris adalah salah satu dari sedikit ekosistem blockchain yang secara aktif memitigasi risiko ini secara real time, dan sudah memproses transaksi aman-kuantum harian untuk mengamankan aset di seluruh jaringan.

Kepemimpinan Naoris dengan Kredibilitas Institusional

Di balik inovasi teknis Naoris adalah tim kepemimpinan yang memadukan keahlian keamanan siber mendalam, kredibilitas institusional, dan wawasan pemerintahan:

  • David Carvalho, Pendiri & CEO — Chief Scientist, Ethical Hacker 20+ tahun, CISO termuda di UE, penasihat negara-negara tentang CyberWar, CyberTerrorism & CyberEspionage, regulasi perlindungan data dan risiko siber.
  • David Holtzman, CSO — Mantan CTO & Chief Scientist di IBM, Perancang Sistem DNS, penasihat Gedung Putih.
  • Mick Mulvaney, Penasihat Senior — Mantan Kepala Staf Gedung Putih, membawa ketajaman kebijakan dan keamanan nasional.
  • Inge Kampenes, Penasihat Keamanan — Mantan Kepala Pertahanan Siber Angkatan Bersenjata Norwegia.
  • Youssef El Maddarsi, Chief Business Officer — Diakui oleh EMEA Entrepreneur sebagai salah satu pengusaha paling berpengaruh di wilayah tersebut.

Campuran pengalaman keamanan siber, pertahanan, dan kebijakan ini memberikan Naoris keunggulan unik, menjembatani kesenjangan antara inovasi blockchain dan perlindungan infrastruktur global.

Katalisator Regulasi dan Institusional Potensial

Pengajuan kelompok dagang PQFIF tidak hanya memuji Naoris, tetapi juga menyiapkan panggung untuk transformasi industri yang mungkin terjadi. Ini menetapkan peta jalan tiga langkah untuk institusi keuangan:

  1. Fase Penilaian: Mengevaluasi implementasi yang ada, dengan Naoris disebut sebagai model.
  2. Fase Pilot: Melakukan uji coba tahan kuantum, mereferensikan peluncuran Naoris Juli 2025.
  3. Fase Produksi: Menerapkan dalam skala besar, menggunakan Naoris sebagai pendekatan terbukti.

Pemerintah AS memproyeksikan anggaran $7,1 miliar untuk migrasi sistem federal ke kriptografi aman-kuantum pada tahun 2035. Selain itu, biaya sektor swasta diperkirakan mencapai puluhan miliar. Lebih dari 20 miliar perangkat diperkirakan perlu ditingkatkan dalam dua dekade ke depan, menyajikan peluang signifikan bagi proyek yang dapat memberikan solusi yang kuat, dapat diskalakan, dan sesuai.

Momen Penentu untuk Industri Kripto

Dengan muncul bersama Proyek Agorá Bank for International Settlements (BIS), Protokol Naoris telah memasuki frontier baru; di mana blockchain, keuangan, dan keamanan siber nasional bersinggungan.

Ke depan, proyek-proyek kemungkinan akan diharapkan untuk menunjukkan ketahanan kuantum atau berisiko tertinggal dalam kepatuhan regulasi dan kepercayaan pasar.

Masa Depan Kuantum Telah Tiba

Seiring tenggat waktu yang semakin ketat, dengan 2030–2032 menandai jendela kepatuhan awal dan 2035 sebagai batas akhir federal AS, pengajuan kelompok dagang ke SEC memposisikan Naoris sebagai cetak biru utama untuk transisi pasca-kuantum.

Ini adalah validasi historis yang mendefinisikan ulang trajektori perusahaan, dari inovator teknis menjadi pembawa standar industri.

Pengakuan protokol Naoris oleh kelompok dagang independen mendefinisikan garis dasar baru untuk apa arti kepercayaan digital di era kuantum. Anda dapat membaca pengajuan kelompok dagang di sini untuk informasi lebih lanjut tentang posisi mereka terhadap Naoris.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

