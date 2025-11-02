Open Loot Meluncurkan Blockchain Layer-3 untuk Meningkatkan Transparansi dalam Gaming

Open Loot, pengembang yang berfokus pada infrastruktur game berbasis blockchain, telah meluncurkan OL Chain, jaringan Layer-3 yang dibuat khusus untuk membuat transaksi dalam game lebih cepat, lebih murah, dan dapat diverifikasi secara publik.
Perusahaan tersebut mengatakan OL Chain akan mencatat setiap perdagangan, pembelian, dan interaksi di seluruh ekosistemnya langsung di blockchain, dengan tujuan meningkatkan transparansi bagi pemain dan studio mitra.
OL Chain berupaya mengatasi salah satu titik gesekan utama dalam game blockchain: latensi transaksi dan biaya gas. Menurut Open Loot, transaksi di OL Chain diselesaikan secara real time dan pada awalnya akan menerapkan biaya gas nol, menurunkan hambatan bagi pengguna pertama kali.
Jaringan baru ini juga mewarisi model keamanan Ethereum sambil menawarkan "sponsor gas" opsional, memungkinkan pengembang membayar biaya jaringan atas nama pemain—sebuah insentif yang diyakini perusahaan akan meningkatkan retensi dan keterlibatan pengguna.
Peluncuran rantai ini memperluas kasus penggunaan untuk token asli Open Loot, $OL, dengan menghubungkan aktivitas platform dan volume transaksi ke permintaan token dan nilai ekosistem yang lebih luas.
"OL Chain dibangun untuk membuat game blockchain terasa tidak terlihat bagi pemain," kata perusahaan dalam sebuah pernyataan. "Kami menginginkan manfaat transparansi dan kepemilikan tanpa gesekan yang telah mendefinisikan sebagian besar pengalaman Web3."
Aktivitas di OL Chain dapat dilacak melalui explorer publik, yang menampilkan distribusi dompet, riwayat transaksi, dan data kinerja jaringan. Aktivitas awal mencerminkan pengujian internal dan onboarding sebelum integrasi studio yang lebih luas.
Peluncuran ini merupakan bagian dari upaya Open Loot untuk memperluas ekosistem gamingnya melampaui marketplace tunggal menjadi lapisan infrastruktur multi-studio. Dokumentasi teknis tambahan dan detail roadmap tersedia di wiki pengembang perusahaan.