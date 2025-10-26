OpenLedger Mengintegrasikan LayerZero untuk Memperkuat Ekonomi AI Lintas Rantai

OpenLedger, blockchain populer yang menggabungkan AI dengan reward token dan atribusi data, telah mengintegrasikan LayerZero, perusahaan interoperabilitas omnichain terkemuka. Integrasi ini berfokus pada peningkatan interoperabilitas lintas-rantai untuk mempercepat ekonomi AI yang lebih luas. Seperti disebutkan dalam pengumuman resmi X OpenLedger, pengembangan ini akan menawarkan jembatan lintas-rantai yang tak tertandingi, memungkinkan data terverifikasi, token, dan model AI untuk bergerak di lebih dari 130 blockchain. Oleh karena itu, inisiatif ini menunjukkan peran OpenLedger yang semakin besar dalam menggerakkan solusi lintas-rantai dan terukur untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas ekonomi AI global.
Dengan mengintegrasikan LayerZero, OpenLedger meningkatkan interoperabilitas lintas-rantai. Ini menandakan langkah penting menuju pembentukan jaringan blockchain yang saling terhubung. Selain itu, integrasi ini menghilangkan hambatan yang ada di antara jaringan terpisah, menjamin sirkulasi data dan aset yang aman dan lancar.
Selain itu, sebagai bagian dari integrasi ini, OpenLedger memanfaatkan teknologi omnichain dari LayerZero. Dengan ini, platform tersebut berupaya mengembangkan fondasi interoperabilitas yang tangguh antara berbagai ekosistem blockchain. Upaya bersama ini mendukung sinkronisasi real-time aset berbasis AI, memungkinkan aplikasi terdesentralisasi (dApps) yang lebih intuitif dan lebih cepat. Selain itu, dengan infrastruktur lintas-rantai canggih dari LayerZero, OpenLeder juga mendapatkan kemampuan untuk memperluas jangkauan layanannya untuk melayani berbagai institusi, pengembang, dan pengguna yang lebih luas dalam dunia AI terdesentralisasi.
Menurut OpenLedger, integrasi LayerZero menggarisbawahi langkah kunci menuju pengembangan kerangka blockchain yang inklusif. Infrastruktur blockchain terpadu seperti itu akan berupaya mendukung aplikasi AI tingkat luas serta model data. Selain itu, jembatan lintas-rantai tersebut memungkinkan OpenLedger memberdayakan konsumen untuk memindahkan aset, menerapkan berbagai model AI, dan berbagi kecerdasan dengan fleksibilitas luar biasa.