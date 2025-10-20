Rencana peluncuran token Polymarket mengambil posisi belakang untuk upaya comeback di A.S.

Polymarket dilaporkan sedang mempersiapkan peluncuran token nativenya sendiri, tetapi sumber mengatakan bahwa peluncuran tidak akan terjadi sampai platform pasar prediksi tersebut sepenuhnya membangun kembali kehadirannya di A.S. setelah keluar dari regulasi pada 2022.
Awal pekan ini, pendiri dan CEO Polymarket Shayne Coplan menimbulkan kehebohan di crypto X setelah membagikan postingan misterius yang mencantumkan "POLY" bersama Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), dan BNB (BNB). Postingan tersebut memicu spekulasi bahwa platform pasar prediksi terkemuka ini akan segera meluncurkan tokennya sendiri.
Namun, sumber yang mengetahui masalah ini memberi tahu Decrypt bahwa debut token tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Polymarket dilaporkan berencana merilis token hanya setelah sepenuhnya membangun kembali kehadirannya di pasar A.S., yang terpaksa ditinggalkannya pada 2022 setelah tindakan regulasi oleh CFTC.
Comeback tersebut tampaknya sedang berjalan dengan baik. Awal tahun ini, Polymarket mengakuisisi bursa QCX yang diregulasi CFTC, dan lembaga tersebut sejak itu telah mengeluarkan surat no-action, secara efektif membuka jalan bagi kembalinya Polymarket kepada pengguna Amerika. Melalui QCX, perusahaan baru-baru ini melakukan sertifikasi mandiri untuk pasar prediksi teregulasi pertamanya untuk olahraga dan pemilihan, mendapatkan persetujuan untuk beroperasi di A.S. secepat Oktober.
Polymarket belum secara resmi berkomentar tentang detail token atau potensi utilitasnya. Namun, perusahaan sebelumnya telah mengisyaratkan bahwa token mungkin dirancang untuk "rewards and drops" bagi pengguna setia platform.
Debut token yang diantisipasi ini muncul setelah investasi besar sebesar $2 miliar di Polymarket dari Intercontinental Exchange (ICE), perusahaan induk New York Stock Exchange. Kesepakatan tersebut, yang diumumkan awal bulan ini, menilai Polymarket senilai $9 miliar.
Kemitraan dengan ICE membuka pintu bagi data pasar Polymarket untuk didistribusikan ke institusi keuangan di seluruh dunia, mengintegrasikan wawasan prediksinya ke dalam saluran keuangan tradisional.