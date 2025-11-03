Pakar Mengatakan 'Sesuatu yang Aneh Sedang Terjadi di Dalam Ripple' – Inilah Alasannya

Ripple Membentuk Dewan Penasihat XRPL untuk Mendorong Inovasi dalam Zero-Knowledge Proofs, DeFi, dan Keamanan Kuantum. Analis Stern Drew menyoroti bahwa para ahli dan area fokus dewan tersebut mencerminkan inisiatif ZK dan privasi DNA Protocol. Meskipun belum dikonfirmasi, para analis menyarankan Ripple mungkin sedang mengintegrasikan sistem yang berfokus pada privasi seperti kerangka kerja DNA Protocol. Pasar kripto bergejolak minggu lalu setelah Ripple mengungkapkan Dewan Penasihat baru, yang bertujuan untuk memajukan inovasi pada XRP Ledger (XRPL). Kelompok ini akan dipimpin oleh David Schwartz, Chief Technology Officer Ripple dan salah satu co-creator asli XRPL. Menurut pernyataan resmi Ripple, misi dewan adalah untuk mendorong penelitian dan pengembangan dalam Zero-Knowledge Proofs (ZKPs), keuangan terdesentralisasi (DeFi), dan keamanan kuantum — tiga area kunci yang membentuk masa depan skalabilitas dan privasi blockchain. Para Kriptografer Kelas Dunia Bergabung dengan Inisiatif Ini Dewan yang baru ditunjuk mencakup beberapa kriptografer dan peneliti akademis paling dihormati di dunia: Dr. Hitesh Tewari, Trinity College Dublin – membangun sistem ZK di XRPL Dr. Yebo Feng, Nanyang Technological University – meneliti AI dan privasi blockchain Dr. Hyunok Oh, Hanyang University – mengkhususkan diri dalam zk-SNARKs dan kriptografi tahan kuantum Dr. Radu State, University of Luxembourg – fokus pada kontrak pintar dan keamanan jaringan Keahlian mereka menunjukkan bahwa Ripple memperdalam fokusnya pada kerangka kerja kriptografi lanjutan, yang berpotensi meletakkan dasar untuk fitur privasi dan interoperabilitas generasi berikutnya. Baca Juga: XRP Plot Twist: Apakah Ini yang Brad Garlinghouse Kerjakan Selama Ini? "Sesuatu yang Aneh Terjadi," Tim Penasihat Ripple Mencerminkan Penelitian Inti DNA Protocol Komentator kripto Stern Drew memicu ketertarikan di X setelah menarik paralel yang mencolok antara dewan penasihat baru Ripple dan tim di balik DNA Protocol, inisiatif blockchain yang berfokus pada privasi yang mengembangkan identitas Zero-Knowledge, lapisan penyelesaian privat, dan verifikasi terenkripsi melalui token $XDNA-nya. "Ini adalah domain penelitian dan teknologi yang sama yang telah diam-diam dikembangkan oleh DNA Protocol di balik layar," tulis Drew. "Setiap nama, setiap spesialisasi, setiap topik cocok dengan sempurna. Ini tampak kurang seperti kebetulan dan lebih seperti koordinasi." Drew melangkah lebih jauh, menyarankan bahwa kerangka kerja DNA Protocol mungkin diam-diam bergabung ke dalam arsitektur Ripple, berpotensi membentuk lapisan penyelesaian privat untuk kasus penggunaan institusional dan lintas batas di XRPL. Sesuatu yang aneh sedang terjadi di dalam Ripple. Dewan Penasihat baru saja diungkapkan, dipimpin oleh David Schwartz, Co-Creator legendaris XRP Ledger. Secara resmi, ini dimaksudkan untuk "memajukan inovasi teknis" pada XRPL dengan fokus pada Zero-Knowledge Proofs,… pic.twitter.com/Z30EweeujE — Stern Drew (@SternDrewCrypto) 1 November 2025 Spekulasi Meningkat: Kolaborasi Penelitian atau Integrasi Strategis? Sementara Ripple belum mengkonfirmasi kemitraan apa pun dengan DNA Protocol, tumpang tindih dalam area fokus, ZKP, privasi, dan sistem tahan kuantum memicu spekulasi. Para analis mencatat bahwa langkah Ripple datang di tengah gelombang permintaan institusional untuk solusi blockchain rahasia, selaras dengan visi jangka panjang Ripple untuk menjadi tulang punggung likuiditas dan penyelesaian global untuk jaringan keuangan publik dan privat. Jika benar, integrasi semacam itu bisa menandai langkah besar menuju sistem privasi on-chain hibrida, di mana infrastruktur Ripple menangani likuiditas dan penyelesaian, sementara kerangka kerja ZK DNA Protocol memastikan privasi yang aman dan dapat diverifikasi di seluruh jaringan. Prospek: Ripple Diam-diam Menemukan Kembali Privasi On-Chain? Untuk saat ini, pengumuman Ripple tetap dibingkai sebagai inisiatif penelitian. Namun, pengamat pasar percaya ini mungkin menandai awal evolusi teknologi yang lebih dalam di dalam perusahaan — yang menggabungkan likuiditas kelas perusahaan dengan privasi kriptografi mutakhir. Seperti yang disimpulkan Stern Drew, "Ripple sedang membangun rel untuk likuiditas global. DNA Protocol mungkin adalah lapisan tersembunyi yang sedang diinkubasi dari dalam." Entah kebetulan atau koordinasi, langkah terbaru Ripple telah menghidupkan kembali diskusi seputar peta jalan jangka panjangnya dan apakah era berikutnya dari privasi blockchain mungkin sedang diam-diam berkembang di dalam ekosistem Ripple sendiri. Baca Juga: Monica Long Mengungkapkan Kekuatan Ripple yang Berkembang dalam Pembayaran Global Real-Time Artikel ini pertama kali muncul di 36Crypto. Ripple Membentuk Dewan Penasihat XRPL untuk Mendorong Inovasi dalam Zero-Knowledge Proofs, DeFi, dan Keamanan Kuantum. Analis Stern Drew menyoroti bahwa para ahli dan area fokus dewan tersebut mencerminkan inisiatif ZK dan privasi DNA Protocol. Meskipun belum dikonfirmasi, para analis menyarankan Ripple mungkin sedang mengintegrasikan sistem yang berfokus pada privasi seperti kerangka kerja DNA Protocol. Pasar kripto bergejolak minggu lalu setelah Ripple mengungkapkan Dewan Penasihat baru, yang bertujuan untuk memajukan inovasi pada XRP Ledger (XRPL). Kelompok ini akan dipimpin oleh David Schwartz, Chief Technology Officer Ripple dan salah satu co-creator asli XRPL. Menurut pernyataan resmi Ripple, misi dewan adalah untuk mendorong penelitian dan pengembangan dalam Zero-Knowledge Proofs (ZKPs), keuangan terdesentralisasi (DeFi), dan keamanan kuantum — tiga area kunci yang membentuk masa depan skalabilitas dan privasi blockchain. Para Kriptografer Kelas Dunia Bergabung dengan Inisiatif Ini Dewan yang baru ditunjuk mencakup beberapa kriptografer dan peneliti akademis paling dihormati di dunia: Dr. Hitesh Tewari, Trinity College Dublin – membangun sistem ZK di XRPL Dr. Yebo Feng, Nanyang Technological University – meneliti AI dan privasi blockchain Dr. Hyunok Oh, Hanyang University – mengkhususkan diri dalam zk-SNARKs dan kriptografi tahan kuantum Dr. Radu State, University of Luxembourg – fokus pada kontrak pintar dan keamanan jaringan Keahlian mereka menunjukkan bahwa Ripple memperdalam fokusnya pada kerangka kerja kriptografi lanjutan, yang berpotensi meletakkan dasar untuk fitur privasi dan interoperabilitas generasi berikutnya. Baca Juga: XRP Plot Twist: Apakah Ini yang Brad Garlinghouse Kerjakan Selama Ini? "Sesuatu yang Aneh Terjadi," Tim Penasihat Ripple Mencerminkan Penelitian Inti DNA Protocol Komentator kripto Stern Drew memicu ketertarikan di X setelah menarik paralel yang mencolok antara dewan penasihat baru Ripple dan tim di balik DNA Protocol, inisiatif blockchain yang berfokus pada privasi yang mengembangkan identitas Zero-Knowledge, lapisan penyelesaian privat, dan verifikasi terenkripsi melalui token $XDNA-nya. "Ini adalah domain penelitian dan teknologi yang sama yang telah diam-diam dikembangkan oleh DNA Protocol di balik layar," tulis Drew. "Setiap nama, setiap spesialisasi, setiap topik cocok dengan sempurna. Ini tampak kurang seperti kebetulan dan lebih seperti koordinasi." Drew melangkah lebih jauh, menyarankan bahwa kerangka kerja DNA Protocol mungkin diam-diam bergabung ke dalam arsitektur Ripple, berpotensi membentuk lapisan penyelesaian privat untuk kasus penggunaan institusional dan lintas batas di XRPL. Sesuatu yang aneh sedang terjadi di dalam Ripple. Dewan Penasihat baru saja diungkapkan, dipimpin oleh David Schwartz, Co-Creator legendaris XRP Ledger. Secara resmi, ini dimaksudkan untuk "memajukan inovasi teknis" pada XRPL dengan fokus pada Zero-Knowledge Proofs,… pic.twitter.com/Z30EweeujE — Stern Drew (@SternDrewCrypto) 1 November 2025 Spekulasi Meningkat: Kolaborasi Penelitian atau Integrasi Strategis? Sementara Ripple belum mengkonfirmasi kemitraan apa pun dengan DNA Protocol, tumpang tindih dalam area fokus, ZKP, privasi, dan sistem tahan kuantum memicu spekulasi. Para analis mencatat bahwa langkah Ripple datang di tengah gelombang permintaan institusional untuk solusi blockchain rahasia, selaras dengan visi jangka panjang Ripple untuk menjadi tulang punggung likuiditas dan penyelesaian global untuk jaringan keuangan publik dan privat. Jika benar, integrasi semacam itu bisa menandai langkah besar menuju sistem privasi on-chain hibrida, di mana infrastruktur Ripple menangani likuiditas dan penyelesaian, sementara kerangka kerja ZK DNA Protocol memastikan privasi yang aman dan dapat diverifikasi di seluruh jaringan. Prospek: Ripple Diam-diam Menemukan Kembali Privasi On-Chain? Untuk saat ini, pengumuman Ripple tetap dibingkai sebagai inisiatif penelitian. Namun, pengamat pasar percaya ini mungkin menandai awal evolusi teknologi yang lebih dalam di dalam perusahaan — yang menggabungkan likuiditas kelas perusahaan dengan privasi kriptografi mutakhir. Seperti yang disimpulkan Stern Drew, "Ripple sedang membangun rel untuk likuiditas global. DNA Protocol mungkin adalah lapisan tersembunyi yang sedang diinkubasi dari dalam." Entah kebetulan atau koordinasi, langkah terbaru Ripple telah menghidupkan kembali diskusi seputar peta jalan jangka panjangnya dan apakah era berikutnya dari privasi blockchain mungkin sedang diam-diam berkembang di dalam ekosistem Ripple sendiri. Baca Juga: Monica Long Mengungkapkan Kekuatan Ripple yang Berkembang dalam Pembayaran Global Real-Time Artikel ini pertama kali muncul di 36Crypto.