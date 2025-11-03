Pakar Mengatakan 'Sesuatu yang Aneh Sedang Terjadi di Dalam Ripple' – Inilah Alasannya

Pasar kripto bergejolak minggu lalu setelah Ripple mengungkapkan Dewan Penasihat baru, yang bertujuan untuk memajukan inovasi pada XRP Ledger (XRPL). Kelompok ini akan dipimpin oleh David Schwartz, Chief Technology Officer Ripple dan salah satu pencipta asli XRPL.
Menurut pernyataan resmi Ripple, misi dewan adalah untuk mendorong penelitian dan pengembangan dalam Zero-Knowledge Proofs (ZKPs), keuangan terdesentralisasi (DeFi), dan keamanan kuantum — tiga area kunci yang membentuk masa depan skalabilitas dan privasi blockchain.
Dewan yang baru ditunjuk mencakup beberapa kriptografer dan peneliti akademis paling dihormati di dunia:
Keahlian mereka menunjukkan bahwa Ripple memperdalam fokusnya pada kerangka kerja kriptografi canggih, yang berpotensi meletakkan dasar untuk fitur privasi dan interoperabilitas generasi berikutnya.
Komentator kripto Stern Drew memicu ketertarikan di X setelah menarik paralel yang mencolok antara dewan penasihat baru Ripple dan tim di balik DNA Protocol, inisiatif blockchain yang berfokus pada privasi yang mengembangkan identitas Zero-Knowledge, lapisan penyelesaian privat, dan verifikasi terenkripsi melalui token $XDNA-nya.
"Ini adalah domain penelitian dan teknologi yang sama yang telah dikembangkan DNA Protocol secara diam-diam di balik layar," tulis Drew. "Setiap nama, setiap spesialisasi, setiap topik cocok dengan sempurna. Ini tampak kurang seperti kebetulan dan lebih seperti koordinasi."
Drew melangkah lebih jauh, menyarankan bahwa kerangka kerja DNA Protocol mungkin diam-diam bergabung ke dalam arsitektur Ripple, berpotensi membentuk lapisan penyelesaian privat untuk kasus penggunaan institusional dan lintas batas di XRPL.
Sementara Ripple belum mengkonfirmasi kemitraan apa pun dengan DNA Protocol, tumpang tindih dalam area fokus, ZKP, privasi, dan sistem tahan kuantum memicu spekulasi.
Para analis mencatat bahwa langkah Ripple datang di tengah gelombang permintaan institusional untuk solusi blockchain rahasia, selaras dengan visi jangka panjang Ripple untuk menjadi tulang punggung likuiditas dan penyelesaian global untuk jaringan keuangan publik dan privat.
Jika benar, integrasi semacam itu bisa menandai langkah besar menuju sistem privasi on-chain hibrida, di mana infrastruktur Ripple menangani likuiditas dan penyelesaian, sementara kerangka kerja ZK DNA Protocol memastikan privasi yang aman dan dapat diverifikasi di seluruh jaringan.
Untuk saat ini, pengumuman Ripple tetap dibingkai sebagai inisiatif penelitian. Namun, pengamat pasar percaya ini mungkin menandakan awal evolusi teknologi yang lebih dalam di dalam perusahaan — yang menggabungkan likuiditas kelas perusahaan dengan privasi kriptografi mutakhir.
Seperti yang disimpulkan Stern Drew, "Ripple sedang membangun rel untuk likuiditas global. DNA Protocol mungkin adalah lapisan tersembunyi yang sedang diinkubasi dari dalam." Entah kebetulan atau koordinasi, langkah terbaru Ripple telah menghidupkan kembali diskusi seputar peta jalan jangka panjangnya dan apakah era berikutnya dari privasi blockchain mungkin sedang diam-diam berkembang di dalam ekosistem Ripple sendiri.
