Laporan: Crash Pasar Kripto Terbaru Menempatkan Transaksi Sirkulasi sUSDe Senilai $1 Miliar dalam Risiko

PANews melaporkan pada tanggal 29 Oktober bahwa, menurut CoinDesk, laporan Sentora Research menyatakan bahwa hampir $1 miliar dalam posisi DeFi yang melibatkan USDe (sUSDe) yang di-stake di Ethena berisiko setelah crash pasar kripto pada 11 Oktober. Crash tersebut menyebabkan penurunan tajam pada suku bunga pasar DeFi, mengurangi pengembalian dari strategi leverage seperti perdagangan revolving sUSDe. Di Aave v3 core, suku bunga pinjaman USDT/USDC masing-masing sekitar 2,0% dan 1,5% lebih tinggi daripada hasil sUSDe. Pengguna yang memanfaatkan stablecoin untuk posisi long pada sUSDe mengalami pengembalian negatif, dan posisi revolving yang menggunakan stablecoin untuk membeli sUSDe mulai kehilangan uang. Jika situasi ini berlanjut, sekitar $1 miliar dalam posisi di Aave v3 core yang terpapar pada spread suku bunga negatif mungkin akan dilikuidasi.
Spread suku bunga negatif dapat memaksa penjualan agunan atau deleveraging, melemahkan likuiditas di tempat perdagangan dan memicu reaksi berantai. Sentora memperingatkan trader untuk memperhatikan spread antara hasil tahunan pinjaman Aave dan hasil sUSDe, terutama ketika tetap negatif, serta tingkat pemanfaatan pool pinjaman USDT dan USDC. Dengan meningkatnya jumlah posisi revolving yang mendekati likuidasi, trader harus waspada terhadap lonjakan pemanfaatan pool pinjaman USDT dan USDC di masa depan, yang dapat mendorong biaya pinjaman dan memperburuk tekanan pasar ketika spread suku bunga negatif.