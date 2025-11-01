BursaDEX+
Poin Penting: Peluncuran ETF XRP Semakin Dekat: Pengajuan S-1 terbaru Canary Capital dapat membuat spot XRP ETF otomatis efektif pada 13 November, [...] Artikel Momentum ETF Ripple Meningkat: Mengapa Trader Beralih ke Best Wallet ($BEST) pertama kali muncul di Coindoo.

Momentum ETF Ripple Meningkat: Mengapa Trader Beralih ke Best Wallet ($BEST)

Oleh: Coindoo
2025/11/01 16:07
WHY
WHY$0.00000002379--%
Ambire Wallet
WALLET$0.01909-0.62%
XRP
XRP$2.2732-0.07%

Poin Penting:

  • Peluncuran XRP ETF Semakin Dekat: Pengajuan S-1 terbaru dari Canary Capital dapat membuat spot XRP ETF otomatis efektif pada 13 November, menandai salah satu persetujuan ETF tercepat dalam sejarah kripto.
  • Retail Beralih ke Web3: Saat institusi menargetkan ETF, investor ritel beralih ke ekosistem berbasis utilitas seperti Best Wallet ($BEST), yang menjembatani keuangan tradisional dan DeFi.
  • $BEST Memimpin Gelombang Adopsi Berikutnya: Dibangun dengan teknologi Fireblocks MPC, Best Wallet menggabungkan perdagangan, staking (hingga 78% APY), dan akses presale, dan telah mengumpulkan $16,7 juta, memposisikan dirinya sebagai gerbang pertumbuhan ritel berikutnya.

ETF spot XRP yang telah lama ditunggu akhirnya mungkin hanya tinggal beberapa minggu lagi. Manajer aset Canary Capital telah mengajukan S-1 yang diperbarui, menghapus "amandemen penundaan" yang sebelumnya menghambat persetujuan otomatis, sebuah langkah besar menuju peluncuran.

Berkat pembaruan ini, pendaftaran dapat menjadi "otomatis efektif," menetapkan tanggal peluncuran potensial pada 13 November, menunggu peninjauan Nasdaq terhadap pengajuan 8-A perusahaan.

Langkah ini datang segera setelah peluncuran terbaru Canary untuk ETF Solana dan HBAR, yang keduanya mulai berlaku menggunakan rute yang sama dan menarik arus masuk awal yang kuat.

Menurut ahli strategi ETF Bloomberg Eric Balchunas, proses yang disederhanakan ini dapat membuat debut $XRP menjadi salah satu persetujuan ETF tercepat dalam sejarah kripto.

Sementara itu, sentimen di kalangan regulator dan analis tampaknya semakin mendukung. Komisioner SEC Paul Atkins telah mendukung pendekatan otomatis efektif selama penutupan pemerintah baru-baru ini.

Sementara itu, CIO Bitwise Matt Hougan percaya ETF XRP dapat menarik arus masuk miliaran dolar dalam beberapa bulan, didorong oleh keyakinan teguh dari pengikut $XRP yang seperti kultus, sering disebut sebagai "XRP Army."

Para analis sudah mengantisipasi reli harga XRP menuju $10 – dan beberapa memproyeksikan jauh lebih tinggi lagi — mencerminkan momentum yang terlihat setelah peluncuran sukses ETF Rex-Osprey.

Namun sementara institusi fokus pada booming ETF, pedagang ritel mengalihkan perhatian mereka ke altcoin yang sedang berkembang dan platform Web3 yang dapat berkembang secara independen dari siklus ETF jangka pendek.

Salah satu contoh terbaik dari pergerakan ini adalah Best Wallet ($BEST), super-wallet yang sedang berkembang yang menghubungkan pengguna langsung ke masa depan keuangan terdesentralisasi.

Best Wallet ($BEST): Gerbang menuju Gelombang Adopsi Web3 Berikutnya

Saat Wall Street merangkul ETF kripto, investor ritel membutuhkan alat yang memberikan tingkat aksesibilitas yang sama ke keuangan on-chain. Best Wallet ($BEST) sedang membangun jembatan itu.

Best Wallet adalah super wallet Web3 generasi berikutnya yang dirancang untuk membuat partisipasi kripto menjadi mudah, aman, dan menguntungkan.

Didukung oleh teknologi MPC-CMP mutakhir dari Fireblocks, ini adalah dompet non-kustodial pertama yang menggabungkan dukungan multi-chain, akses presale, dan perdagangan terdesentralisasi dalam satu platform yang mulus.

Aplikasi ini menggabungkan tiga produk unggulan — Best Wallet, Best DEX, dan Best Card yang akan datang — menjadi satu hub kripto yang kuat. Pengguna dapat menyimpan dan memperdagangkan aset di lebih dari 60 rantai utama, sementara agregator Best DEX secara otomatis mencari tarif on-chain terbaik untuk setiap pertukaran.

Sementara itu, Best Card akan memungkinkan pengguna untuk menggunakan kripto mereka di mana saja, sambil mendapatkan cashback dan hadiah pada setiap pembelian.

Dirancang dengan pendekatan mobile-first, Best Wallet menyediakan pengalaman all-in-one yang intuitif yang memberdayakan investor pemula maupun berpengalaman.

Selain itu, portal "Upcoming Tokens" memberikan pengguna akses ke presale yang telah diverifikasi. Ini membuka pintu untuk peluang tahap awal sambil meminimalkan risiko pihak ketiga.

Sama seperti ETF membuat kripto dapat diakses oleh institusi TradFi, Best Wallet mendemokratisasi Web3 untuk semua orang: menetapkan standar baru untuk keamanan, kesederhanaan, dan peluang on-chain.

Tokenomics $BEST: Staking, Momentum, dan Pertumbuhan Jangka Panjang

Saat uang institusional mengalir ke ETF seperti XRP dan Solana, investor ritel mencari token yang menawarkan lebih dari sekadar spekulasi harga. Best Wallet ($BEST) memberikan yield, utilitas, dan kepemilikan nyata: semua yang dicari investor ritel.

Presale $BEST yang sedang berlangsung telah mengumpulkan lebih dari $16,7 juta, dengan token saat ini dihargai $0,025875: sinyal kuat kepercayaan pada keberlanjutan jangka panjang ekosistemnya.

Dengan melakukan staking $BEST, pemegang dapat memperoleh hingga 78% APY, sambil membuka hak tata kelola dan akses awal ke integrasi DeFi baru dalam ekosistem Best Wallet.

Setiap lapisan Best Wallet dirancang untuk membuat partisipasi Web3 aman, mulus, dan menguntungkan. Dari arsitektur Fireblocks MPC hingga hub penemuan presale, $BEST mengubah aktivitas kripto sehari-hari menjadi pengalaman intuitif yang menghasilkan pendapatan.

Saat institusi berinvestasi ke ETF kripto berkapitalisasi besar, $BEST membangun jembatan ke masa depan — memberikan pengguna ritel akses langsung ke pertumbuhan, yield, dan inovasi di seluruh ekonomi terdesentralisasi.

Bergabunglah dengan presale Best Wallet ($BEST) hari ini: gerbang cerdas dan aman bagi investor yang mencari peluang on-chain nyata!

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan dari penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.



Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal






Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini












Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September



















