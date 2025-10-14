Attackathon XRPL Ripple Menawarkan $200K untuk Penemuan Kerentanan dalam Protokol Peminjaman

Ripple dan Immunefi meluncurkan Attackathon senilai $200.000 untuk mengamankan Protokol Peminjaman XRPL yang baru.

Acara ini berlangsung dari 27 Oktober hingga 29 November, dengan fase edukasi yang sudah berjalan.

Tujuannya adalah untuk memperkuat roadmap DeFi institusional XRPL dan menguji sistem peminjaman tanpa jaminannya.

Ripple telah mengumumkan kolaborasi besar dengan Immunefi untuk menyelenggarakan "Attackathon" senilai $200.000 yang bertujuan memperkuat Protokol Peminjaman XRP Ledger (XRPL) yang diusulkan.

Berlangsung dari 27 Oktober hingga 29 November, kompetisi ini mengundang peneliti keamanan global untuk mengeksplorasi lebih dari 35.000 baris kode C++ dalam pencarian kerentanan potensial. Peserta akan mendapatkan hadiah dalam bentuk stablecoin Ripple, RLUSD, berdasarkan bug yang mereka temukan.

https://twitter.com/ripplexdev/status/1977753120756154860

Fase edukasi sudah aktif melalui XRPL Attackathon Academy, menyediakan panduan praktis dan sumber daya bagi peserta. Tim Ripple menjelaskan bahwa inisiatif ini adalah bagian dari roadmap DeFi institusional mereka, memastikan bahwa lembaga keuangan dapat menggunakan Protokol Peminjaman XRPL dengan percaya diri ketika diluncurkan.

Memperkuat DeFi Institusional dengan Peminjaman XRPL

Protokol Peminjaman XRPL memperkenalkan sistem pinjaman jangka tetap tanpa jaminan langsung di XRP Ledger. Berbeda dengan platform peminjaman terdesentralisasi pada umumnya, protokol ini menghindari kontrak pintar dan aset yang dibungkus.

Sebagai gantinya, penilaian kredit terjadi di luar rantai, memungkinkan institusi menerapkan model risiko mereka sendiri. Namun, dana dikumpulkan dan dikelola dalam rantai, mempertahankan transparansi dan keamanan melalui persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya.

Diatur oleh standar XLS-66 yang baru, protokol ini mewakili upaya Ripple untuk membawa pasar kredit dunia nyata ke dalam ruang blockchain.

Desainnya juga mengakomodasi model keuangan tradisional, memungkinkan institusi yang lebih menyukai pinjaman dengan jaminan untuk menyusunnya melalui kustodian yang diregulasi. Perpaduan antara efisiensi blockchain dan kepercayaan institusional ini dapat mendefinisikan ulang bagaimana aset digital digunakan dalam peminjaman.

Target Utama Ditetapkan untuk Tantangan Keamanan Ripple

Attackathon ini membawa total hadiah sebesar $200.000. Jika bahkan satu bug valid dilaporkan, jumlah penuh akan didistribusikan di antara peserta. Jika tidak ditemukan kerentanan besar, dana cadangan sebesar $30.000 akan dibagikan kepada peneliti yang memberikan wawasan berharga.

Keduanya telah mengidentifikasi beberapa target prioritas, termasuk logika likuidasi, akrual bunga, dan sistem kontrol akses. Penemuan yang paling berdampak akan melibatkan kerentanan yang dapat mempengaruhi solvabilitas vault atau keamanan aset.

Untuk membantu peserta berhasil, XRPL Attackathon Academy menawarkan sesi langsung dengan insinyur Ripple, panduan pengembang, dan lingkungan pengujian. Model pembelajaran akses terbuka ini mencerminkan tujuan Ripple untuk tidak hanya mengamankan protokolnya tetapi juga mendidik gelombang baru ahli keamanan blockchain.

