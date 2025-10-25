Rumble dan Tether Bekerja Sama untuk Menambahkan Tip Bitcoin untuk Kreator

Postingan Rumble dan Tether Bekerja Sama untuk Menambahkan Fitur Tip Bitcoin untuk Kreator pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News
Rumble telah bermitra dengan Tether untuk memperkenalkan fitur tip Bitcoin bagi kreator, yang dijadwalkan diluncurkan antara awal hingga pertengahan Desember. CEO Chris Pavlovski mengkonfirmasi bahwa fitur tersebut saat ini sedang dalam tahap pengujian, sementara Paolo Ardoino dari Tether mengatakan fitur akan diluncurkan sepenuhnya setelah desain akhir dan pembaruan pengalaman pengguna selesai. Fitur ini akan memungkinkan 51 juta pengguna bulanan Rumble untuk memberi penghargaan kepada kreator konten secara langsung dalam Bitcoin. Sebelumnya, Tether telah menginvestasikan $775 juta di Rumble untuk mendorong pertumbuhan platform dan fitur blockchain-nya.
