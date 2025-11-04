BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Postingan Schiff Memperbarui Kritik saat Bitcoin Berkinerja Lebih Buruk dari Emas dan NASDAQ muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin tertinggal di belakang saham dan emas, menimbulkan pertanyaan tentang daya tarik pasarnya saat ini. Volatilitas rendah historis mengisyaratkan potensi pergerakan tajam Bitcoin segera. Siklus empat tahun menunjukkan penurunan saat ini mungkin mendahului puncak makro pada 2025. Penarikan Bitcoin baru-baru ini telah menyalakan kembali perdebatan panjang tentang nilai sebenarnya dan keberlanjutan jangka panjangnya. Sementara aset utama seperti NASDAQ dan emas telah melonjak 18% dan 42% di atas level tertinggi Januari mereka, Bitcoin telah tergelincir di bawah levelnya sendiri. Penurunan ini terjadi di tengah kritik yang diperbarui dari pendukung emas Peter Schiff, yang berpendapat bahwa nilai Bitcoin hanya bergantung pada momentum pasar daripada nilai intrinsik. Meskipun ada perhatian institusional yang berkelanjutan dan berita politik sejak pelantikan Trump, kinerja harga Bitcoin tetap redup dibandingkan dengan pasar tradisional. Bitcoin kembali di bawah level tertingginya dari Januari 2025. Sebaliknya, NASDAQ dan emas masing-masing 18% dan 42% di atas level tertinggi Januari mereka. Mengingat semua kehebohan Bitcoin sejak pelantikan Trump, mengapa Bitcoin tidak membuat kemajuan meskipun kenaikan baik pada aset berisiko maupun aset aman? — Peter Schiff (@PeterSchiff) 3 November 2025 Kinerja Pasar yang Buruk Menimbulkan Pertanyaan Harga Bitcoin saat ini $107.871, mencerminkan penurunan 2,2% selama 24 jam terakhir dan penurunan 6,22% dalam seminggu terakhir. Kapitalisasi pasarnya berdiri di $2,15 triliun, dengan volume perdagangan melebihi $48 miliar. Schiff sebelumnya menekankan bahwa stagnasi Bitcoin, bahkan ketika aset berisiko seperti saham dan aset aman seperti emas naik, menandakan keyakinan yang memudar di kalangan investor. Dia telah lama berpendapat bahwa Bitcoin tidak memiliki nilai intrinsik, dengan argumen bahwa permintaannya bergantung pada spekulasi berkelanjutan daripada utilitas fundamental. Namun, para pendukung membantah bahwa struktur terdesentralisasi Bitcoin dan pasokan terbatas sebanyak 21 juta koin berfungsi sebagai padanan digital untuk kelangkaan emas. Mereka menyarankan bahwa kelemahan saat ini mencerminkan konsolidasi pasar menjelang potensi terobosan daripada hilangnya kepercayaan...Postingan Schiff Memperbarui Kritik saat Bitcoin Berkinerja Lebih Buruk dari Emas dan NASDAQ muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin tertinggal di belakang saham dan emas, menimbulkan pertanyaan tentang daya tarik pasarnya saat ini. Volatilitas rendah historis mengisyaratkan potensi pergerakan tajam Bitcoin segera. Siklus empat tahun menunjukkan penurunan saat ini mungkin mendahului puncak makro pada 2025. Penarikan Bitcoin baru-baru ini telah menyalakan kembali perdebatan panjang tentang nilai sebenarnya dan keberlanjutan jangka panjangnya. Sementara aset utama seperti NASDAQ dan emas telah melonjak 18% dan 42% di atas level tertinggi Januari mereka, Bitcoin telah tergelincir di bawah levelnya sendiri. Penurunan ini terjadi di tengah kritik yang diperbarui dari pendukung emas Peter Schiff, yang berpendapat bahwa nilai Bitcoin hanya bergantung pada momentum pasar daripada nilai intrinsik. Meskipun ada perhatian institusional yang berkelanjutan dan berita politik sejak pelantikan Trump, kinerja harga Bitcoin tetap redup dibandingkan dengan pasar tradisional. Bitcoin kembali di bawah level tertingginya dari Januari 2025. Sebaliknya, NASDAQ dan emas masing-masing 18% dan 42% di atas level tertinggi Januari mereka. Mengingat semua kehebohan Bitcoin sejak pelantikan Trump, mengapa Bitcoin tidak membuat kemajuan meskipun kenaikan baik pada aset berisiko maupun aset aman? — Peter Schiff (@PeterSchiff) 3 November 2025 Kinerja Pasar yang Buruk Menimbulkan Pertanyaan Harga Bitcoin saat ini $107.871, mencerminkan penurunan 2,2% selama 24 jam terakhir dan penurunan 6,22% dalam seminggu terakhir. Kapitalisasi pasarnya berdiri di $2,15 triliun, dengan volume perdagangan melebihi $48 miliar. Schiff sebelumnya menekankan bahwa stagnasi Bitcoin, bahkan ketika aset berisiko seperti saham dan aset aman seperti emas naik, menandakan keyakinan yang memudar di kalangan investor. Dia telah lama berpendapat bahwa Bitcoin tidak memiliki nilai intrinsik, dengan argumen bahwa permintaannya bergantung pada spekulasi berkelanjutan daripada utilitas fundamental. Namun, para pendukung membantah bahwa struktur terdesentralisasi Bitcoin dan pasokan terbatas sebanyak 21 juta koin berfungsi sebagai padanan digital untuk kelangkaan emas. Mereka menyarankan bahwa kelemahan saat ini mencerminkan konsolidasi pasar menjelang potensi terobosan daripada hilangnya kepercayaan...

Schiff Memperbarui Kritik saat Bitcoin Berkinerja Lebih Buruk dari Emas dan NASDAQ

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/11/04 12:09
Movement
MOVE$0.06194-0.68%
SOON
SOON$2.1572+0.37%
MAY
MAY$0.02738+4.30%
Major
MAJOR$0.1012+3.40%
Semantic Layer
42$0.0855+5.34%
  • Bitcoin tertinggal di belakang saham dan emas, menimbulkan pertanyaan tentang daya tarik pasarnya saat ini.
  • Volatilitas rendah yang historis mengisyaratkan potensi pergerakan tajam Bitcoin dalam waktu dekat.
  • Siklus empat tahun menunjukkan penurunan saat ini mungkin mendahului puncak makro pada 2025.

Penarikan Bitcoin baru-baru ini telah menghidupkan kembali perdebatan panjang tentang nilai sebenarnya dan keberlanjutan jangka panjangnya. Sementara aset utama seperti NASDAQ dan emas telah melonjak 18% dan 42% di atas level tertinggi Januari mereka, Bitcoin telah tergelincir di bawah levelnya sendiri. 

Penurunan ini terjadi di tengah kritik yang diperbarui dari pendukung emas Peter Schiff, yang berpendapat bahwa nilai Bitcoin hanya bergantung pada momentum pasar daripada nilai intrinsik. Meskipun ada perhatian institusional yang berkelanjutan dan berita utama politik sejak pelantikan Trump, kinerja harga Bitcoin tetap redup dibandingkan dengan pasar tradisional.

Kinerja Pasar yang Buruk Menimbulkan Pertanyaan

Harga Bitcoin saat ini $107.871, mencerminkan penurunan 2,2% selama 24 jam terakhir dan penurunan 6,22% dalam seminggu terakhir. Kapitalisasi pasarnya berdiri di $2,15 triliun, dengan volume perdagangan melebihi $48 miliar. 

Schiff sebelumnya menekankan bahwa stagnasi Bitcoin, bahkan ketika aset berisiko seperti saham dan aset aman seperti emas naik, menandakan keyakinan yang memudar di kalangan investor. Dia telah lama berpendapat bahwa Bitcoin tidak memiliki nilai intrinsik, dengan alasan bahwa permintaannya bergantung pada spekulasi berkelanjutan daripada utilitas fundamental.

Namun, para pendukung membantah bahwa struktur terdesentralisasi Bitcoin dan pasokan terbatas sebanyak 21 juta koin berfungsi sebagai padanan digital untuk kelangkaan emas. Mereka menyarankan bahwa kelemahan saat ini mencerminkan konsolidasi pasar menjelang potensi terobosan daripada hilangnya kepercayaan.

Volatilitas Terendah Sepanjang Sejarah Menandakan Pergerakan yang Tertunda

Menurut analis Crypto Rover, volatilitas Bitcoin telah jatuh ke level terendahnya dalam lebih dari satu dekade. Indeks volatilitas 180 hari telah mendekati angka 0,02, level yang terakhir terlihat sebelum reli besar pada 2015, 2019, dan 2020. 

Rover mencatat bahwa fase tenang seperti itu sering mendahului pergeseran pasar yang signifikan. Oleh karena itu, kompresi volatilitas yang sedang berlangsung dapat menyebabkan pergerakan tajam begitu momentum kembali.

Likuiditas juga menipis di pasar derivatif, menunjukkan bahwa para pedagang sedang menunggu sinyal arah yang jelas. Akibatnya, para analis mengantisipasi bahwa Bitcoin bisa segera mengalami pergerakan besar karena volatilitas semakin terkompresi.

Terkait: Prediksi Harga Bitcoin: BTC Menunggu Terobosan Dari Rentang $109K–$112K Saat Trader Mengincar Target $114K

Siklus Empat Tahun Masih Utuh, Kata Analis

Sumber: X

Crypto Dubzy percaya pola Bitcoin saat ini masih selaras dengan siklus empat tahun historisnya. Model ini telah secara akurat memetakan puncak sebelumnya pada 2013, 2017, dan 2021. 

Sejak Oktober, ketika siklus memprediksi potensi puncak, Bitcoin secara bertahap cenderung turun dari level $110.000. Pergerakan ini mencerminkan koreksi pra-puncak sebelumnya yang biasanya terjadi sebelum puncak makro terbentuk.

Terkait: Fakeouts: Penyimpangan Sistematis Bitcoin dari Pola Historis

Jika pola ini bertahan, Dubzy mengharapkan kemungkinan puncak pasar dalam jendela 2025, diikuti oleh fase korektif selama setahun. Oleh karena itu, terlepas dari skeptisisme Schiff, beberapa analis berpendapat bahwa kelemahan Bitcoin saat ini sesuai dengan ritme siklis jangka panjangnya daripada menandakan penurunan struktural.

Disclaimer: Informasi yang disajikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Artikel ini tidak merupakan nasihat keuangan atau nasihat dalam bentuk apa pun. Coin Edition tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan konten, produk, atau layanan yang disebutkan. Pembaca disarankan untuk berhati-hati sebelum mengambil tindakan terkait dengan perusahaan.

Sumber: https://coinedition.com/schiff-renews-criticism-as-bitcoin-underperforms-gold-and-nasdaq/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00211+4.97%
Bitcoin
BTC$102,894.44+1.12%
Major
MAJOR$0.10113+3.62%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.0002911-16.03%
Union
U$0.006194-2.24%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Hitung Mundur Fase 2 – Presale IPO Genie Hampir Terjual Habis karena Lonjakan Permintaan Investor

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,110.10
$103,110.10$103,110.10

+1.37%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,473.71
$3,473.71$3,473.71

+2.87%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.44
$160.44$160.44

+2.40%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2819
$2.2819$2.2819

+1.13%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$608.72
$608.72$608.72

+19.10%