Schiff Memperbarui Kritik saat Bitcoin Berkinerja Lebih Buruk dari Emas dan NASDAQ

Bitcoin tertinggal di belakang saham dan emas, menimbulkan pertanyaan tentang daya tarik pasarnya saat ini.

Volatilitas rendah yang historis mengisyaratkan potensi pergerakan tajam Bitcoin dalam waktu dekat.

Siklus empat tahun menunjukkan penurunan saat ini mungkin mendahului puncak makro pada 2025.

Penarikan Bitcoin baru-baru ini telah menghidupkan kembali perdebatan panjang tentang nilai sebenarnya dan keberlanjutan jangka panjangnya. Sementara aset utama seperti NASDAQ dan emas telah melonjak 18% dan 42% di atas level tertinggi Januari mereka, Bitcoin telah tergelincir di bawah levelnya sendiri.

Penurunan ini terjadi di tengah kritik yang diperbarui dari pendukung emas Peter Schiff, yang berpendapat bahwa nilai Bitcoin hanya bergantung pada momentum pasar daripada nilai intrinsik. Meskipun ada perhatian institusional yang berkelanjutan dan berita utama politik sejak pelantikan Trump, kinerja harga Bitcoin tetap redup dibandingkan dengan pasar tradisional.

Kinerja Pasar yang Buruk Menimbulkan Pertanyaan

Harga Bitcoin saat ini $107.871, mencerminkan penurunan 2,2% selama 24 jam terakhir dan penurunan 6,22% dalam seminggu terakhir. Kapitalisasi pasarnya berdiri di $2,15 triliun, dengan volume perdagangan melebihi $48 miliar.

Schiff sebelumnya menekankan bahwa stagnasi Bitcoin, bahkan ketika aset berisiko seperti saham dan aset aman seperti emas naik, menandakan keyakinan yang memudar di kalangan investor. Dia telah lama berpendapat bahwa Bitcoin tidak memiliki nilai intrinsik, dengan alasan bahwa permintaannya bergantung pada spekulasi berkelanjutan daripada utilitas fundamental.

Namun, para pendukung membantah bahwa struktur terdesentralisasi Bitcoin dan pasokan terbatas sebanyak 21 juta koin berfungsi sebagai padanan digital untuk kelangkaan emas. Mereka menyarankan bahwa kelemahan saat ini mencerminkan konsolidasi pasar menjelang potensi terobosan daripada hilangnya kepercayaan.

Volatilitas Terendah Sepanjang Sejarah Menandakan Pergerakan yang Tertunda

Menurut analis Crypto Rover, volatilitas Bitcoin telah jatuh ke level terendahnya dalam lebih dari satu dekade. Indeks volatilitas 180 hari telah mendekati angka 0,02, level yang terakhir terlihat sebelum reli besar pada 2015, 2019, dan 2020.

Rover mencatat bahwa fase tenang seperti itu sering mendahului pergeseran pasar yang signifikan. Oleh karena itu, kompresi volatilitas yang sedang berlangsung dapat menyebabkan pergerakan tajam begitu momentum kembali.

Likuiditas juga menipis di pasar derivatif, menunjukkan bahwa para pedagang sedang menunggu sinyal arah yang jelas. Akibatnya, para analis mengantisipasi bahwa Bitcoin bisa segera mengalami pergerakan besar karena volatilitas semakin terkompresi.

Terkait: Prediksi Harga Bitcoin: BTC Menunggu Terobosan Dari Rentang $109K–$112K Saat Trader Mengincar Target $114K

Siklus Empat Tahun Masih Utuh, Kata Analis

Sumber: X

Crypto Dubzy percaya pola Bitcoin saat ini masih selaras dengan siklus empat tahun historisnya. Model ini telah secara akurat memetakan puncak sebelumnya pada 2013, 2017, dan 2021.

Sejak Oktober, ketika siklus memprediksi potensi puncak, Bitcoin secara bertahap cenderung turun dari level $110.000. Pergerakan ini mencerminkan koreksi pra-puncak sebelumnya yang biasanya terjadi sebelum puncak makro terbentuk.

Terkait: Fakeouts: Penyimpangan Sistematis Bitcoin dari Pola Historis

Jika pola ini bertahan, Dubzy mengharapkan kemungkinan puncak pasar dalam jendela 2025, diikuti oleh fase korektif selama setahun. Oleh karena itu, terlepas dari skeptisisme Schiff, beberapa analis berpendapat bahwa kelemahan Bitcoin saat ini sesuai dengan ritme siklis jangka panjangnya daripada menandakan penurunan struktural.