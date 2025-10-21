Pendiri Solana Mengembangkan Bursa Derivatif Onchain Generasi Berikutnya

Anatoly Yakovenko, CEO Solana Labs, dilaporkan sedang membangun protokol futures perpetual terdesentralisasi generasi berikutnya bernama Percolator – sebuah proyek yang dapat mengubah struktur perdagangan onchain.
Ditemukan melalui repositori GitHub yang diperbarui pada 19 Oktober, Percolator dijelaskan sebagai "siap implementasi," menandakan bahwa pengembangannya sudah sangat maju. Dibangun sepenuhnya di Solana, protokol ini menggabungkan self-custody dengan arsitektur yang berfokus pada kecepatan, modularitas, dan isolasi kesalahan.
Tidak seperti DEX konvensional, Percolator didasarkan pada sistem "slabs" – mesin pencocokan independen yang masing-masing berfungsi sebagai buku pesanan mandiri untuk token tertentu. Slabs ini berjalan secara paralel, menciptakan jaringan kumpulan likuiditas yang terbagi yang bersaing untuk aliran pesanan sambil mempertahankan risiko yang terisolasi.
Yang mengkoordinasikan slabs ini adalah Router, program onchain yang bertanggung jawab untuk menyinkronkan portofolio pengguna, mengelola jaminan, dan memastikan perdagangan diselesaikan secara atomik. Desain paralel ini bertujuan untuk memberikan kinerja pertukaran terpusat sambil mempertahankan transparansi eksekusi blockchain.
Meskipun tidak ada jadwal peluncuran resmi yang dibagikan, komponen infrastruktur utama seperti Router, kerangka Slab, dan sistem buku pesanan sudah berfungsi. Komponen seperti mesin likuidasi masih dalam pengembangan, tetapi beberapa kontributor eksternal telah mulai mengirimkan kode – tanda bahwa kemajuan Percolator semakin cepat.
Jika sepenuhnya terealisasi, Percolator dapat menjadi salah satu proyek DeFi Solana yang paling penting hingga saat ini – memperkenalkan lapisan perdagangan berkecepatan tinggi dan efisien modal yang menyaingi platform besar seperti dYdX atau GMX. Bagi Yakovenko, ini mewakili lebih dari sekadar DEX lain; ini adalah demonstrasi kemampuan Solana untuk menangani beban kerja tingkat pertukaran yang canggih secara native onchain.
