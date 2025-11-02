BursaDEX+
Solana tetap berada di atas dukungan rata-rata pergerakan 200 hari karena analisis teknis menunjukkan kemungkinan pemulihan ke $240 atau $300 jika pembeli mempertahankan level saat ini.Solana tetap berada di atas dukungan rata-rata pergerakan 200 hari karena analisis teknis menunjukkan kemungkinan pemulihan ke $240 atau $300 jika pembeli mempertahankan level saat ini.

Solana Mempertahankan Support Kunci – Pergerakan dari $240 ke $300 Memungkinkan

Oleh: Blockchainreporter
2025/11/02 00:00
Movement
MOVE$0.06179-0.37%
solana main2

Pasar cryptocurrency telah mengalihkan fokusnya ke Solana (SOL), yang masih berada di posisi penting di atas simple moving average (SMA) 200 harinya. Analisis teknis ini umumnya dianggap sebagai garis pemisah antara tren bull dan bear. Analisis teknis terbaru dari analis grafik kripto terkenal Ali mengatakan bahwa pembeli harus mempertahankan zona dukungan saat ini atau setidaknya berusaha mencari pergerakan kembali ke arah $240 atau bahkan $300.

Moving Average 200 Hari yang Kritis

Solana bertahan di level $190, dan SMA 200 hari adalah ukuran kunci arah tren jangka panjang. Ketika harga berada di atas level ini, itu menunjukkan prospek negatif, dan ketika berada di bawahnya, itu menunjukkan pergerakan yang dimaksudkan menuju prospek positif. Bagi Solana, sangat penting untuk tetap berada di level ini, karena pasar tidak stabil.

Simple moving average 200 hari Solana sekitar $177,82, menciptakan sinyal beli karena harga diperdagangkan di atas ambang batas ini. Metode ini menyiratkan bahwa pola keseluruhan masih utuh meskipun gejolak baru-baru ini telah menguji ketahanan investor. Investor institusional telah menunjukkan kepercayaan luar biasa dengan arus masuk lebih dari $381 juta sejak awal Oktober, juga melampaui arus masuk semua altcoin lainnya secara gabungan.

Level Dukungan dan Resistensi yang Menentukan Jalur SOL 

SOL menghadapi roadmap terkonsolidasi dengan tiga level kritis: resistensi $260, dukungan $115, dan zona dukungan yang lebih luas di $50. Level-level ini adalah titik keputusan penting yang dapat mengarah ke reli SOL ke level harga yang lebih tinggi atau kelanjutan koreksi.

Tantangan langsung adalah untuk mendapatkan kembali level di atas $200 sebelum menguji kisaran $240 - $300. Proyeksi teknis menunjukkan bertahan di atas dukungan $200 hingga $210 sangat penting, dan oleh karena itu mendorong untuk bertahan di atas $245 hingga $250 dapat membuka peluang kenaikan lebih lanjut ke $270. Atau, jika level harga tidak mempertahankan level dukungan saat ini, kemungkinan akan mendorong lebih rendah menuju pengujian ulang zona dukungan di bawahnya.

Setiap breakout akan mendapat manfaat dari volume perdagangan harian lebih dari $5 miliar, yang akan memberikan momentum untuk menembus level resistensi. Data terbaru menunjukkan bahwa volume perdagangan 24 jam Solana sering melampaui ambang batas ini, menunjukkan bahwa ada likuiditas pasar untuk memicu pergerakan harga besar.

Fondasi dari Institusi dan Pertumbuhan Jaringan

Bahkan dengan indikator teknis sebelumnya, fundamental Solana terus menguat. HODLer Net Position Change menunjukkan tekanan penjualan pemegang jangka panjang menurun, yang merupakan perubahan yang disambut baik setelah September, dan sebagian besar Oktober ditandai dengan tekanan penjualan yang konsisten. Penurunan tekanan penjualan bisa menjadi apa yang menyiapkan panggung untuk pertumbuhan harga berkelanjutan.

Posisi institusional telah meningkat, dengan kepemilikan treasury oleh institusi besar mencapai lebih dari $4 miliar SOL. Dalam beberapa bulan terakhir, investor Solana telah mengalami peningkatan signifikan dalam pengembalian bulanan mereka sebesar 13,9% dan pengembalian median 27,5% untuk periode ini.

Metrik aktivitas jaringan menunjukkan gambaran yang optimis. Alamat aktif telah mencapai 83 juta dalam beberapa bulan terakhir, menggambarkan ekosistem aktif yang tampaknya menarik baik pengembang maupun konsumen. Bagi mereka yang mengikuti perkembangan di dunia blockchain, proyek-proyek terus membangun pengalaman Layer-1 yang kuat termasuk kemitraan untuk membawa kebugaran dan permainan ke Web3.

Kesimpulan

Solana menemukan dirinya pada persimpangan teknis. Fakta bahwa harga telah bertahan di atas SMA 200 hari yang penting sekarang mewakili lebih dari sekadar garis pada grafik tetapi keyakinan pembeli yang bersedia bertindak pada level ini. Modal dari institusi terus mengalir masuk, aktivitas jaringan tetap solid, dan pola musiman historis mulai menunjukkan hal-hal mungkin membaik, jadi setup ini secara hati-hati positif. Trader akan ingin mengawasi konfirmasi volume pada setiap breakout dan memperhatikan dukungan yang dapat berkembang dalam kelemahan.

