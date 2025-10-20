Strategy Dapat Membeli $100M Bitcoin Dalam Satu Jam, Kata Michael Saylor

TLDR

Strategy memegang 640.250 BTC, yang merupakan 2,5% dari total pasokan Bitcoin.

Strategy dapat membeli hingga $100 juta Bitcoin dalam jam yang sama saat modal dikumpulkan.

Saylor mengatakan perusahaan dapat mengumpulkan $1 miliar dan sepenuhnya mengkonversinya menjadi Bitcoin dalam sehari.

Bitcoin diperdagangkan di atas $110.000 per 20 Oktober 2025.

Raksasa Bitcoin korporat Strategy mungkin sedang mempersiapkan pembelian Bitcoin besar lainnya, menurut pernyataan terbaru dari Ketua Eksekutif Michael Saylor. Dia menyatakan bahwa perusahaan memiliki kapasitas untuk mengkonversi hingga $100 juta modal yang dikumpulkan menjadi Bitcoin hanya dalam satu jam. Waktu penyelesaian yang cepat ini membedakan Strategy dari sektor tradisional yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mengerahkan modal dan memberikan pengembalian.

Pengerahan Modal Cepat ke Bitcoin

Michael Saylor menjelaskan dalam wawancara podcast bahwa proses investasi Strategy beroperasi lebih cepat daripada banyak industri konvensional. Menurutnya, perusahaan dapat mengumpulkan modal dan menyelesaikan pembelian Bitcoin besar dalam jam yang sama. Dia mencatat, "Kami bisa melakukan pengumpulan modal satu miliar dolar dalam sehari dan... sepenuhnya selesai [membeli Bitcoin] pada pukul 6 sore."

Saylor juga menyebutkan bahwa perusahaan dapat melaksanakan perdagangan $50 hingga $100 juta per jam, yang berarti Strategy dapat meningkatkan pembelian tanpa penundaan yang lama. Proses ini menggunakan model real-time yang memungkinkan konversi modal yang cepat, yang berbeda dengan investasi tradisional di real estate, minyak, atau teknologi yang sering membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.

Petunjuk tentang Pembelian Masa Depan Meskipun Ada Volatilitas Pasar

Pada 13 Oktober, kepemilikan Strategy mencapai 640.250 BTC, yang sekitar 2,5% dari total pasokan Bitcoin. Ini menjadikan Strategy sebagai pemegang korporat Bitcoin terbesar secara global. Saylor membagikan komentar di media sosial pada hari Minggu yang menunjukkan bahwa pembelian lain mungkin akan segera datang, meskipun dia tidak memberikan angka spesifik.

Meskipun Bitcoin diperdagangkan lebih rendah dibandingkan minggu lalu, namun tetap jauh lebih tinggi year-to-date. Per 20 Oktober, Bitcoin diperdagangkan di atas $110.000, menurut CoinMarketCap. Secara historis, pembelian besar Strategy telah menyebabkan pergerakan naik jangka pendek pada harga Bitcoin. Pengamat pasar sering melacak aktivitas perusahaan sebagai sinyal meningkatnya minat institusional pada aset tersebut.

Model Perbendaharaan Real-Time

Saylor membandingkan investasi Bitcoin dengan sektor lain dengan menekankan bagaimana Strategy beroperasi setiap hari dengan opsi likuiditas cepat. "Kami buka untuk bisnis setiap hari dengan empat ATM kredit," katanya. Dia menambahkan bahwa jika pembeli ingin memperoleh ratusan juta dalam aset, transaksi dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu menit.

Dia juga menjelaskan bagaimana model ini memungkinkan perusahaan untuk membangun "secara real time," tidak seperti real estate di mana aset harus dikembangkan sebelum ada pengembalian. Prosesnya termasuk menjual hutang konversi atau ekuitas dan menggunakan hasil untuk membeli Bitcoin dalam hitungan jam, menciptakan baik jaminan maupun pengembalian hampir secara langsung.

Respons terhadap Kritik Atas Eksposur Bitcoin

Strategi Bitcoin agresif Strategy tidak luput dari perhatian. Kritikus telah mengangkat kekhawatiran tentang dilusi pemegang saham dan eksposur berlebihan terhadap volatilitas cryptocurrency. Namun, Saylor menolak kekhawatiran tersebut, dengan mengatakan bahwa beberapa investor salah memahami cara kerja model bisnis.

"Investor ekuitas menilai perusahaan berdasarkan hasil BTC dan apresiasi per saham," kata Saylor. Dia juga menyatakan bahwa investor kredit melihat pengembalian berdasarkan hasil dolar, dan perusahaan menukar pengembalian mata uang tradisional dengan pengembalian berbasis Bitcoin menggunakan Bitcoin sebagai jaminan.

Saylor mengatakan kritikus bersikap "strategis tidak tahu," memilih untuk tidak memahami model bisnis. Sejak Strategy mulai membeli Bitcoin pada Oktober 2020 dengan pembelian awal 20.000 BTC, perusahaan terus memperluas kepemilikannya, sering membeli selama periode kelemahan harga.

